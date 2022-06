Presentada en Zafra la nueva Federación Extremeña de Mujeres «Gitanas Unidas»

La Federación Extremeña de Mujeres 'Gitanas Unidas' se marca como objetivo trabajar por lograr la igualdad "efectiva y real" entre hombres y mujeres y, en particular, del pueblo gitano.



En concreto, la federación ha sido presentada en Zafra en un acto presidido por la directora del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEx), Estela Contreras, en donde se puso de manifiesto el significado de 'Gitanas Unidas' como un "gran paso" dado en la región para englobar a "todas las mujeres gitanas, luchadoras, trabajadoras, constantes, y a partir de ahora unidas", para que tengan una "voz propia para reivindicar sus necesidades e inquietudes".



"Esta nueva federación tiene el firme propósito de lograr la igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres, y en particular del pueblo gitano, de modo que Extremadura avance en progreso y no se vuelva a dar ni un paso atrás en este sentido, para alcanzar una comunidad más justa, rica, igualitaria y solidaria, con la participación activa de todos y todas -ciudadanía y administraciones públicas-, en favor de la creación de una Extremadura de oportunidades para las mujeres más jóvenes y generaciones venideras", ha informado el Ayuntamiento segedano en una nota de prensa.



Cabe destacar que a esta presentación también asistió la presidenta de la nueva federación 'Gitanas Unidas', Remedios Cortés; la concejala de Bienestar Social e Igualdad de Zafra, Mayca Cabello, y la directora general de Servicios Sociales, Infancia y Familias de la Junta de Extremadura, Carmen Núñez, así como el alcalde de Zafra, José Carlos Contreras.



Contreras, quien mostró su satisfacción por haberse elegido a Zafra como sede de esta presentación, elogió la labor de creación de esta federación, que calificó como un "paso de gigante en aras de la igualdad entre hombres y mujeres en una sociedad más avanzada y moderna".



Al mismo tiempo, ha destacado la "cordialidad y convivencia" en Zafra entre gitanos y payos, hasta el punto de participar "todos conjunta y activamente en las tradiciones y actividades de aquellos", entre las que hizo especial hincapié en la 'Mojá de la vara' y los orígenes de la hoy reconocida Feria Internacional Ganadera.



Por su parte, la concejala de Bienestar Social e Igualdad, Mayca Cabello, encargada de introducir el acto, señaló que "hoy es un día importante para el pueblo gitano en general y especialmente para las mujeres gitanas", porque con esta iniciativa se ayuda más aun a empoderar y visibilizar el papel de la mujer en la sociedad actual, cuya igualdad está establecida legalmente, pero que "efectivamente queda aún mucho por avanzar".



Además, recalcó, se trata de un proyecto "muy importante y necesario", que solo se lleva a cabo gracias a la financiación, apoyo y respaldo de las administraciones públicas.



En esta línea, la presidenta de la federación 'Gitanas Unidas', Remedios Cortés, ha explicado que esta idea, convertida ahora en realidad, daba sus primeros pasos hace cinco años y desde el comienzo se obtuvo, desde la Junta de Extremadura, asesoramiento, ayudas y acompañamiento hasta finalmente conseguir crear esta federación, que va a luchar para conseguir que la mujer gitana esté "al mismo nivel que cualquier otra mujer".



Por último, la presidenta de 'Gitanas Unidas' también tuvo palabras de agradecimiento especial a la directora general de Servicios Sociales, Infancia y Familias de la Junta de Extremadura, Carmen Núñez, por haber demostrado "estar siempre con el pueblo gitano", sentenció.