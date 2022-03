El alcalde de Zahínos reprocha la "nefasta gestión" del SES en la localidad

El alcalde de Zahínos, Gregorio Gallego, ha reprochado cómo "la falta de interés y la nefasta gestión" del Servicio Extremeño de Salud (SES) está provocando que la localidad sufra la falta de médico en su centro de salud "de forma recurrente" y sin que la Junta de Extremadura "parezca tener la más mínima intención, ni propósito de cubrir las bajas de forma definitiva".

Así pues, a través de una nota de prensa, Gallego ha explicado que el pasado 20 de enero el Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura preguntó al SES cuándo se iba a paliar el problema de que Zahínos se quedara "de forma recurrente" sin médico y con qué duración se iba a ofertar, por parte de dicho servicio extremeño, la contratación para que esta situación dejara de suceder.

De este modo, ha asegurado que el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, respondió literalmente, un mes después con fecha de 28 de febrero, que "los tres contratos que se están ofreciendo son de larga duración de médicos de EAP con función de Atención Continuada (uno es por una comisión de servicio en el mismo centro y los otros dos son excedencias por cuidado de hijo).

A pesar de haberse solicitado a la Bolsa no hay profesionales disponibles". Para el alcalde popular zahinero, es "asombrosa la falta de interés por parte de los socialistas responsables del SES para dar una solución" a la localidad, que ve cómo "un día sí y otro también tienen que desplazarse a otras localidades para poder ser atendidos por un médico".

"Este es el caso que Vara y Vergeles le hacen a las necesidades del mundo rural de la provincia de Badajoz, ninguno", ha asegurado Gregorio Gallego.

En este sentido, el primer edil de Zahínos ha añadido que, "ante esta falta de respuesta efectiva por parte del SES", la localidad volverá a estar sin urgencias médicas los días 5, 6, 11, 13, 18, 21, 24 y 26 de este mes.

"Una falta de prestación de servicio sanitario vital que ocurre de manera constante en el municipio y que obliga a los usuarios a depender de un transporte particular para acudir a Oliva, centro sanitario alternativo", ha remarcado, junto con que esta última es "una localidad que también sufre los recortes sanitarios del SES de Vara y Vergeles" y que "se ve sobrepasado y saturado en estas circunstancias sin que se dé una solución estable a este problema".

Gregorio Gallego ha sostenido igualmente que la "excusa" de que la bolsa no tiene profesionales disponibles "no es válida ni suficiente cuando estamos hablando de la salud de las personas, en un pueblo como Zahínos", donde, además, "en muchos casos" son personas mayores que no dependen de sí mismos ni tienen autonomía para poder desplazarse a otras localidades cuando falta el médico, "que es cada dos por tres".

Por eso, Gallego ha indicado que en Zahínos "ya estamos cansados de esta situación" y exigen al SES, Vergeles y Vara que "pongan sobre la mesa una solución definitiva ya a la falta de médico".

"Si no hay en la bolsa de empleo se tendrá que recurrir a otros ámbitos para contratar los facultativos que sean necesarios para que tengamos servicio médico garantizado, la falta de previsión no es excusa para estar jugando con la salud, ni para prolongar esta situación por más tiempo", ha concluido.