Semana Santa de Badajoz recupera las procesiones en la calle con unos 10.000 participantes

Ep.



La Semana Santa de la ciudad de Badajoz recupera este 2022 las procesiones en la calle con unos 10.000 participantes entre nazarenos, costaleros o personal auxiliar, entre ellas la Magna en la que se podrán ver el Viernes Santo, 15 de abril, con un total de 12 pasos y más de 3.000 intervinientes en el cortejo.



Entre los estrenos de este año, el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, Cayetano Barriga, ha detallado que se han restaurado dos imágenes de la Hermandad de la Estación en el Huerto, tanto el Cristo de la Humildad como la Virgen de los Dolores, por Ricardo Kantowitz; la hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Espina ha cambiado los faldones del paso del Cristo, o que Santo Domingo estrena candelería del paso de María Santísima del Mayor Dolor.



De igual modo, ha adelantado que la agrupación, con el apoyo "unánime" de las cofradías, quiere tener "un gesto con Ucrania" que se dará a conocer con detalle más adelante, según ha avanzado en una rueda de prensa en la que junto al arzobispo de Mérida-Badajoz, Celso Morga; el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera; y el delegado episcopal para las hermandades y cofradías, Pedro Fernández Amo, han presentado la Semana Santa de Badajoz, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.



Pedro Fernández Amo ha destacado que la Semana Santa es "la semana mayor para los cristianos" y que en este 2022, aunque se sigue conviviendo con la pandemia de la Covid-19 podrá celebrarse dentro de una "relativa normalidad" con la puesta en la calle de las distintas estaciones de penitencia que recorren las calles de la ciudad, y que en concreto este año incluyen la Procesión Magna, que cada cinco años organiza la Agrupación de Hermandades y Cofradías desde que se recuperara en 2002 después de 36 años.



Una Procesión Magna que corresponde organizar este año y que, como ha agregado Fernández Amo, "servirá para dar gracias a Dios" porque "parece que empezamos a ver la luz en esta pandemia", aunque "la sombra de la guerra en Ucrania vuelve a tener en vilo a la humanidad", al tiempo que ha agradecido, en calidad de delegado episcopal, el "esfuerzo" que las hermandades y cofradías han llevado a cabo durante estos dos años de pandemia "para mantener el espíritu que las mueve en medio de las circunstancias provocadas por el coronavirus".



Por su parte, Celso Morga ha agradecido en su intervención al alcalde de Badajoz y el ayuntamiento el apoyo que dan a la Semana Santa de la ciudad, una "fiesta de significación cultural e histórica muy importante para Badajoz" que, como ha compartido con Gragera, "tenemos que mantener entre todos", y cuyos orígenes se remontan a los siglos XIII o XIV en los que ya había procesiones en la capital pacense, aunque el desarrollo "más importante" de esta celebración se dio en los siglos XVI, XVII y XVIII con la fundación de las cofradías y hermandades.



"Es algo que marca la historia de una ciudad, que desde hace tantos siglos se esté procesionando y se saquen estas imágenes", de las que ha destacado su "belleza artística" e importancia "extraordinaria" desde el punto de vista tanto artístico como cultural, además de subrayar el "significado religioso" y que es "una fiesta de la vida" en la que se celebra la resurrección de Cristo, aunque "para llegar a la resurrección en el mensaje cristiano está que hay que pasar por la cruz".



No obstante, en la persona de Cristo "todo ese camino se llena de alegría" e "incluso el sufrimiento", ha apuntillado, a la vez que se ha referido a la guerra de Ucrania y a "un pueblo que está demostrando que tiene esa fe profunda, aunque la mayoría de los ucranianos son ortodoxos" pero "cristianos" y "están demostrando que la tribulación se puede vivir con gallardía humana y con esperanza cristiana". Además, ha deseado una Semana Santa "vivida en profundidad", "sobre todo religiosamente", y que siga marcando "el ser profundo histórico" de la ciudad.



