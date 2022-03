Apertura de los nuevos juzgados de Badajoz en Ronda Norte entre marzo y abril de 2023

Ep

Así, lo ha señalado el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, añadiendo que los nuevos juzgados cuentan con 23 juzgados y espacios para la fiscalía, el decanato, el juzgado de guardia y la clínica forense, además de 24 salas de vistas, zona de detenidos, zonas comunes y archivos.

Además, se completan con una actuación que actualmente está en fase de licitación con un presupuesto de 3,1 millones de euros, y que consiste en la implantación del nuevo modelo de oficina judicial, cuya obra "en todo caso" no afectará a la apertura de los juzgados en torno a abril de 2023.



Lo ha explicado, antes de entregar condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort, en la Delegación del Gobierno en Extremadura, en Badajoz, donde previamente ha visitado las obras del edificio en construcción de los juzgados.



En este sentido, Tontxu Rodríguez ha recordado que estos días está visitando Extremadura, este pasado martes Cáceres y este miércoles Badajoz, a la vez que ha señalado lo que suponen los fondos 'Next Generation' para la región extremeña en materia del Ministerio de Justicia, sobre lo cual ha detallado que en 2021 estaban destinados 6.053.000 euros "solamente" para la región, pero que con la regionalización del gasto incluida el resto de comunidades autónomas se llega a 8.632.000 euros.



No obstante, la inversión total que va a realizar el Ministerio de Justicia en Extremadura tanto en Cáceres como en Badajoz y en el resto de municipios van a suponer 50.394.000 euros "en un principio", más 15.931.000 euros en transformación digital, lo que hace un total de inversión de 74.999.000 euros "destinados exclusivamente a Extremadura".



Con respecto a Badajoz, ha presentado acompañado de la subdirectora de Obras y Patrimonio del Ministerio de Justicia, María Luisa Miguel Pascual, las obras "definitivas" del nuevo edificio de juzgados de Badajoz, que tras cuatro años de incidencia y la quiebra de la empresa contratista, "ya se pueden presentar", y sobre lo cual ha detallado que las han visto "con la esperanza" de que en marzo o en abril de 2023 pueda ser "efectiva" la obra y puedan estar los funcionarios y todos los juzgados ocupados en ese nuevo espacio.



Se trata de una inversión que supera los 35.100.000 euros y de un espacio "magnífico" del que tanto la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena, como el fiscal y el propio decano de jueces y magistrados del juzgado "han quedado absolutamente asombrados con este edificio", sobre cuya situación actual ha explicado que las instalaciones "prácticamente" están construidas y que "falta exclusivamente el mobiliario", con la "intención" de acabar en marzo o abril de 2023 y que puedan estar los juzgados instalados en Badajoz.



NUEVO MODELO DE OFICINA JUDICIAL



Igualmente, el secretario de Estado de Justicia ha indicado que actualmente está en fase de licitación, con un presupuesto de 3.100.000 euros, una obra en la planta primera y consistente, según ha detallado la subdirectora de Obras y Patrimonio, en la implantación en Badajoz del nuevo modelo de oficina judicial.



De esta manera, ha puntualizado que esa planta se dejó pendiente de acondicionar, a la espera de que se llevase a cabo esa implantación y estuviera definida la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con la dotación de efectivos que va a llevar, en aras de que las obras "vayan adecuadas a esa necesidad que se está diseñando ahora para implantar la nueva oficina".



Asimismo, María Luisa Miguel ha agregado que la oficina judicial es un nuevo diseño de funcionamiento de trabajo, y que supone pasar de los órganos jurisdiccionales unipersonales, a espacios de trabajo que pasan por compartir servicios comunes entre los distintos órganos judiciales, mientras que Tonxtu Rodríguez ha destacado que se tratará de un espacio "magnífico" en el que también se controlan cuestiones relativas a medio ambiente y emisión de CO2.



"Creo que es una de las 'Ciudades de la Justicia' más importantes que tenemos ahora mismo en cartera el Ministerio y les puedo asegurar que Extremadura para nosotros es algo prioritario", ha resaltado, junto con la entrada en funcionamiento del Juzgado de Violencia de Género de Cáceres.



JUZGADO DE MONTIJO



Por otro lado, el secretario de Estado se ha referido al nuevo juzgado de Montijo que "va a dar solución a los problemas de espacio que existen en ese local" y que va a albergar dos juzgados con espacio de reserva para futuros crecimientos en los juzgados montijanos.



Al respecto, ha agradecido al alcalde y al Ayuntamiento de Montijo por su oferta al Ministerio de ceder un espacio para la construcción de ese nuevo edificio, y ha sumado que están estudiando "ahora mismo" su viabilidad técnica.



Finalmente, ha señalado que también hay aproximadamente un importe de 7.794.000 euros, casi 8 millones de euros, para obras de mejoras en otros juzgados de la provincia en Castuera, Don Benito, Fregenal de la Sierra, Herrera del Duque, Olivenza, y Villafranca de los Barros.