El centro de salud 'Los Pinos' de Badajoz no irá donde estaba en 'El Hospital'

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha avanzado en relación al traslado del centro de salud 'Los Pinos' de Badajoz al edificio 'El Hospital', que ya lo albergó en su momento, que "no va donde estaba" por "distintas razones arquitectónicas".



Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas sobre el traslado de dicho centro de salud al antiguo Hospital Provincial de Badajoz tras las grietas surgidas en el centro denominado 'Los Pinos' que da servicio a la zona centro de la ciudad, a tenor de lo cual ha explicado que tienen el plan funcional "hecho" y que están "pendientes" de que se abra un nuevo programa operativo de fondos de cohesión europeos, el Feder, de manera que en cuanto se tenga la disponibilidad presupuestaria se transformará en un proyecto constructivo.



Un proyecto en relación al cual ha detallado que esa parte del antiguo hospital provincial no va a acoger "solo" el centro de salud, sino que también va a tener un uso educativo y cultural, ante lo cual tienen que hacer un "esfuerzo" en el proyecto "para que sirva".



También ha indicado que durante "mucho tiempo" se ha estado diciendo que "lo fácil era llevarlo al hospital provincial porque allí había estado ya", pero que dicho centro sanitario "no va donde estaba" dado que en el espacio que lo albergó en su momento "no se podía poner por distintas razones arquitectónicas".



Así, Vergeles ha hecho hincapié en que hay que hacer un planteamiento nuevo "para llevarlo a ese sitio", y en que "siempre" han defendido desde el gobierno de la Junta que los centros de salud irán donde solicite el municipalismo que vayan, junto con que "parece que esa era la opción más sensata".



No obstante, no le gusta "vender la piel antes de cazar el oso" y ha apelado a saber de dichos fondos de cohesión Feder y del nuevo programa operativo cuál es la cuantía que pueden destinar a esa infraestructuras, "al igual" que a la segunda fase del Hospital de Cáceres y otros proyectos constructivos que se tienen "en marcha" como la finalización del Hospital de Don Benito-Villanueva, de forma tal que les permita que puedan, una vez tengan los presupuestos "encima de la mesa", saber el proyecto arquitectónico que pueden tener.



Sobre los plazos de dichos fondos, el consejero ha agregado que se están negociando y tendrían que "estar ya", pero que la Unión Europea ha hecho "un esfuerzo muy importante" en los fondos React-UE y Next Generation que, como ha recordado, ha dado lugar al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.



Dicho plan está permitiendo aumentar la capacidad del Sistema Nacional de Salud "de forma importante" y que "lógicamente" se estén retrasados unas semanas o unos meses la definición de los ejes, porque el dinero "ya" saben "que es más", "gracias" a la "buena" negociación que ha hecho la Vicepresidencia primera de la Junta de Extremadura en asumir ese programa operativo.



Mientras tanto, ha concluido José María Vergeles, se sigue monitorizando "cada grieta" y "cada rasgo de seguridad del edificio" de 'Los Pinos' y ha advertido que "si hiciese falta en esa monitorización" y la misma indicase que hay que evacuar por razones de seguridad el centro de salud Zona Centro, tienen un espacio "preparado" en el Hospital Perpetuo Socorro "para poder trasladar de forma urgente ese centro de salud".