PP dombenitense pedirá que nombre de ciudad fruto de la fusión sea Don Benito-Villanueva

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Don Benito solicitará que el nombre de la nueva ciudad fruto de la fusión sea Don Benito-Villanueva, "como ya se usa en no pocas ocasiones y para definir infraestructuras comunes", como del hospital de ambos municipios.

En concreto, se trata de un nombre que "además identifica dos de las zonas más prósperas de nuestra comunidad, es una opción que debe ser tenida en cuenta", según señala el Grupo Municipal Popular, que de esta forma apoya la demanda que le han hecho llegar algunos ciudadanos y empresarios de la localidad sobre el nombre de la ciudad resultante de la fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena.

Por otra parte, y respecto a las aportaciones económicas para la celebración de la consulta popular del pasado 20 de febrero, el Grupo Municipal de Don Benito señala que se opuso a éstas, tanto en la Diputación de Badajoz como en el ayuntamiento de la localidad.

Así lo señala el PP local en una nota de prensa, en la que explica que tal y como recoge el acta de la sesión plenaria extraordinaria de la Diputación de Badajoz celebrada el pasado 14 de diciembre de 2021, en su página 18, el portavoz del Grupo Popular, Juan Antonio Barrios, en su intervención señala que discrepa con la partida destinada, que cifra en 300.000 euros "a campaña institucional para llevar a cabo la fusión Don Benito-Villanueva, respecto a la consulta popular, puesto que la Diputación nunca ha subvencionado indicada publicidad".

Por su parte, el GPP de Don Benito asegura que "fue el único que votó en contra de los presupuestos municipales" en el pleno del pasado 29 de noviembre de 2021 que también recogían una cantidad de 100.000 euros para lo mismo.

Además, y respecto al resultado de la consulta popular sobre la fusión celebrada el pasado 20 de febrero, el PP de Don Benito alude a un informe jurídico señala que "en una consulta popular donde la respuesta es Sí o No, únicamente despliegan efectos jurídicos los votos al Sí, al No, y los votos en blanco, que son tenidos en cuenta para el cómputo total de votos válidos emitidos".

"Por tanto, debe entenderse como participantes en la consulta aquellos que han ejercido correctamente su derecho al voto", es decir, sí, no, o voto en blanco", mientras que "lo contrario, tener en cuenta como participante de la consulta aquellos que han emitido un voto nulo, sería reconocerles un efecto jurídico que en modo alguno puede tener un voto no válido, un voto que se tiene por no formulado a todos los efectos", concluye este informe.