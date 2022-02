Monago felicita a Don Benito y Villanueva por su fusión que es lección para resto del país

Ep/Rd

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha felicitado a los vecinos de Don Benito y Villanueva de la Serena por el "sí rotundo" en la consulta sobre la fusión de ambos municipios celebrado este pasado domingo.



El líder de los 'populares' extremeños ha dicho que le llena de "emoción" ver "cómo va naciendo por voluntad propia la tercera ciudad de Extremadura", un proceso que "pone en valor lo que es apostar decididamente por el futuro y hacerlo con valentía".

Junto con ello, ha subrayado que "desde el minuto uno" tuvo "muy claro" que la fusión iba a ser una "oportunidad histórica para el desarrollo de ambas ciudades", y que ha sido "un ejemplo de política útil a los ciudadanos y a los intereses de toda la comunidad autónoma", porque las consecuencias "trascienden las fronteras de ambas ciudad".



El presidente del PP extremeño ha destacado la importancia de "tender puentes por encima de ideologías", de modo que la fusión "sin duda ya es un ejemplo para toda España", y también un ejemplo de "pujanza, de voluntad política y voluntad ciudadana".



Para Monago, "no es habitual que todas las fuerzas políticas" se encuentren en el mismo punto con la mayoría de los ciudadanos, de ahí lo "histórico" de la jornada de este domingo.



En este sentido, ha reiterado que, "cuando en otros territorios se pone en el foco es la separación y el nacionalismo mal entendido, que no haya egoísmos, sino una apuesta desde dos localidades, nos tiene que hacer sentir muy orgullosos a los extremeños".



Con el referéndum, los ciudadanos han dado "un paso definitivo para un proyecto de una realidad de oportunidades". Un camino que "empieza a andar" y que "no nos lo están contando", resaltando que "somos protagonistas de esta pagina de la historia de Extremadura".



Según Monago, un proyecto "con mayúsculas" que va a ser "patrimonio de toda Extremadura" con la que se ha dado "una lección al resto del país", agradeciendo a los vecinos que hayan expresado su voluntad, así como a ambos alcaldes por darle la oportunidad de expresar su opinión como expresidente de la Junta, y también por hacer participe al PP como partido.