UNA SEMANA SANTA "NORMAL"



A su vez, Cayetano Barriga ha precisado que del 10 al 17 de abril se celebrará una semana "fundamental" para el cristianismo y el "verdadero eje de la fe cristiana", la que celebra la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, y que este jueves, día 17, es un día "especial" porque si bien en estos dos años de pandemia las hermandades no han dejado de trabajar y hacer sus labores, fundamentalmente su labor social, presentan una Semana Santa "normal" y "con la idea de sacar los pasos a la calle".



En este punto, ha apuntillado que ven "muchísimas ganas" de celebrar la Semana Santa en la calle, como han podido comprobar en las hermandades o en los ensayos de los costaleros, y sobre estos últimos ha matizado que, dada la situación sanitaria con motivo de la Covid-19, se ha establecido un protocolo diferente este año para los ensayos, como la adquisición de 4.100 test de antígenos para su realización a diario en los ensayos y también los días de salidas y el Viernes Santo en la Procesión Magna.



Otras medidas de dicho protocolo son la exigencia de la vacunación obligatoria para ser costalero, cuyos ensayos se han dosificado y reducido "a los necesarios" o que los 14 días previos al Domingo de Ramos no haya ensayos a fin de hacer un "paréntesis" en el cual pudieran "tener la tranquilidad de que no hubiera habido contagios de Covid", según ha detallado Barriga, que ha ahondado igualmente en que, gracias al ayuntamiento, se montará una carrera oficial con 850 sillas para disfrutar "cómodamente" del paso de las distintas hermandades por la Plaza de España.



En relación a los costaleros, ha garantizado que sí que tendrán para sacar todos los desfiles procesionales de la Semana Santa y "por supuesto" la Magna, aunque sobre otras posibles medidas que podrían tomarse por motivos sanitarios ha abogado por atender a las indicaciones de las autoridades sanitarias.



Finalmente, Ignacio Gragera ha destacado que el calendario de actividades de la Semana Santa es "muy amplio" y que "hay muchas ganas de retomar" esta celebración con "cierta normalidad", además de ser "muy importante y muy relevante para la ciudad y para la historia de la ciudad", que durante tantos años y siglos la ha celebrado "con devoción, hasta el punto de haber sido reconocida como de Interés Turístico Nacional", ante lo cual ha confiado que en el futuro sea distinguida como de Interés Internacional que "sin duda la Semana Santa merece".



Además de las procesiones, ha dicho, se podrá disfrutar de otras actividades, entre ellas la V Exposición de pasos en miniatura de Semana Santa y maqueta de la procesión en la Plaza de la Soledad del 25 de marzo al 17 de abril en el Museo de la Ciudad de Badajoz Luis de Morales, donde se podrá ver en la misma fecha la VIII Exposición de diorama monumental y dioramas de Pasión, de manera que se intentará que todo aquel que tenga interés por conocer "un poquito más" la Semana Santa de Badajoz pueda hacerlo, en un año "especial" con la celebración de la Magna.



En relación al expediente para declarar la Semana Santa de Badajoz de Interés Internacional, Gragera ha incidido en que la empresa a la que se tenía encomendada la gestión del mismo en su momento "no pudo realizar ese encargo" y se resolvió el contrato, y que están "ahora" en el inicio de la tramitación de la nueva concertación de un expediente para empezar ese trámite para intentar conseguir dicha declaración, para lo cual tienen recientemente el "ejemplo" del Carnaval.



"Sabemos lo difícil y lo laborioso que es, pero ya sabemos cómo hacerlo, con lo cual ahora empezaremos de nuevo porque yo creo que la Semana Santa de Badajoz, simplemente quien nos visite y nos vea sabe que es digna de esa mención", ha concluido, junto con que "por supuesto es darle un reconocimiento oficial a algo que ya oficiosamente tiene, que es la capacidad de poder atraer a muchas personas durante esta semana a la ciudad para poder disfrutar de sus procesiones y de sus actividades".