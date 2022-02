Vara valora las ventajas que tendría la fusión de Don Benito y Villanueva

Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha valorado las ventajas que tendría la fusión de los municipios pacenses de Don Benito y Villanueva de la Serena, que se decide este domingo en un referéndum, y se ha mostrado convencido de que se convertirá en un "precedente" para otros municipios extremeños y españoles.



Fernández Vara ha recalcado que "desde el minuto uno lo han hecho tan bien" estas dos ciudades que le gustaría quedarse con eso, a lo que ha añadido que, obviamente, "como todo en la vida" tiene sus oportunidades aunque también puede haber gente que piense que puede tener sus "riesgos".



"Pero yo ahora no alcanzo a ver ninguno de ellos que se acerquen ni en lejos a lo que significa y representa para unas ciudades como Don Benito y Villanueva en el futuro estar unidas", ha apuntado Vara en una entrevista en la Cadena Cope recogida por Europa Press.



En este sentido, se ha referido a que, en este caso, la "suma de uno más uno no son dos" y la fusión de estos dos municipios va a propiciar un incremento del Producto Interior Bruto, una mayor retención del talento, la llegada de nuevas empresas, una mayor dotación de servicios públicos o la mejora de las comunicaciones.



Además, ha hecho hincapié en que "lo mejor de todo" es que los demás se enteraron del proyecto de fusión cuando ambas ciudades ya habían estado trabajando en el mismo.



También, y preguntado por el hecho de que los partidarios del no en el referéndum aludan a que se perdería la identidad de cada municipio, Fernández Vara ha invitado a poner la identidad "en contrapeso" con el futuro de los jóvenes, con el papel que ambas ciudades pueden jugar en el futuro de la región, España y Europa y con la realidad de un mundo mucho más abierto y globalizado.

RECALCA LA "EXTRAORDINARIA IMPORTANCIA"



Fernández Vara ha otorgado a la fusión de los municipios pacenses de Don Benito y Villanueva de la Serena una "extraordinaria importancia" no solo por hacer algo "tan diferente" a lo que se hace en otros lugares sino porque plantea la unión y tender puentes.



"Me parece una decisión la que se ha planteado de una generosidad tremenda por parte tanto de los equipos municipales, de los alcaldes, de los concejales y concejalas de todos los partidos políticos y de los ciudadanos de Don Benito y Villanueva. Son un verdadero ejemplo de generosidad y espero que el domingo salga todo bien", ha sentenciado.



El presidente autonómico ha reseñado que cuando se busca el bien común, lo que más interesa a todo el mundo y lo mejor para todas las generaciones al final se percibe que, aunque haya un empeño por poner de manifiesto "cuantísimas cosas nos separan a unos y otros", también hay cosas que unen y que sirven para tender puentes. "Creo que es un tema tanto en España como en Europa muy llamativo", ha apuntado.