En Senado, fusión de Don Benito y Villanueva anima debate sobre administración municipal

Ep

El proceso de fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena ha llegado este miércoles al Senado y, ha generado el interés de los grupos de la Cámara Alta en cuestiones como la consulta ciudadana celebrada o la gestión de las señas de identidad de ambos municipios.



Un proceso único en España, un "hito" que podría suponer el germen de un debate en el conjunto nacional acerca de la administración local en España, donde hay más de 8.000 municipios, según han sugerido el viceportavoz del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu en esta comisión, Josep María Vilamala.



Los alcaldes de Don Benito y Villanueva, José Luis Quintana y Miguel Ángel Gallardo, respectivamente, han comparecido en la Comisión de Entidades Locales, hasta donde han llegado acompañados por concejales de ambas corporaciones, que apoyan de forma unánime el proceso, y tras lograr el apoyo popular en la consulta ciudadana celebrada el pasado 20 de febrero.



Una consulta que era un "riesgo", ha reconocido Quintana, en tanto que no era obligatoria pero que ambos alcaldes consideraron oportuna para avalar el proceso, y que superó el requisito fijado de lograr un apoyo de al menos dos tercios en cada una de las dos localidades.



El proceso sigue en marcha y este jueves se constituirán las comisiones de coordinación y de diferentes competencias municipales, así como para la designación del nombre de la nueva ciudad, previstas para abordar el proceso que tiene como fecha final el año 2027.



Tras una exposición sobre el proyecto de fusión por parte de ambos regidores, ha llegado el turno de palabra de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios en la Cámara Alta, al cual han renunciado los del Mixto, el Democrático, el Nacionalista y la Izquierda Confederal.



DEBATE IDENTITARIO



Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, Juan Carlos Medina, ha trasladado su reconocimiento a los alcaldes por este "hito", sobre el cual ha expresado que considera entendible desde el punto de vista administrativo, si bien ha mostrado más dudas sobre cómo se han superado las diferencias a "nivel identitario".



"El que nacido en Don Benito, morirá en Don Benito", y lo mismo para Villanueva, ha dicho, ante lo cual Gallardo ha explicado que desde el principio supieron que "las emociones competirían con las razones", y al respecto ha argumentado que "no es un proceso para la generación presente, sino para la futura, que "tendrá la posibilidad de elegir los símbolos que les representen" y de crear "una nueva identidad".



Y en este punto, ha garantizado que "el 100% de los hijos de quienes probablemente por temores votaron no a la fusión se beneficiarán de este proceso".



HITO EN LA GALAXIA MUNICIPAL



Por su parte, el viceportavoz del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu en esta comisión, Josep María Vilamala, ha puesto el foco en un proceso que considera que debe "abordar de forma desacomplejada" un debate sobre la administración local en España.



Un debate sobre la "galaxia municipal", conformada por más de 8.000 municipios, que han de poner el foco en este proceso en el que dos localidades han decidido unirse parra "aprovechar sinergias".



También ha subrayado la importancia de la consulta ciudadana del pasado 20 de febrero, que considera "imprescindible" y que dota de una "legitimidad añadida" al histórico de intentos, y asimismo "hace realidad" el dicho de que la democracia empieza en ámbito local por ser el más cercano a los ciudadanos.



Al respecto, Quintana ha remarcado que para ellos la consulta era "imprescindible", porque en democracia no se puede hacer "lo que no quiera la gente". Y además se puso un techo alto, el 66%, que "no era fácil", ha reconocido, porque "había que luchar contra la identidad". "El resto era todo ventajas", ha subrayado.



En la comisión han participado dos senadores extremeños a pesar de que no forman parte de la misma, como es el caso de José Antonio Monago, del PP, y Rafael Lemus, del PSOE, que han tomado la palabra en representación de sus respectivos grupos. El primero de ellos ha destacado el "trabajo conjunto" de ambos alcaldes para "alcanzar un futuro mejor para la sociedad", así como el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas al proceso.



Y es que, ha reiterado, desde el primer momento creyó "firmemente" en la fusión, no solo porque vaya a ser positiva para ambas localidades, que se constituirán en la tercera ciudad por tamaño de Extremadura, tras las dos capitales de provincia, Badajoz y Cáceres, sino también para el conjunto de la comunidad autónoma y de España, en tanto que esta unión es "una semilla de esperanza".



Por su parte, Rafael Lemus ha destacado la valentía de quienes "han soñado en un proyecto totalmente novedoso", emprendiendo el proceso "de manera unida", para recorrer "un camino lleno de incertidumbre", pero también cargado "de sueños y futuro", porque "la unidad de los pueblos nunca es un mal paso".