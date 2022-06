Campaña difundirá en farmacias de la provincia de Badajoz la importancia de la donación

Ep.



Una campaña difundirá durante este verano en las 379 farmacias de la provincia de Badajoz la importancia de la donación o "reciclado" de órganos, bajo el lema '¿Reciclas lo que ya no vas a utilizar? ¿Por qué no das una también una segunda vida a tus órganos? Nosotros vivimos gracias a 'órganos reciclados' ¡Hazte donante!".



Se trata de una campaña de la Asociación Extremeña de Trasplantados (Asextras) con la colaboración del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Badajoz, y que ha sido presentada en la sede de este último en la capital pacense por su presidente y su vocal, Cecilio Venegas y Carmela Llorente, respectivamente, acompañados del presidente y del vicepresidente de Asextras, Florenciano Benítez y Agustín Núñez.



En su intervención, Cecilio Venegas ha explicado que se vive en un mundo en el que se busca una sociedad sostenible, verde y circular, lo cual se trata de un tema político pero también social y que se puede aplicar a la sanidad y la salud, cuya importancia ha destacado tanto a nivel asistencial, como preventivo.



En este segundo caso, ha citado que el caso de la pandemia de la Covid-19 el "triunfo" han sido las vacunas o el uso de mascarillas o gel en aras de no contagiarse o, en caso de ser positivos, que fuera "lo más leve posible", gracias a la ciencia, la industria farmacéutica que ha investigado y el sistema sanitario, con cuyo engranaje ha ido facilitando la vacunación a todas las personas.



En este contexto, ha apuntillado que en el momento actual los datos de la pandemia parece que dan "una esperanza", pese a que el virus "sigue ahí", y ha detallado la importancia de la donación de sangre, en la que Extremadura tiene unos ratios "altísimos" al ser una región "muy solidaria", como también lo es la donación o el "reciclado" de órganos, ante lo cual ha resaltado la labor de Asextras en este sentido, de la mano de iniciativas orientadas a recordar que los órganos pueden "reciclarse".



Florenciano Benítez ha agradecido al Colegio de Farmacéuticos su colaboración a la hora de presentar y difundir esta campaña en las farmacias pacenses, y ha explicado que Asextras es una asociación de trasplantados que nace en 2008 y que, mientras que asociaciones como Alcer está dedicada al riñón, pretende aglutinar a todos los trasplantados que deben irse fuera de Extremadura a hacerse este tipo de trasplantes, puesto que en la región "solamente" se hacen de hígado y riñón.



Asimismo, ha incidido en que en la parte sanitaria prestan atención a las personas a las que se le comunica que tienen que ser trasplantados, lo cual es "muy duro" y se pasa "muy mal" por lo que necesitan apoyo que dan con psicólogos o con la experiencia de los miembros de la asociación, que también se dedica en la parte social a concienciar a la población en la importancia de los hábitos saludables para evitar "precisamente esta enfermedades".



Del mismo modo y a través de sus voluntarios impulsan mesas informativas para sensibilizar y captar donantes, sobre lo cual ha agregado que cree que son una de las asociaciones que más donantes aporta al sistema y lo ha cifrado en lo que se lleva de año en un millar de donantes en Extremadura.



Finalmente, Carmela Llorente ha explicado que los pacientes, pero también sus familias o su entorno, necesitan de apoyo en el proceso de espera de un órgano para ser trasplantado, y ha destacado que la campaña de Asextras, por la que difundirán carteles de la misma en las farmacias pacenses, está dirigida a concienciar de que un órgano se puede "reciclar" porque "ya ha vivido una primera vida" y "vive una segunda vida y da una segunda oportunidad".



En relación a los trasplantados, Cecilio Venegas ha concluido que muchas de las víctimas de la Covid, además de las personas mayores por el desgaste de su sistema inmunitario, han sido trasplantados al estar inmunodeprimidos.