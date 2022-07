Gragera: La relación de Cs con el PP en Badajoz "hoy no pasa por su mejor momento"

Ep.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, de Ciudadanos, se ha mostrado "sorprendido" por la propuesta del Partido Popular de Badajoz capital referida al acuerdo alcanzado con la Policía Local, sobre lo cual no entiende el cambio de posición de los 'populares', y aboga por hablar "algo más despacio" sobre cuáles son los motivos y las razones, "y a partir de ahí pues intentar continuar y construir una relación que, obviamente, hoy no pasa por su mejor momento".

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios a preguntas de los periodistas por su valoración después de que el Partido Popular de Badajoz capital haya anunciado que propone aplazar el acuerdo alcanzado con la Policía Local, e iniciar un nuevo proceso de negociaciones con todos los funcionarios, que sirva para alcanzar un acuerdo "beneficioso para todos ellos sin distinción", según ha comunicado el partido en una nota de prensa.

A este respecto, Gragera ha hablado en la mañana de este jueves con el primer teniente de alcalde y también coordinador del PP en la ciudad de Badajoz, Antonio Cavacasillas.

"Primero sorpresa porque es un acuerdo que habíamos alcanzado y que habíamos suscrito representantes de ambos grupos, no entiendo el cambio de posición, no lo entiendo, así se lo he expresado", ha apuntillado, para destacar que "definitivamente" lo que se ha hecho ha sido, en este caso, solicitar una ampliación y una nueva negociación por parte del Grupo Popular.

"La situación es la que es, ahora mismo el acuerdo pues obviamente con el voto negativo, con el desmarque que se ha producido por parte del Grupo Popular pues el acuerdo tiene que ser repensado", ha continuado sobre dicho acuerdo alcanzado con la policía el primer edil, que ha mostrado su "sorpresa" en este sentido y ha avanzado que, a lo largo del día de este jueves, tendrán que sentarse también para ver cuáles son los motivos, que se los expliquen "más en profundidad", y tomar decisiones, si es que se pueden tomar.

Sobre dichas decisiones y si podría pasar por que él mismo se fuese, ha aseverado que no, que ha firmado y ha mantenido su palabra y el acuerdo, y que quienes han cambiado su posición "han sido otros", así como que "son decisiones que se van a tener que tomar" porque entiende que cuando uno firma algo es con el espíritu y con el ánimo de mantenerlo, "independientemente de la situación" que comprende y advirtió.

Y es que, como ha recordado, ha manifestado públicamente que entiende las reivindicaciones de los trabajadores municipales, para incidir en que "antes de firmar hay que pensárselas y si uno no está del todo conforme pues es mejor levantarse y no hacerlo" y en que "esta es la situación".

"HABLAR ALGO MÁS DESPACIO"

Preguntado igualmente por si se plantea retirar las competencias de los concejales del PP, Gragera ha replicado que tendrán que tomar decisiones a lo largo del día de este jueves, que hablará con Antonio Cavacasillas y que lo verá, mientras que en relación a si podría ser una estrategia electoral lo que está ocurriendo ha remarcado que no entra ahora mismo en análisis ni estratégicos, ni políticos, ni electorales.

"Lo cierto y verdad es que hay un acuerdo que se había firmado y suscrito, y bueno del cual se han desmarcado, y ahora tendremos que hablar algo más despacio sobre cuáles son los motivos y las razones, y a partir de ahí pues intentar continuar y construir una relación que obviamente hoy no pasa por su mejor momento", ha recalcado Ignacio Gragera, que matiza, sobre las razones que les han dado desde el PP, que entienden que hay que hacer una negociación colectiva por parte de todos los miembros del ayuntamiento, algo que le parece "razonable".

Sin embargo, él mismo entendía que se podía realizar de manera y de forma paralela, mientras que ellos entienden que no, por lo que "a partir de aquí" tendrán que "comenzar de cero".

De este modo y sobre si esa negociación y el que la subida salarial sea para todos los empleados es posible, ha reconocido que es de lo que están pendientes, que tiene solicitados unos informes, y espera que se los entreguen, en aras de ver cuáles son las herramientas, los mecanismos, las justificaciones y las habilitaciones, legales y presupuestarias, para poder hacerlo y a partir de ahí valorarán.

Finalmente e interpelado por si esto supone un "punto de inflexión" en la coalición de gobierno, Ignacio Gragera ha insistido en que tendrán que "tomar alguna decisión seguramente", pero no ha detallado en torno a qué, dado que primero quiere hablar con los que son los socios de gobierno y ya informarán sobre esas decisiones que se tomen.

En cualquier caso, cree que "no tiene sentido ninguno" gobernar solo con los tres concejales de Ciudadanos - la formación 'naranja' cuenta con cuatro ediles en el ayuntamiento -, y tendrán que tomar las decisiones este jueves, aunque "en ningún caso se plantea ni la dimisión" suya ni el quedarse "solo".

Respecto a si ha hablado con el PSOE, ha indicado que habla con sus socios, que son con los que ha firmado un acuerdo de gobierno y con los que tiene que hablar, mientras que sí que lo ha hecho con Aspolobba, acerca de lo cual ha dicho que "mas allá del comentario de la situación cuando ha trascendido el comunicado de prensa" del PP ha hablado con el presidente del sindicato Aspolobba "simplemente por comentar, pero bueno tampoco había mucho más que decir", ha reconocido, para sumar que desde dicho sindicato se han "sorprendido, exactamente igual que estaba sorprendido" él.

El alcalde, Ignacio Gragera, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios antes de entregar los premios del I Concurso de Escaparates 'Badajoz, Ciudad de Compras', en las Casas Consistoriales.