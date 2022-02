Unidas por Extremadura exige recuperación de "servicios perdidos" en Hospital de Llerena

El diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha secundado el corte de la carretera N-432 convocada por la Plataforma en Auxilio del Hospital Comarcal de Llerena, donde ha reclamado a la Junta que recupere los "servicios perdidos" en la atención sanitaria del centro.



En concreto, Macías ha secundado una protesta que comprende porque el centro hospitalario "ha ido perdiendo servicios año tras año". "Estamos en una comarca muy extensa, con una población muy envejecida, que ve como poco a poco está perdiendo servicios sanitario", ha afirmado.

Del mismo modo, ha lamentado que el gobierno de Fernández Vara no haya cumplido con las promesas realizadas a los vecinos de esta zona "y no haya dotado presupuestariamente como debiera este hospital".



En este sentido, el diputado se ha detenido en el servicio de Traumatología de este hospital, que considera que es "especialmente sangrante", porque "al no disponer de él hace desplazarse a la población de la comarca de Llerena hasta el Hospital de Zafra".



Además, para el diputado de la coalición "ya es hora de que se dé a esta comarca el servicio de calidad que se merece y se recuperen los servicios perdidos" en su hospital, según informa Unidas por Extremadura en una nota de prensa.



A este respecto, el diputado ha asegurado que la situación sanitaria de esta comarca "ejemplifica" el estado de deterioro en el que se encuentra la sanidad pública y ha instado al consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, a actuar porque "están dejando morir la atención sanitaria en Extremadura", ha sentenciado.