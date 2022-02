Un hombre sin carné, detenido en Monterrubio tras sufrir un accidente con un coche robado

La Guardia Civil ha detenido en Monterrubio de la Serena (Badajoz) a un vecino del municipio cordobés de Los Blázquez por supuestos delitos contra la seguridad vial y por la sustracción de un vehículo.



En concreto, el varón en cuestión sufrió un accidente de circulación con un vehículo que supuestamente acababa de sustraer, y además conducía sin carné y bajo la influencia del alcohol.



De hecho, fue el pasado miércoles cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la ocurrencia de un accidente de circulación en la carretera BA-159 dentro del término municipal de Monterrubio de la Serena.



Trasladados al lugar de los hechos componentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Mérida, así como patrullas de Seguridad Ciudadana de Zalamea de la Serena, han constatado cómo el conductor de un turismo habría sufrido una salida de vía resultando como consecuencia del mismo únicamente daños en el vehículo.



En el transcurso de la identificación de su conductor, un vecino de Los Blázquez (Córdoba) con numerosos antecedentes policiales, y quien carecía de permiso habilitante para la conducir, los agentes han observado en el mismo síntomas "evidentes" de hallarse bajo los efectos del alcohol o drogas.



Así, agentes de tráfico tras realizarle las pruebas de detección legalmente establecidas han constatado que el varón en cuestión superaba el triple de la tasa permitida, al equipararse a un conductor novel que no debe de ser superior a 0'15 mg/l en aire espirado.



Por tanto, con las gestiones realizadas, también se ha averiguado que el turismo siniestrado supuestamente lo habría sustraído esa misma tarde en su localidad de residencia.



Ante los citados hechos, el varón ha sido detenido por los supuestos delitos contra la seguridad vial, al carecer de permiso de conducción por no haberlo obtenido nunca y conducir bajos la influencia de bebidas alcohólicas, además del delito de hurto del vehículo.



Cabe destacar que las diligencias instruidas junto al detenido han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Castuera (Badajoz).