PSOE Badajoz plantea al equipo de gobierno "reflexión seria" sobre espacios vecinales

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha plateado al equipo de gobierno una "reflexión seria" sobre espacios vecinales, en relación a los cuales ha sostenido que no se puede gobernar "desoyendo" a los vecinos, "ignorando" el Reglamento de Participación Ciudadana y "eternizando los proyectos más allá de lo aceptable y admisible".

También consideran en el PSOE que el ayuntamiento debe atender a los colectivos vecinales que reclaman no solo centros de mayores, sino centros cívicos, y ofrecerles "una mínima planificación que ofrezca garantías a los vecinos y que cuente con respaldo presupuestario".

En nota de prensa, ha destacado que los anuncios del equipo de gobierno sobre espacios vecinales "hay que tomarlos como lo que son, pronósticos, augurios" y que desde octubre de 2019 se habla de campos de fútbol en Suerte de Saavedra, desde hace nueve años de una sede vecinal en los antiguos cines Puente Real y desde hace 14 años "se promete hasta dos aparcamientos" en Valdepasillas (que incluiría espacio vecinal, como en Conquistadores) como también llevan años hablando de un centro cívico para el Casco Antiguo.

En concreto y en relación a Suerte de Saavedra, ha explicado que el equipo de gobierno ofrecerá en los terrenos destinados a dos campos de fútbol "unos espacios vecinales que no son los demandados por los vecinos", que piden desde hace años un centro de mayores.

En este punto, el PSOE ha recordado que en su programa electoral preveía la edificación de un centro cívico que lo incluía, así como que la construcción con la Edusi prevé dos salas múltiples "a las que 'invitan' a los vecinos pero que simultanearán con clases de formación".

"En una parcela de 28.400 metros es difícil de argumentar que no pueda incluir 360 metros cuadrados, una esquinita del total, para un centro de mayores con capacidad para acoger a 200 personas (a 1,8 m2/usuario como reclama la vigente normativa sanitaria)", ha explicado Ricardo Cabezas, para quien "no puede ser que el ayuntamiento desatienda la petición vecinal ante semejante obra financiada principalmente con fondos europeos" y "o es animadversión al barrio o es cabezonería".

Respecto a La Paz, el Grupo Socialista ha expuesto que el alcalde "llamó centro cívico a lo que es un centro social" y que acogerá principalmente una nueva sede del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS), así como que quieren trasladar al mismo el centro de mayores de la barriada, pero "han dado en hueso y no habrá cambio pues se van a quedar donde están".

Asimismo, ha indicado que las asociaciones de vecinos de Valdepasillas y La Paz no quieren ubicarse en el actual Centro Joven "por considerarse dos barrios diferentes", por lo que "de nuevo" se da un "choque" entre lo que quieren los vecinos y lo que decide el ayuntamiento "sin diálogo ni capacidad de negociación".

DOS APARCAMIENTOS EN VALDEPASILLAS

También en relación a Valdepasillas, el PSOE ha rememorado que hace 14 años prometieron dos aparcamientos en Valdepasillas; y que en 2019 "en el documento de hermanamiento para turnarse la Alcaldía de Badajoz entre PP y Ciudadanos" como obra "importante" solo aparecía construir un aparcamiento en esta barriada, ante lo cual ha agregado que allí podía construirse un centro cívico como existe en Conquistadores, pero se va a acabar la legislatura "y no habrá ni proyecto de este aparcamiento".

De igual modo, ha sumado que a la Asociación de Vecinos de Valdepasillas, Perpetuo Socorro y Ordenandos se les ofreció instalarse en los nuevos espacios del Centro Joven "y lo rechazaron categóricamente" y que sus peticiones, a día de hoy, "son obviadas por el tripartito", al tiempo que ha recalcado que el PSOE "no olvida las dificultades que está poniendo el ayuntamiento" a la Asociación de Vecinos de Huerta Rosales para encontrar una sede.

Finalmente y sobre el Casco Antiguo, los socialistas han hecho hincapié en que hace años se aseguró que se construiría un centro cívico y artístico en El Campillo y que sería en la parcela destinada a dotaciones públicas en la calle Eugenio Hermoso, y han incidido en que lo demandaron cuatro asociaciones de la ciudad en 2019 "en lo que consideraron una petición meditada, viable y contrastada".

No obstante, "los avances han sido mínimos y nada se desarrollará en la presente legislatura, a pesar de todos los 'cameos informativos' del equipo de gobierno y de incluirlo en presupuestos y otras cuentas", han expuesto, junto con que sobre este espacio el equipo de gobierno "no ha sido muy claro hasta la fecha".

Por todo ello, Ricardo Cabezas quiere que se tenga en cuenta lo que dice el Reglamento de Participación Ciudadana y plantea al gobierno local que "ha llegado el momento de reflexionar y decidir qué hacer sobre el mejor destino para el uso de espacios municipales que hay que entregar a los vecinos y a quienes los representan".

Para el portavoz socialista, "no puede hacer el ayuntamiento lo contrario de lo que piden en las barriadas sin ofrecer alternativas viables. Hay que escuchar más, hablar todo lo que sea necesario y consensuar. No se puede tener en contra y sin respuesta a los vecinos de Suerte de Saavedra, La Paz, Valdepasillas, Huerta Rosales o Casco Antiguo. Así no. Así no se hace ciudad ni progresamos adecuadamente", concluye.