200 trabajadores del Ayuntamiento de Badajoz reclaman equiparación salarial para todos

Unos 200 trabajadores municipales del Ayuntamiento de Badajoz, entre ellos los jefes de servicio, se han concentrado este miércoles ante la sede de la Concejalía de Recursos Humanos para exigir la equiparación salarial para todos y la mejora de las condiciones retributivas de todos los empleados, y no solo las de la Policía Local.

En declaraciones a los medios, el coordinador jefe de Infraestructuras y jefe de Alumbrado y de otros servicios, César Rodríguez, ha explicado que vienen "a reclamar todo el ayuntamiento equiparación salarial para todos, para todo el ayuntamiento" y "desde el que tiene mayor responsabilidad al que tiene menos", ante lo cual ha señalado que "últimamente y en los últimos años" el consistorio "solo" le ha dedicado "tiempo y sacrificio a determinados grupos muy minoritarios, en este caso es la Policía Local".

"Lo que también queremos saber es de dónde quieren sacar todo el dinero que le quieren pagar a los policías, porque si encima va a ser amortizando plazas, que los servicios ya están un poquito en precario, van a estar todavía peor", ha apuntillado, a la vez que ha solicitado que les informen, les atiendan, les escuchen y que "esto es para todo el ayuntamiento, no solamente para los grupos minoritarios, como en este caso la Policía Local".

César Rodríguez ha explicado que todos los jueves tienen una reunión de jefes de servicio y que en todas han comentado qué pasaba con la policía y por qué no les "atendían igual", pero que "ahí se quedaba" hasta que ha llegado un momento en el que están "indignados" y "cabreados" porque "tan solo se le sube o solo se le atiende a un determinado grupo" y "todo el ayuntamiento nada, no se nos escucha, no se nos toma en consideración para nada".

De este modo, ha ahondado en que los jefes de servicios han tomado "la voz cantante" porque han sido "siempre los más olvidados", y en que esta situación era "insostenible" y reclaman un porcentaje "similar" al que se le sube a la policía "o por lo menos que se nos tengan en consideración", puesto que si se equiparan con técnicos de la diputación, de la Junta o de ayuntamientos parecidos al de la capital pacense "la diferencia es muy grande" y "por lo menos entre 10.000 y 15.000 euros de diferencia" menos al año, según calculan.

DISCRIMINACIÓN UN AÑO TRAS OTRO

Por su parte, la jefa de servicio de Emprendimiento, Empleo y Formación, Sonia Correa, ha apuntillado que se ha hecho un estudio en Recursos Humanos de esas "diferencias" que existen "ahora mismo" con otras administraciones públicas, y que en esta concentración están representando a todos los trabajadores municipales y no acuden como jefes de servicio sino como empleados del ayuntamiento que están viendo "una discriminación un año tras otro donde se están atendiendo las reclamaciones de los policías locales, y no del resto de los trabajadores".

"Ha llegado un momento que la diferencia es abismal entre unos sueldos y otros, ellos reclaman y reclaman a través de su sindicato y tienen unos elementos de presión que lógicamente utilizan y nosotros no", ha explicado, junto con que "solo" quieren que se analice la situación, se vea el presupuesto municipal y "por supuesto no se le destine el 100 por cien a ese colectivo, sino a todos los trabajadores municipales".

El jefe de servicio municipal de limpieza, Antonio García, ha reconocido a su vez que la situación de "agravio" que están viviendo "por desgracia" les "vale" para saber que son "invisibles para algunas centrales y también para la corporación", así como que "por desgracia" les están "enseñando el camino que había que emprender", dado que los trabajadores municipales no pueden "parar solo" Los Palomos o la Feria de San Juan, sino "el ayuntamiento entero".

Algo que no se plantean, aunque no están "por aguantar este agravio tan descarado que se hace con todo el colectivo, no solo con los técnicos" que "quizás" han empezado porque "cansados de esta película ya hemos dicho 'hasta aquí hemos llegado'", ha agregado, junto con que con la "educación" o los escritos no consiguen "nada después de dos años", que estarían "encantados" de reunirse con el ayuntamiento cuando les llamen y quieren "un trato equitativo para todos los funcionarios de esta casa".

Para Jesús Martínez, jefe de sección de los Cementerios Municipales, "no se trata solo de subida salarial, de complementos y tal, también se trata de la precaria situación de personal que tenemos" y por ejemplo en Cementerios "la situación es dramática".

Finalmente, el jefe de Bomberos, Basilio González, ha hecho hincapié en relación al acuerdo con la Policía Local que se consigue un incremento retributivo "muy importante, solo para un colectivo y es a cambio de nada, es gratuito", al tiempo que ha rememorado que todos los acuerdos que han logrado los bomberos "siempre ha sido a cambio de algo" y "hay una contraprestación a ese incremento retributivo".

"Lo que queremos todos es que ese mismo incremento retributivo a cambio de nada se aplique a todo el colectivo del ayuntamiento, desde los jefes de servicio, que estamos ninguneados desde siempre por esta y por todas las corporaciones, hasta el último operario del ayuntamiento", ha concluido González, que reclama "un trato igualitario".