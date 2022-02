Junta urge una "solución de emergencia" para abastecimiento agua en Mancomunidad Tentudía

El director general de Planificación e Infraestructuras Hidráulicas, Álvaro Jiménez, ha manifestado en el marco de la Comisión para la Transición Ecológica de la Asamblea de Extremadura, que la consejera del ramo, Olga García, reclamó recientemente al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico la construcción "por la vía de emergencia" de las infraestructuras "necesarias" para solventar las deficiencias de abastecimiento de agua en la Mancomunidad de Tentudía.

Y es que, tal y como informa la Junta en una nota de prensa, esta Mancomunidad sufre importantes problemas de abastecimiento desde hace 15 años porque el embalse de Calera de León, que gestiona la mancomunidad, tiene una capacidad limitada que se ve comprometida ante periodos prolongados de escasez de lluvias como el actual.

Así pues, la solución definitiva, que fue declarada de interés general por el Estado, plantea la construcción de una nueva presa (El Bujo) y también la conexión con el sistema de Los Molinos.

En este sentido, la Junta de Extremadura ha reclamado en varias ocasiones el impulso de las actuaciones planificadas que estaban prevista para el horizonte 2028-2033.

De hecho, el pasado lunes la consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad pidió que "se tramitara de emergencia" la actuación necesaria para disponer de recursos adicionales en Tentudía a lo largo de los próximos meses.

Por su parte, tal y como ha reconocido Jiménez, el Ministerio se ha mostrado "muy sensible" a la situación y se ha comprometido "a trabajar intensamente" para determinar la viabilidad de la demanda, lo cual se podría materializar como una medida extraordinaria de un nuevo real decreto ley de sequía.

A este respecto, el director general ha indicado que por parte de la Consejería se viene prestando auxilio a la Mancomunidad para mejorar su capacidad de tratamiento del agua bruta desde finales de 2020.

A colación de esto último, ha recordado que en enero de 2022 se ha licitado por 90.216 euros la consultoría para redactar un proyecto de obra.

Asimismo, se ha asesorado a la Mancomunidad para elaborar un Plan de emergencia para paliar los efectos de la sequía. Este instrumento se ha creado y puesto en marcha el pasado mes de diciembre.

Gracias al mismo, se está sacando el máximo partido a los recursos disponibles y además se han puesto en funcionamiento otros adicionales, como 12 pozos de emergencia.

De la misma forma, Jiménez se ha referido que en la solución de esta problemática hay varias partes implicadas como el Estado, la Junta de Extremadura, Diputación, Mancomunidad y usuarios, que deben incrementar su colaboración.

Por tanto, a su entender, las entidades locales (Diputación, Mancomunidad y Ayuntamientos) deben estar preparadas para ofrecer abastecimientos alternativos (pozos de emergencia, camiones cisterna, etc.). Mientras, el Estado y la Junta de Extremadura deben priorizar e impulsar todo lo posible las actuaciones comprometidas.

Así, la Consejería para la Transición Ecológica está invirtiendo cerca de 15 millones de euros en diversos municipios de la mancomunidad en materia de saneamiento y encauzamiento, añade la Junta.

UNIDAS POR EXTREMADURA

Por su parte, la portavoz de Unidas Por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, ha pedido en su intervención que se construya "cuanto antes" una tubería que una Tentudía con el Embalse de Los Molinos de Hornachos "para garantizar el suministro de agua en la comarca".

Concretamente, De Miguel ha realizado esta petición en la Comisión de Transición Energética de la Asamblea de Extremadura, después de preguntar al gobierno de Guillermo Fernández Vara por medidas específicas para hacer frente a la falta de agua en esa zona de la región.

A este respecto, la portavoz ha detallado que los problemas derivados de la sequía son "especialmente preocupantes" en Tentudía, donde hoy ya se ha "prohibido" cualquier uso de agua que no sea el domiciliario y donde desde hace semanas está "restringida" para las segundas viviendas y explotaciones agrarias.

"Esto no es algo nuevo porque desde hace mucho tiempo se lleva denunciando que el Embalse de Tentudía no tiene capacidad suficiente para bastecer a toda la comarca, pero hasta ahora no se ha hecho ninguna actuación para subsanar la situación", ha apostillado.

Igualmente, la también presidenta del Grupo Parlamentario de Unidas por Extremadura ha explicado que Tentudía necesita entre 1 y 2 hectómetros cúbicos de apoyo. Por eso, ha pedido que se solicite "urgentemente" a Confederación Hidrográfica del Guadiana la construcción de esa tubería "como ya se hizo para Zafra".

"Ahora que van a llegar los fondos europeos, qué mejor manera de utilizarlos que para garantizar el agua a la ciudadanía", ha aseverado De Miguel, según informa en una nota de prensa Unidas por Extremadura.

De la misma forma, la diputada ha pedido que hagan uso de las competencias recogidas en la Ley de Aguas "para salvar de una muerte segura a la fauna piscícola que se ve afectada por la falta de agua cuando baje mucho el nivel del embalse".

Y es que, tal y como ha recordado, "el verano pasado ya vivimos una escena dramática, y espero que este año ustedes actúen con previsión y agilidad", ha sentenciado.