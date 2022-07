Fernández Vara pide que Cs y PP "cuanto antes arreglen" la situación en Badajoz

Ep



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido que la situación en el Ayuntamiento de Badajoz generada entre Ciudadanos (Cs) y el PP "lo tienen que resolver cuanto antes", defendiendo que "los acuerdos están para cumplirse y si no se cumplen mal asunto para la ciudadanía".



De este modo, tras incidir en que a su juicio los intereses de las instituciones "están por encima" de los de los partidos, ha abogado por que Cs y PP "cuanto antes lo arreglen" (la situación abierta en la capital pacense después de que el alcalde, Ignacio Gragera (de Ciudadanos), haya cesado de sus competencias de la concejala del PP en el ayuntamiento de la capital pacense, María José Solana).



"Yo suelo decir mucho que si he aprendido algo a lo largo de todo este tiempo es a poner las instituciones por encima de nosotros. Desde luego los intereses de las instituciones están por encima de los intereses de los partidos, y que cuanto antes lo arreglen, porque la principal ciudad de la región no puede estar sometida a una crisis de gobernabilidad", ha espetado Vara a preguntas de los medios tras asistir este viernes en Plasencia a una reunión del Consejo Económico y Social de dicha localidad cacereña.



Así, ha considerado el presidente de la Junta que la situación abierta en Badajoz "lo tienen que resolver cuanto antes" Ciudadanos y PP, porque "primero la ciudad lo necesita" y "la región lo necesita", y por otra parte además, "porque dice muy poco de la política".