Investigada una vecina de Berlanga por estafas en cursos de formación

Agentes de la Guardia Civil han investigado a una vecina de la localidad pacense de Berlanga acusada de estafar a nueve personas en la contratación de cursos de formación sobre prevención de riesgos laborales.



En concreto, este el resultado de la Operación 'Mardecristal', que se inició cuando el pasado mes de enero, vecinos de Medina de las Torres, Monesterio y Llerena pusieron en conocimiento de la Guardia Civil las supuestas estafas sufridas en la negociación de cursos de Prevención de Riesgos Laborales, de los que todavía no habían recibido la formación ni la devolución del importe pagado, pese a que tenían que haberse impartido durante el pasado mes de marzo.



Así pues, según relata la Guardia Civil en una nota de prensa, los cursos eran anunciados a través de redes sociales y se ofertaban por un precio de entre 75 y 150 euros (según las horas de formación) y supuestamente se impartirían en la localidad de Medina de las Torres.



Además, eran "muy atractivos para captar interesados", ya que era uno de los requisitos indispensable ante la necesidad de desempeño laboral en plantas fotovoltaicas.



Los estafados realizaron los pagos del curso a través de Bizum o en mano, y no recibieron factura o documento acreditativo del importe pagado, por lo que la Guardia Civil inició una operación en la que pudo averiguar la identidad de la responsable de estas acciones delictivas, una vecina de Berlanga quien percibió parte del importe económico.



En el transcurso de la investigación, los agentes pudieron saber que los cursos no habían sido homologados por la Fundación Laboral de la Construcción, por lo que tampoco figuraban en el registro de actividades formativas reconocidas.



Ante esta situación, con las pruebas incriminatorias, se le instruyeron diligencias por delitos en nueve estafas y han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Zafra, y la Guardia Civil no descarta que puedan existir otras víctimas, que hasta el momento no hayan puesto en su conocimiento estos mismos hechos.



RECOMENDACIONES



La Guardia Civil aconseja que previa a la contratación de cualquier curso y antes de formalizar el pago anticipado, es aconsejable adquirir toda la información de la empresa que lo imparta, y en caso de realizar el pago del importe en contraprestación, siempre solicitar factura o contrato que confirme el acuerdo.



Además, y ante cualquier sospecha de haber sido víctima de un delito de estafa, se recomienda denunciar a la mayor brevedad ante las fuerzas de seguridad del Estado.



Finalmente, recomienda fijarse bien en todos los detalles que puedan ayudar a identificar al estafador, para facilitar toda la información respecto al suceso, así como aportar toda la documentación que pueda ser útil.