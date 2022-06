Diputación acoge cuarta reunión de control del proyecto LIFE – My Building is Green

El Hospital-Centro Vivo de la Diputación de Badajoz ha acogido la cuarta reunión de control y coordinación del proyecto europeo LIFE - My Building is Green, en la que han participado todos los socios del proyecto pertenecientes a España y Portugal.



En concreto, el objetivo general de este proyecto es aumentar la resiliencia climática en edificios de educación y servicios de atención social de la provincia de Badajoz, Oporto y Évora mediante la implementación de Soluciones Basadas en la Naturaleza (NBS) como prototipos de adaptación climática y mejora del bienestar en los inmuebles.



Así pues, tras el encuentro, los socios del proyecto han podido visitar el CEIP Gabriela Mistral de Solana de los Barros, en el que Diputación de Badajoz ha trabajado en la implantación de NBS y ha instalado e implantado prototipos basados en la naturaleza en fachadas, muros, cubiertas y azoteas.



Dichas actuaciones en el colegio extremeño han propiciado un aumento de la superficie verde del centro del 145,5%, pasando de una superficie de 1.049,9 m2 (un 18,52% de la superficie total del centro escolar) a 2.577,7 m2 (un 45,5%).



En este sentido, Pilar Muñoz, jefa de servicio de ODS, Alianzas y Proyectos del Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, ha iniciado la reunión dando la bienvenida al resto de socios a la ciudad de Badajoz así como al propio edificio, inaugurado el pasado mes de diciembre.



Tras su intervención, el resto de la reunión se ha basado en desarrollar las actuaciones que está realizando cada socio dentro del proyecto y marcar las próximas líneas a desarrollar dentro del mismo.



Este proyecto está coordinado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y cuenta con Fundación CARTIF como socio tecnológico y Comunidade Intermunicipal do Alentejo central (CIMAC), Cámara Municipal do Porto y Diputación de Badajoz, a través del Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, como los socios que llevarán a cabo las actuaciones en centros escolares.



Cabe recordar que el proyecto LIFE-myBUILDINGisGREEN está cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa LIFE. Cuenta con un presupuesto total de 2.854.102 euros, de los que un 60% es aportado por la Unión Europea y el 40% restante por los socios.

En esta ocasión, la Diputación de Badajoz participa con un presupuesto de 443.593 euros y sus acciones están alineadas en la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible de Acción por el Clima.