Academia Policía Local Badajoz impulsa un curso pionero sobre Vehículos Movilidad Personal

La Academia de Policía Local de Badajoz ha impulsado un curso pionero sobre actuación policial y actualización de la normativa en materia de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) que tendrá lugar del 10 al 23 de febrero con unos 400 participantes, en los que están representadas todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con competencias en materia de tráfico y tanto guardia civiles, como policías autonómicas, forales o locales de prácticamente toda España.

El curso, al que se han inscrito 1.100 personas, será acreditado con 50 horas de carga lectiva en modalidad online, encuadrado dentro del Plan de Formación Continua de la Academia de la Policía Local de Badajoz.

Todos los policías participantes recibirán un diploma de asistencia, siempre que completen de forma satisfactoria esta acción formativa, cuya evaluación consistirá en dos sistemas, la superación de dos formularios tipo test y la resolución de dos supuestos prácticos sobre la aplicación de los contenidos abordados.

El objetivo pasa por proporcionar al alumnado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con competencias en materia de tráfico los instrumentos normativos necesarios para la actuación con garantías, frente al fenómeno de la proliferación en los núcleos urbanos de los VMP, según se ha puesto de manifiesto en la presentación del curso por parte de la teniente de alcalde delegada del área, María José Solana, acompañada del superintendente jefe de la Policía Local de Badajoz, Rubén Muñoz Garrido, y del fiscal delegado autonómico de Seguridad Vial, Diego Yebra.

En su intervención, María José Solana ha destacado que este jueves se inicia este curso, el primero que se va a realizar a nivel nacional en materia de VMP, que contará con la presencia y los conocimientos de Diego Yebra y que forma parte de una labor de formación que desarrolla la Academia de Policía de la ciudad desde 2013, en la que se han desarrollado más de 50 cursos diferentes en torno a materias de seguridad, "muchas" de referencia nacional como en el caso de los agentes caninos.

Así, ha continuado, ello ha provocado que la ciudad y en concreto dicha academia sea un elemento formativo "importante" dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Policía Local de toda España, a la vez que ha puesto en valor que, desde 2013, dicha academia ha contado con más de 3.000 alumnos y que solo el año anterior han sido más de 900 los alumnos vía 'online'.

En el caso del curso sobre VMP, Solana ha destacado que se inicia con 400 alumnos en esta primera edición, del millar de inscritos de toda España; mientras que Yebra ha agradecido la "agilidad" en la puesta en marcha de esta acción formativa dado que tienen una resolución de la Dirección General de Tráfico de hace tres semanas "escasas" y que regula los requisitos para circular con un VMP y especialmente los patinetes.

UNA POLICÍA "ÁGIL" Y "AL DÍA"

En este sentido, Diego Yebra ha valorado que una Policía Local "ágil tiene que estar al día" y en cuanto ha salido el decreto el superintendente ha montado un curso con una repercusión a nivel nacional "tremenda" con 400 participantes y unos 1.000 inscritos, de manera tal que la "demanda ha sido muy llamativa porque la materia lo requiere" y es "realmente relevante".

Y es que, como ha explicado, en las ciudades se busca una movilidad sostenible y se tiene que compatibilizar el espacio para los mayores o para los niños y que al mismo tiempo sea "ágil y que no contamine", se trata de la ciudad del futuro, lo que "quiere" la Unión Europea y a lo que se está implicando el Ayuntamiento de Badajoz, por lo que el curso facilitará las herramientas para la formación de la Policía Local, que después transmitirá a los ciudadanos, a tenor de lo cual ha expuesto que la herramienta "válida" no es "únicamente" la denuncia y la sanción, sino que es la educación.

En este mismo sentido, ha remarcado que, desde el punto de vista penal, los patinetes plantean dos problemas, entre aquellos que están autorizados pero que son modificados por los particulares, que transforman el VMP en un ciclomotor o vehículo a motor que no puede circular ni por las aceras, ni con presencia de alcohol o drogas, ni a velocidad excesiva, de forma que "encajan" en el Código Penal.

Por otro lado, se ha referido al problema que representa desde el punto de vista del peligro concreto como los atropellos a mayores, o a patinetes en pasos de peatones porque no los respetan o van en dirección contraria, una faceta que este curso tiene que abordar en cuestiones concretas como cuándo se entiende que hay una imprudencia grave, o menos grave, respecto a lo cual ha indicado que las directrices de la Fiscalía "son sencillas" y si no se puede circular por la acera y se atropella a un mayor, una persona desvalida o a un niño "aquí hay un hay delito".

Finalmente, el también responsable de la Academia de formación de la Policía de Badajoz, Rubén Muñoz ha reconocido que se vieron "desbordados" por el número de instancias recibidas, y que "rápidamente" se dio la orden para ampliar la capacidad de la plataforma y "no dejar a nadie sin formación", con independencia de la población o cuerpo de pertenencia, en este curso 'online' con carácter altruista para el alumno, que no tiene que sufragar ningún gasto, aunque sí se le requiere un nivel de exigencia "medio alto" porque "la materia lo requiere" y la academia "así lo exige".

En relación a la academia, ha sumado que aboga por la colaboración entre cuerpos en el aspecto formativo teórico y en el práctico, que posibilita que puedan venir policías de otras provincias o municipios a formarse en Badajoz, o que agentes de la capital pacense puedan hacer este tipo de formación en otras ciudades, este año por ejemplo la Giapol irá a Pamplona a San Fermín a formarse en unidades de intervención, o la unidad canina a Granada.

En el caso de la ciudad de Badajoz, Rubén Muñoz ha detallado que entre 2018 y 2020 se registraron siete conductores de VMP atropellados en un paso de peatones cruzando por el mismo montados, acerca de lo cual ha reafirmado que ese paso no está destinado para ellos, y lo pueden hacer pero andando.

En materia de multas en el último año a personas que conducían patinetes, Solana las ha cifrado en cerca de 200, y Muñoz ha puntualizado que el mayor número son por no respetar la luz roja del semáforo, seguido de circular por la acera o zona peatonal no destinada a la circulación de vehículos, exceder la ocupación de un VMP y que circulen dos personas en un patinete, no obedecer las órdenes de los agentes de tráfico, junto a cuatro denuncias por conducir habiendo ingerido alcohol y tres por haber ingerido drogas durante la conducción del patinete eléctrico.