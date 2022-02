El PSOE de Badajoz pide la reparación y actualización de los aseos del parque de Castelar

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha pedido al equipo de Gobierno municipal la reparación y actualización de los aseos del parque de Castelar, que "en demasiadas ocasiones" han sufrido "los ataques de los vándalos".

Así pues, a través de una nota de prensa, el PSOE ha criticado que, aunque ahora no presentan un deterioro en los azulejos que haría "más visible su mal estado", "no se puede permitir" que estos baños no cuenten con luz en ninguna de sus estancias o que no haya jaboneras, ni papel higiénico, ni para secarse las manos.

A su vez, en los urinarios, tanto de señoras como de caballeros, han desaparecido las tapas; y las facilidades para personas discapacitadas solo se dan en el de hombres, aunque no están los elementos necesarios y "cuando no faltan, están oxidados".

Además, la formación socialista ha detallado que hay ventanas correderas en las que falta una de las hojas e "incluso" los cristales y que "lo peor de esta situación es que Parques y Jardines lo debe dar por bueno pues lleva meses manteniendo el mismo estado".

Igualmente, para el Grupo Socialista, "este déficit de mantenimiento debe acabar", sobre lo cual ha asegurado que si el equipo de Gobierno "no es capaz de mantener unos aseos en buen estado en un parque tan relevante como Castelar" deben cerrarse al público.

A este respecto, los socialistas han considerado que se debería hacer "un esfuerzo por cuidar estos baños y tenerlos en buen estado de revista" y han reclamado una cámara en el exterior de los mismos con un campo de imagen que abarque también la entrada próxima al parque y "una fuerte iluminación LED para disuadir a los amigos de los ajeno" dado que "en ocasiones robaron grifos e interruptores, que siguen sin reponerse".

Asimismo, ha tachado de "fundamental" que sean "plenamente accesibles", y que, por otra parte, los baños "necesitan" una actualización, con sensores para luz y un equipamiento "a la orden del día", con todas la piezas de baño en aluminio, incluido el secador de manos ultrarrápido con sensores de proximidad o inodoro antivandálico.

También se necesitan extractores silenciosos de aire, una papelera inodora de higiene femenina, un cambiador de bebés o un pulsador de emergencia ante posibles caídas.

Por todo ello, el PSOE ha concluido que toda esta actualización que reclama "tal vez sea pedir demasiado a un equipo de gobierno sin ilusión cuya prioridad es ahora mismo solventar las 'goteras' visibles de la ciudad", a la vez que ha lamentado que ni Partido Popular ni Ciudadanos "hayan sido capaces de atender la demanda de la ciudadanía para instalar aseos en los parques del río", algo que esperan se incluya en el anexo de inversiones del presupuesto previsto para 2022.