Antonio Cavacasillas, primer teniente de alcalde y portavoz PP y gobierno local de Badajoz

Ep

El concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Badajoz Antonio Cavacasillas, pasará a ser primer teniente de alcalde y portavoz tanto del partido como del equipo de gobierno.

María José Solana mantiene sus delegaciones, según una decisión adoptada por el Grupo Municipal y las presidencias regional y provincial del PP, que han anunciado este martes en rueda de prensa los propios Antonio Cavacasillas y María José Solana.



En su intervención, María José Solana ha avanzado que el Grupo Municipal Popular, "como una decisión adoptada por la presidencia regional y la presidencia provincial del partido" que para ella "es una felicidad", "ha tomado la decisión" de comunicarle al alcalde, Ignacio Gragera, quien "está totalmente de acuerdo", el cambio de delegaciones en el Grupo del PP.



De esta manera, ha afirmado, renuncia a ser primera teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno y del PP, y "a partir de este momento" pasará a serlo su compañero y coordinador del partido en la ciudad y teniente de alcalde Antonio Cavacasillas.



Al respecto, ha matizado que ella misma continuará como concejal y mantendrá las delegaciones que le ha dado el alcalde, y en concreto pasará a ser séptima teniente de alcalde, que es la tenencia de alcaldía que ostentaba hasta el momento Cavacasillas.



PALABRAS DE AGRADECIMIENTO A SOLANA



Seguidamente ha tomado la palabra Antonio Cavacasillas, quien ha mostrado su agradecimiento a María José Solana por el trabajo que ha estado realizando estos meses como primera teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno y del PP, por su "profesionalidad, su capacidad de liderazgo y el esfuerzo" que ha estado realizando hasta el día de hoy, cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer.



Así y con motivo de dicha efeméride ha dicho que hay que poner en valor la "profesionalidad", la "generosidad" y el "buen hacer" de Solana a nivel profesional y también personal, y "que se demuestre" que en el PP hay mujeres de un "alto valor" y que "no solo tienen un pasado político importante, sino que también tienen un presente y un futuro muy alto porque su valor hay que ponerlo al nivel".



Ya en el turno de preguntas y en relación a cuando Génova confirmará, o si lo ha hecho ya, que Cavacasillas será el candidato a la Alcaldía por el PP en las próximas elecciones municipales, este ha rehusado hablar sobre este tema en el ayuntamiento.



Asimismo e interpelada Solana por si no ha pensado marcharse, la edil del PP ha reconocido que no tiene "ningún motivo" para ello. "Mi partido considera que estoy haciendo un trabajo correctísimo y no tengo porqué marcharme y, además, así lo ha decidido también el que va a ser mi primer teniente de alcalde", ha aseverado.



En este mismo sentido y en relación al porqué de estas modificaciones, María José Solana ha apuntillado que el cambio se produce porque así lo han considerado desde el Grupo Municipal Popular, y que los cambios dentro de los acuerdos de gobierno que en su momento se producen entre las tres fuerzas políticas, PP, Cs y entonces el concejal de Vox y hoy no adscrito, Alejandro Vélez, otorgaban a los 'populares' el papel del primer de primer teniente de alcalde y de portavoz del grupo municipal.



"Consideramos que la persona más adecuada, la mejor de todos nosotros para ejercer esas labores, es Antonio Cavacasillas y por eso se produce ese cambio", ha continuado, junto con que a ella misma no le "cambia nadie": "a mí ni me cambian ni me dejan de cambiar, es una decisión del Grupo Municipal Popular y de la presidencia provincial y presidencia regional, desde luego considerarán que he hecho un trabajo digno, no excelente, pero desde luego tienen el derecho a considerar que Antonio Cavacasillas, como así va a ser, va a hacer un trabajo excelente".



Y es que, como ha sumado, el PP es un partido de "gobierno" y "por tanto se busca el mejor perfil y la excelencia y en este caso se va a tener en las responsabilidades de primera tenencia de alcaldía y de portavocía".



Al mismo tiempo, Solana ha insistido en que el cambio se lleva a cabo al tener "la plena competencia", junto con los órganos provinciales y regionales, de considerar en cada momento el perfil "más adecuado" a la hora de desarrollar las labores de gobierno y políticas y que, en este caso, se ha considerado que la figura del coordinador local del PP, como Cavacasillas, es "la más adecuada como para incardinar esas inquietudes de la ciudad" en el papel de un primer teniente de alcalde y de la portavocía del equipo de gobierno; "es una situación absolutamente natural".



Finalmente y sobre cuándo serán formalizados u oficiales estos cambios, María José Solana ha hecho hincapié en que el alcalde lo conoce "perfectamente" y en que este martes se produce por parte del Grupo del PP esa petición, de manera que él tiene que hacer el decreto de nuevas tenencias de Alcaldía y responsabilidades en la portavocía; aunque en todo caso "está al corriente y está lógicamente de acuerdo".