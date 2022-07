El PP de Badajoz achaca a "una pataleta" el cese de Solana por parte del alcalde

Ep.



El presidente del PP de la provincia de Badajoz, Manuel Naharro, ha insistido este viernes en que el cese de las competencias de la concejala del PP en el ayuntamiento de la capital pacense, María José Solana, por parte del alcalde, de Ciudadanos, Ignacio Gragera, "parece más un capricho y una pataleta" que una acción de un gobernante "serio", y ha sostenido que sospecha, aunque no tiene ninguna prueba, que "detrás de todo esto está la mano del PSOE".



Así y sobre el alcalde de Badajoz y el cese de las competencias de la concejala del PP María José Solana, entre ellas Policía Local, Naharro ha reconocido que le ha tenido "hasta ahora por un político serio" y que quiere confiar en sus declaraciones de este pasado jueves, en las que aseguraba que no se iba a romper el acuerdo del gobierno local y que no iba a haber ningún cambio en las delegaciones asignadas a cada concejal en el equipo de gobierno en la ciudad, "que tan buenos resultados está dando hasta ahora".



"No está en el ánimo ni en la voluntad del PP romper ese acuerdo", ha remarcado el presidente provincial del PP, quien ha reiterado que la voluntad de este partido es que la ciudad "siga teniendo estabilidad y seguridad" en la gestión que se hace en el ayuntamiento.



Así lo ha señalado en una rueda de prensa en la que Naharro ha remarcado: "me vais a permitir además que sospeche, no tengo ninguna prueba, pero que sospeche y viendo los acontecimientos últimos en la ciudad de que detrás de todo esto está la mano del PSOE, está la mano del PSOE como estuvo cuando se le ofreció una moción de censura a Ciudadanos, cuando se ofreció una moción de censura al Partido Popular para echar al alcalde hace poco más de un mes".



