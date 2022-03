CSIF pide al Ayuntamiento Badajoz un "trato igualitario" para trabajadores municipales

"Lo hemos demostrado precisamente ahora con el borrador de presupuestos que presentamos el otro día, en el que hay un esfuerzo para mejorar diferentes servicios públicos", ha remarcado en relación a las cuentas municipales para 2022, junto con que "no solo" la Policía Local, "sino también otros servicios que llevan demandando una actualización y una mejora de sus condiciones durante los últimos años" y que "ahora" lo van a hacer.

Alrededor de un centenar de personas se han concentrado este lunes, convocadas por CSIF Extremadura, frente al Ayuntamiento de Badajoz para reclamar un "trato igualitario" para todos los trabajadores municipales del Consistorio.

Acompañados de una pancarta de gran tamaño en la que se podía leer '¡Por un trato justo e igualitario para todos los trabajadores municipales!', en la concentración también se han podido escuchar voces como 'Igualdad salarial' o 'Basta ya, esto es la cueva de Alí Babá'.

El representante de administración local en CSIF, Francisco Javier Toro, ha leído un manifiesto en el que CSIF considera "discriminatorio" el trato que han recibido los trabajadores de este ayuntamiento, y ve un "desprecio" para la plantilla municipal alcanzar acuerdos fuera de los órganos colegiados, elegidos democráticamente para negociar cualquier mejora en las condiciones laborales y "únicos legitimados para firmar estos acuerdos".

"Es un desprecio para todos los trabajadores municipales que llevemos tres años de inmovilismo total, con una agenda social vacía y en la que no han sido atendidas las reivindicaciones de la plantilla municipal para mejorar sus condiciones de trabajo y el servicio que se presta al ciudadano", ha continuado, junto con que CSIF entiende y comparte las reclamaciones de la Policía Local y se sentará a negociar "esta y otras mejoras a aplicar en la plantilla municipal, pero dentro de los órganos legitimados".

Y es que, como ha señalado la central sindical, CSIF ya ha solicitado formalmente que se declare "nulo" dicho acuerdo y que se inicien las negociaciones en la Mesa General de Negociación, donde están representados todos los empleados municipales, a la vez que ha destacado que los representantes del ayuntamiento "han actuado a espaldas de los trabajadores, llegando a un acuerdo 'trampa' para la Policía Local, sin atender las especificaciones y las peculiaridades de los distintos grupos operativos.

El sindicato ve "necesario" llevar a cabo una "profunda revisión" del servicio de Policía Local, como también considera que con estas "negociaciones fraudulentas" el ayuntamiento "quiere intentar tapar de una manera antidemocrática las reclamaciones de unos trabajadores municipales que no se sienten respetados por este equipo de gobierno".

MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN "URGENTE"

Ante ello, ha reclamado que, de manera "urgente", se convoque una Mesa General de Negociación, en la que se traten temas "tan importantes" para los trabajadores como una revisión salarial para el conjunto de la plantilla, iniciar la "tan solicitada" promoción de los grupos AP a grupo C2, reconocer el aumento de carga de trabajo de los empleados de la administración general derivada de la implantación de la administración electrónica o desarrollar y abonar el tercer nivel de la carrera profesional.

Otros temas pasan por fomentar las promociones dentro de las plantillas, así como permitir las promociones cruzadas; encuadrar en el grupo B a todos los trabajadores del grupo C1 que, debido a sus funciones, están desempeñando tareas que no les son propias; y la mejora de las condiciones laborales a los colectivos que tienen jornadas parciales.

En declaraciones posteriores a los medios, Francisco Javier Toro ha matizado que el acuerdo alcanzado fuera de los órganos colegiados se refiere a la equiparación del sueldo de los policías locales al de los policías nacionales que supone un "aumento lineal" y que CSIF considera "nulo de pleno derecho" porque no se ha hecho en el órgano en el que "legítimamente" se debe hacer, la Mesa General de Negociación.

Al respecto, ha sostenido que CSIF "como central sindical no" ha firmado dicho acuerdo, y que "ha habido un señor que sí es afiliado de CSIF y que ha firmado", pero que lo han rubricado "una serie de trabajadores sin ser un órgano colegiado"; al tiempo que ha insistido en que, pese a ser un compañero de sindicato, en la concentración "hay muchísima gente afiliada al sindicato y no por ello están representando la voz del sindicato".

En todo caso, Toro ha recalcado que lo que piden es que "de una vez por todas" el ayuntamiento "se siente a ver los problemas que tiene la plantilla de personal" y que "de una vez por todas den soluciones" puesto que llevan "tres años de inmovilismo total y absoluto", y ha apuntillado que se trata de problemas que afectan tanto a los policías como al resto de los trabajadores "por supuesto" y que los "únicos" acuerdos que se han llevado adelante "ya estaban hechos y firmados en la legislatura anterior", por lo que en esta "no se ha hecho absolutamente nada".

El Ayuntamiento de Badajoz tiene unos 1.500 trabajadores, de los que unos 280 forman parte de la plantilla de la Policía Local, ha concluido Toro, que ha sostenido en relación a la subida salarial del superintendente de dicho cuerpo policial municipal que "tiene que pasar por Mesa General de Negociación", porque "no se pueden hacer negociaciones parciales para poner parches en situaciones concretas", y "una corporación no puede dejarse chantajear porque una persona o varias personas en un momento determinado hagan presión". "No es justo".

ALEJANDRO VÉLEZ Y RICARDO CABEZAS

La protesta ha contado con la presencia del concejal no adscrito Alejandro Vélez, funcionario de prisiones de profesión y delegado sindical de CSIF, que ha explicado que los primeros que se han puesto en contacto con él mismo son sus compañeros de dicho sindicato que han compartido "este tipo de luchas" en el colectivo de prisiones, y que ve "justa su reivindicación" e "incluso semanas atrás" planteó a la delegada de Recursos Humanos, Hitos Mogena, "algo parecido a lo que se está reclamando hoy aquí".

"Que haya una subida salarial, se presupueste en estos presupuestos que todavía no hemos aprobado, una subida salarial a aquellos colectivos de funcionarios que están en las categorías más inferiores y son los más precarios", ha continuado, para matizar que en dicha reunión se le comentó que era "difícil porque presupuestariamente podía tener un coste elevado" y que el subirle a unos determinados funcionarios de AP, como los operarios de Poblados, a C2 "tendría un elevado coste porque habría que hacerlo generalizado".

No obstante, es un "elevado coste generalizado que es inferior a lo que se está planteando con Policía Local", según Vélez, para quien "sí parece ser que hay dinero para equiparar a la Policía Local al resto de policías estatales", y quien cree que "hay que reconsiderarlo", que "hay que sentarse" y "empezar por los funcionarios de esta casa que están en situación más precaria", de manera que "ya se llegará también a la Policía Local".

También se ha acercado a la protesta el portavoz del Grupo Municipal del PSOE, Ricardo Cabezas, que ha indicado a los medios que ya ha habido concentraciones de policías locales, bomberos o de los profesores de música y que lo que sucede en Recursos Humanos del ayuntamiento "no es nuevo" y "la mala gestión ya viene desde la anterior legislatura", así como que los socialistas quieren que salga un nuevo catálogo y una nueva relación de puestos de trabajo y ven que desde el equipo de gobierno "tienen el agua al cuello y quieren contentar a todo el mundo" y "miran más por ellos que por la ciudad".

En relación al acuerdo de equiparación salarial de la Policía Local a la Policía Nacional, Cabezas ha dicho que desde el Grupo Socialista dicen "sí a todas las subidas salariales de los trabajadores de este ayuntamiento".