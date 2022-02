El PSOE de Extremadura rechaza presentar alegaciones al estudio de la A-81

Ep.

El Grupo Socialista ha rechazado una propuesta en la Asamblea presentada por el Grupo Popular, apoyada por Ciudadanos, con la que pretendía que la Junta presentara alegaciones al estudio informativo de la A-81 para que todo su trazado entre Badajoz y Córdoba sea en autovía, mientras que Unidas por Extremadura se ha abstenido.

Los socialistas han argumentado, en palabras de su diputado Juan Ramón Ferreira, que su grupo peleará por la conversión en autovía de todo el trazado, pero que presentar ahora alegaciones a este estudio que "no es vinculante" supondría "paralizar" el proceso de una infraestructura que acumula retrasos desde 2005.

Por el contrario, el diputado 'popular' Víctor del Moral, ha señalado que aún se está "en plazo" de presentar alegaciones a "una nueva injusticia" con Extremadura, referida a esta infraestructura, y ha subrayado que ese argumento no es compartido por la Diputación de Córdoba, que gobierna el PSOE, que sí ha presentado alegaciones en el sentido de convertir en autovía todo el trazado de la actual N-432.

"Hay argumentos poderosos para revertir esta injusticia. El Gobierno debe oír lo que tiene que decir la Junta, las diputaciones, las mancomunidades, municipios, asociaciones, empresas...", ha dicho, porque es "una decisión muy importante que condicionará durante décadas esta comarca", en referencia a la Campiña Sur.

Pero también a buena parte de las comunidades andaluza y extremeña, en tanto que esta autovía supondría la creación de "un corredor de alta capacidad" que una la costa portuguesa con el este de Andalucía por Extremadura.

Un corredor que "no puede tener interrupciones" porque en una parte de su trazado "supuestamente" no se alcanzan los 10.000 vehículos diarios. Si no se hace la autovía completa, ese "corredor económico entre Lisboa y Malaga se va a traste", ha remarcado.

En su opinión, la negativa de los socialistas responde al "deber de obediencia a Sánchez", que está "por encima de todo, incluso de los intereses de los extremeños".

"Están quedando en ridículo por esta obediencia dejando pasar las oportunidades", ha dicho Del Moral, quien ha pedido a los socialistas que "por una vez no voten en contra de su tierra", y que de la Asamblea salga "un mandato claro" para que se presenten alegaciones para construir la autovía en todo su trazado.

En esta misma línea, el diputado de Ciudadanos, Joaquín Prieto, ha dicho que su formación estará siempre de acuerdo en demandar infraestructuras que "por justicia le pertenecen" a Extremadura.

En su opinión, la región no puede conformarse con una infraestructura que no sea autovía en todo su trazado, como no lo hacen en Andalucía, en alusión a la Diputación de Córdoba. "Extremadura lleva décadas en el furgón de cola de los gobiernos nacionales" en materia de infraestructuras, ha lamentado.

PALOS EN LAS RUEDAS

Por el contrario, en contra de la iniciativa, el diputado socialista Juan Ramón Ferreira ha reiterado la última intervención de la consejera de Movilidad sobre este asunto.

Así, le ha recordado que en 2012 se "metió en el cajón" y estuvo siete años sin avanzar durante el gobierno del PP, y ahora con el socialista se ha retomado.

"Esta es la realidad y no es otra", ha dicho Ferreira, quien ha remarcado que este estudio no es vinculante, por lo que presentar alegaciones "solo puede provocar retrasos".

Y es que, ha dicho, el PSOE va a apoyar el trazado completo en autovía. Nuestro compromiso con la A-81 es claro", ha remarcado.

Por su parte, la diputada de Unidas por Extremadura Irene de Miguel, ha señalado que es una iniciativa "inconsistente" porque el PP ha estado gobernando y "no hizo absolutamente nada" por este tramo, y ahora piden que el estudio, que acumula años de retraso, se "paralice" con alegaciones.

Sobre los argumentos esgrimidos con respecto al tráfico de vehículos por esta vía, le ha espetado que "los tiempos de los aeropuertos sin aviones ya pasaron", al tiempo que le ha pedido a los 'populares' que "abandonen el politiqueo", de intentar tumbar al Gobierno de coalición con cualquier excusa. esta estrategia de acoso y derribo es cansina y lamentable, y los españoles necesitamos que estén a la altura.