Ayuntamiento de Badajoz presenta para 2022 un proyecto de Presupuestos de 122,5 millones

El Ayuntamiento de Badajoz ha presentado el proyecto de Presupuestos Municipales para 2022 con una cuantía global de 122.565.847,42 de euros, que supone un incremento de un 9,34 por ciento respecto a las anteriores cuentas correspondientes a 2020, y que incluye 12 millones de euros en inversiones "reales", además de no incrementar los impuestos y tasas municipales.



En cuanto a los organismos autónomos, el presupuesto de la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) crece un 11,77 por ciento con 2.775.227 euros; el de la Fundación Municipal de Deportes (FMD) un 1,36 hasta los 6.178.048 euros, y el del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) un 15,23 por ciento con 5.764.918 euros.



Los tenientes de alcalde Eladio Buzo y Carlos Urueña han presentado el borrador de los Presupuestos Municipales de 2022 en una rueda de prensa en la que Buzo ha detallado que el lunes día 14 convocará la Comisión de Economía y Hacienda extraordinaria para el presupuesto, que se celebrará el jueves 17, y que el martes 22 a las 10,00 horas se prevé celebrar el pleno extraordinario para la aprobación del presupuesto municipal para este año.



A este respecto, ha valorado que se trata de unos presupuestos "muy trabajados", que tienen un crecimiento para las circunstancias actuales "importantísimo", que "no se olvidan" de ningún barrio y "que piensan, como no podía ser de otra manera, en la limpieza, en el mantenimiento, en la mejora de los parques, de la poda o de las aceras, que son demandas importantísimas, escuchadas" y a las que les dan "solución".



"Nos gustaría que, por supuesto, el resto de fuerzas políticas votaran a favor de este presupuesto, que es bueno para la ciudad", ha señalado Buzo, mientras que Urueña ha agregado a los 12 millones en inversiones que crecen en torno a un 40 por ciento, el Plan de Impulso con 20 millones de euros y las cofinanciaciones de las ayudas europeas que rondan los 10 millones, de manera que se pondrán en circulación para inversiones "solamente en este año unos 42 millones de euros".

PREMISAS AL ELABORAR EL PRESUPUESTO

En su primera rueda de prensa como concejal delegado también de Intervención, ante lo cual ha agradecido el trabajo de la edil del PP María José Solana al cargo hasta ahora de dicha área municipal por su "generosidad" al pensar que él mismo puede hacerlo "bien", Eladio Buzo ha explicado que los datos sobre estos presupuestos los conocen el resto de los grupos municipales con los que han hablado tanto Urueña como él mismo, y ha esperado tener su apoyo de cara al citado pleno.

En este punto, ha citado entre las aportaciones de los grupos el campo de fútbol de la Picuriña, que es una petición del PSOE, o una propuesta de Unidas Podemos para la dotación de sombra en parques infantiles y áreas con aparatos de gimnasia.

Seguidamente, ha detallado que las premisas a la hora de confeccionar estas cuentas pasan, en primer lugar, por que el presupuesto crezca "seguro pero no a base de subidas de impuestos o tasas locales de cualquier tipo", cuyo incremento es "cero"; y en segundo lugar por que el anterior del año 2020 se tuvo que elaborar pensando en la pandemia de la Covid-19, por lo que se tuvieron que cambiar inversiones o gastos dedicados a Ferias y Fiestas o Cultura, que no se iban a poder desarrollar, para dedicar esas cuantías por ejemplo a ayudas a empresarios o ayudas covid.

De esta manera, el presupuesto para 2022 "tenía que retomar" la inversión dedicada por ejemplo a la Concejalía de Turismo o la de Cultura, ha explicado, junto con que en tercer lugar se han encontrado con otra "peculiaridad" que les ha hecho "recolocar" el presupuesto, como todo lo referente a las variaciones en los precios que han tenido que tener en cuenta igualmente.

Asimismo y en relación al incremento del presupuesto en 10.472.016 euros respecto a 2020, ha valorado que se trata de una "importante" cifra y también "lo que significa" dado que es un presupuesto que "acompaña a cómo va la actividad de la ciudad", que tiene actividad económica y privada que el ayuntamiento "tiene que acompañar", y lo hace con estas cuentas que se incrementan y dedican a la localidad, "pensando en todos los barrios".

También ha puntualizado que desde principios de la legislatura las inversiones superarán los 80 millones pese a "las circunstancias tan especiales que nos están tocando vivir", a la vez que ha destacado entre los "ítem más importantes" 28,5 millones de euros para bienestar comunitario, 19 millones en seguridad y movilidad ciudadana, 7 millones para transporte público, o 6,4 millones para medio ambiente.

En materia de gastos, ha subrayado que en materia de personal se incluye un incremento salarial a la plantilla del ayuntamiento del 2 por ciento pactado a nivel estatal, y modificaciones relativas a la Banda Municipal y a las Escuelas de Música.

También la subida del salario del superintendente con un importe ese incremento de 5517,98 euros anuales, en estas cuentas que no contemplan la equiparación salarial de los policías locales con la Policía Nacional porque "en algún momento" había que cerrarlas aunque, por otro lado, posteriormente se podrían modificar, o en las que el gasto corriente se incrementa en un 13,4 por ciento.

En materia de contratos contemplan 1,5 millones de euros más para limpieza, como también se ha referido a un nuevo contrato de 330.000 euros al año para el mantenimiento de fuentes ornamentales; otro de 350.000 euros para el mantenimiento del mobiliario de los parques infantiles u otro de 575.000 euros para el mantenimiento de rotondas y viales, además de 450.000 euros en ayudas para la digitalización del comercio y la hostelería, o 400.000 euros que corresponden al consistorio para el Consorcio Monumental del Casco Antiguo.

DETALLES DE LAS INVERSIONES

Por su parte, Carlos Urueña ha precisado que el plan de inversiones se financia a través de dos vías, con recursos ordinarios con 6,6 millones en este 2022, y con recursos procedentes del canon por concesión de calificaciones urbanísticas, que ha relacionado con las plantas fotovoltaicas y el 2 por ciento que tienen que pagar para tener calificación rústica de su inversión total, con 5,3 millones, para alcanzar una cuantía total de 12.027.377 euros.

Además de mantener las inversiones plurianuales del año 2020, se incluyen otras "interesantes" como el vestuario del campo de fútbol del Cerro de Reyes, la conservación de las fortificaciones, los contratos plurianuales de Vías y Obras, o la mejora del Centro de Protección Animal y, con cargo al citado canon, la urbanización de la Plaza de Santa María junto al edificio de Fundación CB, continuar con la urbanización de aparcamientos y zonas verdes en Saavedra Martínez, el campo de fútbol de la Picuriña, o urbanizaciones en San Roque, Margen Derecha y Zona Centro.

Ha avanzado igualmente dentro de gestión del patrimonio que se va a continuar con las expropiaciones en Eugenio Hermoso con una inversión de 1,9 millones para una parcela dotacional y poder dotar de servicios a El Campillo; y proyectos nuevos como uno cuantificado en 550.000 euros para hacer el proyecto y las posibles adquisiciones de terrenos, en aras de convertir el paraje de El Pico en un parque periurbano que podría acoger conciertos y que es un "empeño personal" del alcalde, Ignacio Gragera, que ha tildado de inversión "estrella".