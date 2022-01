Presupuesto Badajoz 2022 no se ha presentado por "tira y afloja desafiante" entre PP y Cs

Ep.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha sostenido que el que no se haya presentado hasta la fecha el presupuesto municipal para 2022 "es una cuestión claramente del tira y afloja desafiante entre el Partido Popular - Ciudadanos", con un concejal no adscrito, Alejandro Vélez, "rompiéndole todos los esquemas pues lo que ha pedido se lo van a dar los otros dos, no les queda otra".

En una rueda de prensa telemática sobre actualidad municipal, ha expuesto que a fecha de este miércoles, día 26, el consistorio no tiene presupuesto municipal para el año en curso, y ha recordado que hasta finales de agosto del pasado año el equipo de gobierno estaba haciendo los del 21, pero que "se cansaron" y en septiembre se pusieron a redactar los de 2022 que iban a estar antes de finalizar el año.

"Pero no estuvo y se acaba el mes de enero y tampoco tenemos presupuestos municipales para el 2022", ha criticado, junto con que el resto de administraciones públicas que rodean al consistorio tienen todos sus cuentas aprobadas para este año "menos" el Ayuntamiento de Badajoz.

Para Cabezas, es "evidente" que los presupuestos "se le atragantan a la derecha", les costaba "Dios y ayuda" a otros alcaldes del Partido Popular a la hora de hacerlos y con Ciudadanos "en consanguinidad" con el Partido Popular "aquí no ha habido cambio, ni tranquilo, ni efervescente".

En este punto, ha pedido "por favor" que terminen "ya de una vez" los presupuestos municipales y que se fíen "los unos de los otros".

INVERSIONES PLURIANUALES Y GRADO DE EJECUCIÓN

En su intervención, Ricardo Cabezas ha admitido que en el PSOE están "preocupados fundamentalmente" por las inversiones plurianuales del anexo de presupuesto, sobre las cuales ha indicado que "menos mal que son plurianuales" porque "la verdad es que lo que se podía invertir en un año se invierte en varios" de manera tal que "se acumula el retraso".

Al mismo tiempo, ha reconocido que le hubiera gustado poder ofrecer el grado ejecución presupuestaria de 2021 pero que no se les ha facilitado pese a que lo han pedido "por activa y pasiva", aunque sí puede decir que es "preocupantemente bajo", a la vez que ha criticado que lo que se da "ahora mismo" es una "sobre ejecución de anuncios de cosas que se quieren hacer".

Para el portavoz socialista, "esa es la realidad y para que la fiesta no se venga abajo ni se molestan en informar sobre proyectos que se tuercen" como el de las traseras del Palacio de Godoy, el viejo matadero o áreas deportivas que "se eternizan en entrar en funcionamiento", a tenor de lo cual ha pedido al equipo de gobierno "que hablen menos y que trabajen más".

"Como trabajan en clave electoral tenemos los anuncios por duplicado, tenemos el celo de cada área como si fueran reinos de taifa con muchas ganas de sobresalir por parte de todos, e ir arrimados los del PP a Gragera allá donde los pies lleven al alcalde", ha hecho hincapié, para criticar que tienen una "competición" entre los ediles de PP y Cs "que no está siendo nada saludable para la ciudad", que se detecta "una abultada improvisación e inmadurez" y "todo lo hacen para tapar los agujeros negros de la mala gestión municipal de los últimos años".

REUNIÓN CON GRAGERA Y VISITA A MADRID

Por otro lado y sobre la reunión solicitada al primer edil, Ricardo Cabezas ha aseverado que, desde el 10 de enero, Ignacio Gragera no ha encontrado fecha para verse con él, una reunión en relación a la cual ha considerado que debería verse "normal" que el líder de la oposición quiera quedar con el alcalde para tratar temas como conocer expediente de la compra del conventual concepcionista o el proyecto del carril bici por la muralla.

En su opinión, "hay que dialogar más, escuchar más", pero Gragera "tiene el síndrome del despacho cerrado, se interesa más por lo suyo, para lo que pide siempre prórroga, que por lo que necesitan los ciudadanos", ante lo cual le ha aconsejado que un político "como él que está en precario no necesita ni despacho" y que gaste "más suela de zapato".

Finalmente se ha referido a la visita de Gragera a un compañero diputado de Cs en Madrid, una cuestión "de partido", y al hilo de la cual ha recordado que el alcalde en el balance de fin de año aconsejó al portavoz socialista "mirar por la ciudad y no por el PSOE".

"Yo le digo ahora, con todas las cartas encima de la mesa, que con lo de ayer ha puesto por delante el carnet, y ha desvelado sus intereses políticos. Me parece un error de pura ambición. No se deja acompañar por nadie", ha concluido Cabezas, para quien "quiere liderar esta reivindicación, pero quiere sacar rédito político personal" y está utilizando el Centro Ibérico de Energías Renovables y de Eficiencia energética (Cieree) "para reivindicarse a sí mismo".