El Albergue Juvenil de Badajoz acoge a primeros refugiados ucranianos llegados a la ciudad

Ep.

El Albergue Juvenil de San Roque, en Badajoz, ya ha comenzado a acoger refugiados llegados de Ucrania desde el pasado lunes, una jornada de la que no se tienen datos concretos "porque es verdad que las urgencias hacían que no tengamos exactamente el dato".



Así, en el caso de la noche de este pasado martes, han sido 18 los refugiados ucranianos que han pasado la noche en el albergue de El Revellín a través del convenio de cesión que el Ayuntamiento de Badajoz ha firmado con Cruz Roja.



Un espacio de "estará su disposición todo el tiempo que sea necesario" dado que, a pesar de que era "intención" del consistorio el volver a sacarlo para su uso habitual, "obviamente la situación urgente de emergencia y humanitaria nos indica que lo primero es lo primero".



Así lo ha confirmado el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, en declaraciones a los medios de comunicación tras la concentración que se ha celebrado a las puertas del Ayuntamiento de la capital pacense para guardar cinco minutos de silencio en solidaridad con Ucrania, en la que han participado cerca de 200 personas.



Según ha señalado, "hay que garantizarles a estos refugiados, que además están en tránsito, la posibilidad de poder tener un lugar digno y un lugar en el que poder descansar después del trance tan duro que han estado viviendo y que están viviendo durante estas semanas", ha señalado el alcalde, quien ha resaltado que ese es el compromiso que se ha alcanzado con Cruz Roja.



Así, Gragera ha agradecido a Cruz Roja las facilidades que les ha dado a la hora de poder organizar "lo necesario en el menor tiempo posible", sobre lo cual ha recordado que "esto surge el sábado por la noche", el domingo ya se visitaron las instalaciones y se realizan las primeras actuaciones "para dejarlo a punto" y desde el propio lunes por la noche se han iniciado "sobre todo" los trabajos y las labores de alojamiento en el albergue, que espera sea "durante el menor tiempo posible" aunque "por desgracia parece que esta situación se va a prolongar".



De esta manera, ha continuado, "el tiempo que sea necesario" el ayuntamiento estará con Ucrania, con Cruz Roja y con la "responsabilidad" que tiene también "de proporcionar un lugar digno a todos aquellos que huyen de su país".



REFUGIADOS EN TRÁNSITO



En este sentido y preguntado por el número de refugiados que están actualmente en el albergue, Gragera ha reiterado que esta pasada noche han pernoctado 18, y ha apuntillado que "como es de tránsito van entrando y saliendo el número variará día a día".



"En teoría, la idea o el plan que tiene establecido Cruz Roja es que como máximo estén 48 horas, pero a medida que vayan saliendo, obviamente los nuevos convoyes irán trayendo otros, los datos que nos va dando Cruz Roja son en torno a eso, 18 o 20, ayer fueron 18, hoy pueden ser algunos más o pueden ser menos", ha detallado el regidor, que ha matizado que, además de alojamiento, se les da asistencia en trámites administrativos y burocráticos, como los que tienen que cumplimentarse para poder realizar ese tránsito o esa salida.



Y es que, como ha subrayado, "muchos" de ellos lo que hacen es que utilizan Lisboa como puerto de salida para terceros países, por lo que toda esa tramitación se hace a través de Cruz Roja, de las entidades y de los ministerios, como también se les asiste en comidas, acompañamiento psicológico o acompañamiento pedagógico para los más pequeños y, "en definitiva", un "servicio integral porque no solo viajan adultos, sino que también viajan niños" y con estos últimos hay que tener "la sensibilidad de hacerles este trance difícil y complicado lo más liviano posible".



En ese sentido está trabajando Cruz Roja, algo que ha agradecido, así como a todos aquellos pacenses que han mostrado su predisposición para ayudar y colaborar, al tiempo que ha recordado la situación del Banco de Alimentos o de las Adoratrices entre otras entidades que se han ofrecido para canalizar las ayudas y ha puesto en valor la "respuesta masiva" y una "solidaridad absolutamente de agradecer, porque la ciudad se ha volcado con esto" y cree que el país en general.



"Lo hemos notado y lo hemos sentido muy de cerca, es Europa, los conflictos cuanto más cerca nos tocan de casa más nos impactan, un país que además hasta hace escasas semanas tenía una vida normal y vemos cómo la vida cambia de repente", ha lamentado el alcalde, que cree que ese "impacto" que ha producido esta invasión "se nota" en los hogares españoles a la hora de la respuesta ciudadana que es "muy de agradecer".



EL BANCO DEL TIEMPO



Respecto a si Ayuntamiento de Badajoz tiene previstas otras campañas o acciones de ayuda al pueblo ucraniano, Ignacio Gragera ha indicado que la labor que está realizando el consistorio es de coordinación a través del Banco del tiempo y del voluntariado, y que "al final" lo importante en este tipo de acciones es que haya una coordinación y una unidad.



Así, hay una serie de entidades que tienen experiencia en este tipo de programas que ya están trabajando desde hace tiempo en ello y que, además, lo van a seguir haciendo también "exclusivamente" con Ucrania, y lo que ha hecho el Ayuntamiento de Badajoz es poner a disposición un número de teléfono y una dirección de correo electrónico para que todas aquellas personas que quieran colaborar de alguna manera, ya sea prestando asesoramiento jurídico, acompañamiento, servicios de traducción o de acogida, lo puedan centralizar por ambas vías.



Posteriormente, ha agregado que se dará traslado a aquellas entidades que están ocupándose "sobre el terreno y sobre la marcha" de la organización de todo el dispositivo de evacuación y de transporte de los diferentes convoyes a los distintos países, así como que en el caso de Extremadura es Cruz Roja la que tiene encomendada esa labor, también Cáritas diocesana en alguna medida, por lo que serán los que centralicen toda la ayuda que se dirija o que se ofrezca a través del ayuntamiento.



"Nosotros las instalaciones las tenemos puestas a disposición, el personal del Instituto Municipal de Servicios Sociales puestos a disposición para realizar esa labor de coordinación y allá donde nos pidan pues también el ayuntamiento estará", ha concluido Ignacio Gragera.