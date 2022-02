Ante el Carnaval de Badajoz, Vergeles aboga por precaución e "intentar normalizar la vida"

Ep

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha aconsejado "mucha precaución" y "mucha prudencia" ante el inicio este viernes, día 25, del Carnaval de Badajoz 2022.

Sobre el comienzo del Carnaval de la capital pacense y por qué consejos daría a quienes quieran disfrutar de una de las primeras grandes fiestas del país con aglomeración de personas tras la pandemia de la Covid-19, ha reconocido que aconseja que se tenga "mucha precaución, mucha prudencia".

Además, ha añadido que "si no se han vacunado se vacunen, aunque ya para llegar al Carnaval le va a resultar difícil que lleguen con los anticuerpos si no se han vacunado, sobre todo, que tengan mucha precaución, que el virus no se ha ido, que el virus sigue con nosotros".

A este respecto, Vergeles ha explicado que "es verdad" que la incidencia y también la enfermedad grave va bajando "de forma muy importante", y que este viernes ya se tienen menos pacientes ingresados y, en concreto, se ha bajado de los 90 ingresos en los centros hospitalarios extremeños en este día 25, ante lo cual ha confiado en "seguir en esa senda".

Vergeles ha añadido que "estaremos vigilantes a ver qué es lo que va ocurriendo, pero yo creo que la sociedad ya también se necesitaba que tuviesen un cierto respiro", planteando que hay que "vivir con las precauciones" e "intentar normalizar la vida" y ha considerado que "nos lo merecemos después de dos años, sinceramente".

En este sentido, ha destacado que los extremeños han hecho "un esfuerzo titánico" a la hora de combatir esta enfermedad, y han respondido "muy bien" al acto de vacunación en global, al hilo de lo cual ha detallado que ya en todos los grupos de edad se pasa la media del país en coberturas vacunales de terceras dosis, y que los niños están vacunados en un 77 por ciento.

Vergeles ha concluido que "vamos a confiar en la ciencia", resaltando que "hasta que esto lo veamos más claro" se siga aplicando "el sentido común, la prudencia que siempre hemos aplicado durante todo este tiempo" y ha aseverado que se pueda "seguir demostrando que podemos ya ir ganando un poco de normalidad".