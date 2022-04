Fragoso no prevé volver a la política municipal y respalda a Cavacasillas como candidato

Ep

El senador del Partido Popular por Badajoz y exalcalde de la capital pacense, Francisco Javier Fragoso, ha reconocido que "sinceramente" no se plantea volver a la política municipal y ha mostrado su apoyo al coordinador del PP local, Antonio Cavacasillas, que le "parece" una "magnífica opción" como candidato 'popular' a la Alcaldía de Badajoz.



De esta manera se ha pronunciado al ser preguntado por si se plantea volver a la esfera municipal en el nuevo panorama que se abre en el PP con Alberto Núñez Feijóo como presidente, sobre lo cual ha reconocido que "sinceramente" no y que "ahora mismo" está "absolutamente feliz y satisfecho" del papel que su partido le ha dado en la Cámara Alta, tras haber tenido "el honor" de ser el alcalde de su ciudad durante más de ocho años y concejal de la misma durante 26 años.



También ha tenido la "suerte" de que su partido decidiera que jugara "un papel", en este caso en el Senado, para defender los intereses de Badajoz y de su provincia, en lo cual está "absolutamente feliz y satisfecho con ello".



Asimismo y en relación a Cavacasillas, Fragoso ha expuesto que ya le ha apoyado en su elección como coordinador local "y así lo fue". "El resto de las cuestiones son los tiempos que el partido tiene que marcar en sus procedimientos", ha continuado, para matizar que el partido tiene unas competencias y unos ámbitos y toma esas decisiones y que "evidentemente" Antonio Cavacasillas le "parece una magnífica opción".



EL GOBIERNO "MALTRATA" A BADAJOZ



Así lo ha señalado en una rueda de prensa en la que ha criticado que el Gobierno de España "maltrata" a la ciudad, a la provincia de Badajoz y a Extremadura y "se pitorrean" de los ciudadanos, en materia de ejecución y modernización de infraestructuras, dado que las inversiones presupuestadas "no las ejecutan".



"Demuestran que somos su última prioridad a la hora de su acción política", ha continuado, a la vez que ha expuesto que así lo demuestra el hecho de que en 2021 había presupuestadas actuaciones y se ejecutaron "cero euros del total de millones consignados para nuestra tierra". Por ello, ha añadido que el PP no se va a "cansar de seguir reivindicando que se construyan y sean una realidad lo antes posible".



En su intervención, el senador 'popular' ha destacado las distintas iniciativas relacionadas con cuestiones del ámbito de competencia nacional que afectan a su circunscripción, la provincia de Badajoz o la capital pacense, en relación a lo cual ha planteado distintas iniciativas en solitario o en ocasiones con el resto de senadores extremeños del PP, la última de ellas relativa al inicio del proyecto desdoblamiento de la N-432 y la N-430, para unir Badajoz con Sevilla, Granada y Huelva.



Un proyecto por el que ha preguntado al Gobierno hasta en tres ocasiones desde 2019, aunque la última respuesta del mismo en 2022 señala que el proyecto de información pública se aprobó en junio de 2020 "y que una vez apruebe el proyecto de construcción se podrá licitar la obra conforme a la disponibilidades presupuestarias", de manera tal que, según ha criticado, "no concreta nada".



En su opinión, en el Gobierno de España llevan más de cuatro años "mareando la perdiz y riéndose de los ciudadanos de Badajoz que se tienen que jugar la vida saliendo por una carretera que necesita ser duplicada", con "excusas administrativas" para no ejecutar esta obra cuando tiene partida presupuestaria consignada, "por lo tanto no falta dinero" y los Presupuestos Generales del Estado (PGE) aportan cantidades para poder ejecutarla; a la vez que ha recordado que esta carretera convencional ya en 2018 tenía presupuesto para salir a licitación por parte del PP.



"Lo mismo ocurre", según Fragoso con las respuestas del Gobierno a las preguntas en el Senado por parte de los senadores extremeños del PP en relación al acondicionamiento de la Avenida Ricardo Carapeto o la construcción de la rotonda de Cerro Gordo en la ciudad de Badajoz, sobre los que en 2021 el Ejecutivo contesta que están en fase de una información pública, "porque alargan todas las exposiciones públicas", ante lo cual ha preguntado cuántos años quedan para que se hagan si, en el caso de la N-432 y N-430, ya tienen la información pública y llevan cuatro años de retraso.



También se ha referido a la autovía Badajoz-Cáceres y ha detallado que los tres senadores extremeños del PP han preguntado por el primer tramo de su trayecto, que "solo falta licitarlo" y tiene partida en los PGE de 4 millones de euros para la primera anualidad.

No obstante, cuando se pregunta al Gobierno sobre cuándo va a licitarla responde "literalmente que mantiene su compromiso con las actuaciones reflejadas en los presupuestos generales del Estado y continuará impulsando su desarrollo al ritmo que permitan las disponibilidades presupuestarias".



Para Fragoso, "esta respuesta parece de cachondeo cuando hay presupuesto, hay proyecto, cuando solo hace falta la voluntad política para sacarlo adelante", a la vez que ha apuntillado que han tenido que presentar una "disconformidad" o "protesta" ante la Cámara para que respondan desde el Ejecutivo Central "cuándo tiene previsto el Gobierno licitar la obra".



De igual modo, ha citado preguntas sobre otros ámbitos como la lucha contra el nenúfar mexicano en el Guadiana o la recuperación de las frecuencias de los vuelos desde el Aeropuerto de Badajoz recortados durante la pandemia y que deberían estar operativos en cumplimiento de la Obligación de Servicio Público (OSP).



Finalmente, ha lamentado que, a pesar de que desde el Gobierno de España "no hacen nada", no desarrollan proyectos y tienen dinero en el presupuesto y no lo ejecutan, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, está "callado", por lo que ha reprochado el "silencio cómplice" de Vara y el de la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco.