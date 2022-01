El alcalde de Zahínos exige que el municipio no se quede sin médico el fin de semana

El alcalde de Zahínos, Gregorio Gallego, ha exigido a la Junta de Extremadura, al SES, al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y al vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles, que de "una vez por todas" den una "solución inmediata" al hecho de que el pueblo se quede sin médico en el PAC "un fin de semana sí y otro también".

Gallego ha explicado que "otra vez" el PAC de Zahínos estuvo sin médico los fines de semana del 8 y el 9 y el 15 y el 16 de este mes de enero.

Para el primer edil, "una falta de servicio médico que ya ha ocurrido en muchas ocasiones como para que la Junta no haya puesto ya un remedio que de forma permanente dé tranquilidad a las familias de Zahínos, que en caso de una urgencia tendrían que desplazarse hasta Oliva de la Frontera, si es que tiene medios propios para hacerlo, pues ya es sabido por todos los recortes que sufrimos en servicios de transporte de ambulancias en el entorno rural, algo de lo que también son responsables directos los socialistas Vara y Vergeles, Vergeles y Vara".

El alcalde del PP ha lamentado que las quejas y las demandas "reiteradas" de todas las familias para que el pueblo tenga médico en el PAC todos los días, con los servicios de urgencias y guardias cubiertos, caigan "en saco roto" en los oídos del SES y sus dirigentes.

"Esperemos que no tenga que ocurrir una desgracia para que se pongan manos a la obra y cubran las bajas de profesionales médicos como es debido", ha apuntado.

En este sentido, Gregorio Gallego también ha expresado su preocupación como alcalde por el hecho de que este mismo lunes termine de trabajar el pediatra que cubría los municipios dependientes del Área de Salud de Oliva de la Frontera, centro de referencia de las familias zahineras, "sin que se sepa cuándo se va a cubrir esta nueva baja para garantizar la cobertura médica de los más pequeños en la comarca".

"Urgimos al SES a que dote de especialista en pediatría a nuestros pueblos lo antes posible, para la tranquilidad de todos", ha recalcado el primer edil.

En este sentido, Gallego ha subrayado la "gran labor" que están desarrollando todos los profesionales médicos durante estos días, en los que todos han dado "lo mejor de si con una falta de personal y medios", por lo que "menos compresible" que no se pongan los recursos que sean necesarios para garantizar la seguridad y tranquilidad de todos

"No es posible que el mundo rural siga soportando los constantes recortes en medios, servicios, recursos y personal sanitario, nuestros pueblos no se merecen ese total abandono y desinterés por parte de Vara y Vergeles, los servicios sanitarios de calidad son un pilar básico, junto al empleo y las buenas infraestructuras, para poder fijar población, y eso es algo que al PSOE extremeño parece no importarle, pero, desde luego, desde el Partido Popular de Badajoz no nos vamos a cansar de reivindicar servicios sanitarios garantizados en todos nuestros pueblos", ha apuntado.