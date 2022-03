Detenidos seis portugueses por 17 robos en casas campo y explotaciones extremeñas y lusas

El Equipo ROCA de la Guardia Civil de Badajoz en colaboración con la Guardia Nacional Republicana de Portugal ha detenido a seis ciudadanos portugueses por su implicación en 17 robos perpetrados en casas de campo y explotaciones agrícolas de Montijo, La Garrovilla, Guadiana, Lobón y de la villa portuguesa de Altev Do Chao.



En concreto, la colaboración policial transfronteriza de ambos cuerpos policiales fue fundamental para la obtención de vestigios incriminatorios de un grupo de ciudadanos portugueses que se estarían dedicando a robar en las comarcas donde de se asentaban de forma ambulante.



Unos lugares de los que se habrían apoderado de todo tipo de herramientas manuales y mecánicas, grupos electrógenos, electrodomésticos, aparatos electrónicos y equipos de imagen y sonido, entre otros objetos.



Así pues, con los dispositivos de servicios establecidos para la localización, vigilancia y movimientos de estas personas, los agentes pudieron ubicar en un asentamiento dentro del término municipal de Montijo, el lugar donde supuestamente se ocultaban los implicados en las acciones delictivas.



De esta forma, el pasado 7 de marzo, con la colaboración de diferentes unidades territoriales de Badajoz, se llevó a cabo la inspección del asentamiento, donde los agentes hallaron ocultos parte de los objetos procedentes de los robos y se procedió a la detención de las seis personas supuestamente implicadas en las acciones delictivas.



A tres de ellos, se les reclamaba por diferentes órdenes judiciales de Badajoz y Montijo, además a uno de ellos le constaba una búsqueda de detención internacional.



Ahora se analiza los numerosos objetos que se encontraron ocultos, y de los que no pudieron acreditar su legítima procedencia, por lo que no se descarta la implicación de los detenidos en otros hechos delictivos.



Cabe destacar que las diligencias instruidas, junto con los detenidos, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Montijo, según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa.