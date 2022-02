La tutela financiera del Ayuntamiento Alburquerque corresponde a administración del Estado

Ep.



El secretario general de Presupuestos y Financiación, Isidoro Novas, ha asegurado que la situación por la que atraviesa el Ayuntamiento de Alburquerque (Badajoz) es responsabilidad "única y exclusivamente" de los gestores municipales y ha precisado que la tutela financiera corresponde a la administración general del Estado en el caso de los municipios extremeños.



Así, ha apuntado que es al Estado a quien le corresponde diseñar e implementar todas aquellas actuaciones que conduzcan a solucionar la situación financiera de Alburquerque, ya que, aunque es cierto que la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria contempla que pudiera haber tutela por parte de algunas comunidades, no es el caso de Extremadura, ya que esa competencia no está asumida en su Estatuto de Autonomía.



Isidoro Novas ha realizado estas declaraciones en respuesta a una pregunta formulada este lunes por el diputado de Ciudadanos José María Casares en la reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuestos en la Asamblea sobre cuál es el instrumento financiero que utilizará la Junta y qué partida presupuestaría se utilizará para abonar las nóminas atrasadas de los empleados municipales de Alburquerque.



Durante su intervención, el secretario general de Presupuestos y Financiación ha mostrado la "máxima preocupación" de la Junta por la situación en Alburquerque, que afecta de forma especial a los trabajadores municipales con "retrasos" en el abono de sus nóminas, algunos de ellos por espacio de más de un año.



En este sentido, se ha referido a que la Junta de Extremadura ha actuado con el Ayuntamiento de Alburquerque bajo los principios de coordinación y colaboración administrativa a través de la Vicepresidencia Primera impulsando encuentros e intercambios de información en aras de buscar la "normalidad cuanto antes" en el consistorio.



También ha actuado bajo sus competencias en aquellos servicios que puede prestar al ayuntamiento y que tienen que ver con el fraccionamiento y aplazamiento de deudas y siendo "muy diligente" con los pagos al consistorio.



ALBURQUERQUE TIENE "GRAVES PROBLEMAS DE LIQUIDEZ"



Novas también se ha referido a que el Ayuntamiento de Alburquerque se encuentra en una situación de "graves problemas de liquidez" y la "única solución" a los mismos pasa por un plan de ajuste con medidas y posterior formalización de los mecanismos adicionales que contempla la Ley Orgánica de Estabilidad Financiera.



"Cualquier tipo de medida para solucionar los problemas de liquidez: plan de ajuste, medidas y formalización del mecanismo adicional de apoyo a la liquidez", ha indicado.



Según ha explicado, se trata de un préstamo que lo realiza el Estado, que se instrumenta a través del ICO y que autoriza la Comisión Delegada para Asuntos Económicos.



Respecto a la disolución del ayuntamiento, ha dicho que es posible dentro del marco jurídico en materia financiera siempre y cuando haya un "reiterado incumplimiento" de aquellas medidas contempladas por la ley de intermediación por parte de la administración central.



"En el momento en el que se traspase y se reitere que se sigue incumpliendo una vez puestas en marcha aquellas medidas coercitivas tanto en el artículo 25 de la Ley de Estabilidad, como el artículo de medidas de cumplimiento forzoso del artículo 26, es cuando puede aparecer la disolución, antes no es posible", ha dicho.



Por ello, Isidoro Novas ha recalcado que "no se puede ver aisladamente" el artículo 61.1 de la Ley de Bases de Régimen Local sin añadir la regulación posterior que deriva de la reforma del artículo 135 de la Constitución.



AUTONOMÍA Y TUTELA



Novas ha concretado que el marco jurídico de las entidades locales, en el ámbito financiero, se caracteriza por los términos autonomía y tutela, aunque ha precisado que la libertad de gestión es "solo y exclusivamente libertad ante otras administraciones" libertad "frente a la ley el derecho" y tampoco "exención del control de otras administraciones ni del propio Tribunal de Cuentas".



"No se excluyen las intromisiones, ni las injerencias o controles de otras administraciones justificadas por los principios de colaboración y coordinación administrativa y por otras que se establecen al servicio de la legalidad. Esas intromisiones es lo que se conoce por tutela", ha reseñado.



Así, Novas ha apuntado la autonomía siempre se ha considerado compatible con la tutela, al tiempo que ha apuntado que el "éxito" estará allí donde exista un "equilibrio razonable y estable" entre los términos de autonomía local y tutela.



De la misma forma, ha recordado que cuando se modificó en 2011 el artículo 135 de la Constitución se introdujo el principio de estabilidad presupuestaria, que viene a "poner orden en esta materia", sobre todo para las entidades autonómicas y municipales y, por tanto, los límites están contenidos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.



Cs CRITICA EL "DESAMPARO" DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES



El diputado de Ciudadanos José María Casares ha criticado la situación de "desamparo" en la que se encuentran los trabajadores municipales del Ayuntamiento de Alburquerque, ya que algunos llevan más de un año sin cobrar sus nóminas.



En esta línea, se ha mostrado consciente de que la Junta de Extremadura no tiene mecanismos para pagar las nóminas de esos trabajadores, por lo que ha pedido que desmienta a un concejal socialista de dicho consistorio quien había afirmado que la Junta pagaría las nóminas atrasadas a los empleado municipales.



"Tiene que expresarlo públicamente y desmentir al concejal socialista de Alburquerque, por que si no se está jugando con los sentimientos de esos trabajadores y sus familias alimentando falsas esperanzas, porque la Junta no tiene mecanismo alguno para pagar sus nóminas", ha aseverado, además de lamentar el "daño psicológico gratuito" a los trabajadores en lugar de darles "soluciones".



De la misma manera, ha considerado que es indudable que los responsables municipales del ayuntamiento son los responsables de la situación pero ha apuntado que la Junta tiene la competencia de pedir, de motu propio, por parte del Consejo de Gobierno al Consejo de Ministros la solicitud e inicio del procedimiento de disolución del Ayuntamiento de Alburquerque.



Así, ha abundado en que la situación de este ayuntamiento pacense es de "quiebra técnica" y que está en situación de "ingobernabilidad", aunque la realidad "pura y dura" es que los trabajadores municipales de Alburquerque están sin cobrar y que la Junta de Extremadura, lo "único que puede hacer no lo hace", que es solicitar la disolución de ese ayuntamiento, ha recalcado.



Por su parte, en su último turno, Isidoro Novas ha reiterado que para proceder a la disolución de un ayuntamiento, con la ley actual, tiene que "haber pasado cosas con anterioridad" y haber ido "transitando por distintas etapas", algunas de las cuales no se han dado en el caso de Alburquerque, ha indicado



Por ello, ha recalcado que "no debemos engañarnos", ya que con la disolución desaparece una corporación pero habría que convocar elecciones parciales anticipadas, ya que una comisión de expertos se hace cargo del ayuntamiento donde únicamente cabe actuar bajo los asuntos ordinarios.



Habría que esperar entonces a la constitución de la nueva corporación para plantear un plan de ajuste, que es la "única manera de salida. "No pensemos que con la disolución desaparecen los problemas", ha apuntado, a lo que añadido que "ayuda pero no es la solución".



"Yo entiendo que la solución del ayuntamiento pasa por su normalización institucional y cuando se alcance esa normalización institucional, que ojalá sea en el corto espacio de tiempo, yo creo que movimientos hay en esa dirección, podremos llegar a la normalización financiera", ha recalcado.