PP provincial de Badajoz realizará varias acciones en apoyo al sector cárnico y ganadero

El presidente del PP en la provincia de Badajoz, Manuel Naharro Gata, ha presentado este jueves las acciones que el partido llevará a cabo en apoyo del sector cárnico y ganadero, con mesas de recogidas de firmas que se llevarán a todos los municipios de la provincia y la presentación de mociones en los ayuntamientos y la Diputación Provincial para exigir el cese de Alberto Garzón como ministro de Consumo.

Durante una rueda de prensa, el dirigente 'popular' ha señalado que el PP “siempre va a defender, como partido del campo, a estos sectores que son motor de la economía regional, y por eso hemos sido los primeros en salir a defender a los ganaderos, gracias a cuyo esfuerzo hoy España en referente mundial por la calidad de nuestros productos cárnicos”.

Y es que, a su entender, “un ministro no puede hacer unas declaraciones tan irresponsables, mostrando tal ignorancia y poniendo en riesgo más de 2 millones de puestos de trabajo, que es fundamental para la economía rural y la lucha contra la despoblación, un sector que cumple toda la normativa, que es común para toda la Unión Europea”.

Así pues, según ha añadido el presidente provincial del PP de Badajoz, “esperamos una rectificación por parte del presidente Sánchez y la dimisión o cese de Garzón”, tal y como informa el PP provincial en una nota de prensa.

En este sentido, Naharro ha indicado que “si fijamos la vista” en las reacciones al ataque al sector ganadero por parte de Garzón, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, “asiste en silencio a toda esta polémica, sin ponerse del lado de agricultores y ganaderos, que son quienes mantienen vivos todos y cada uno de nuestros pueblos".

"Hace tiempo que, tristemente, en Extremadura hay dos delegados del Gobierno, pues vara hace estas mismas funciones, no critica ni exige nada, se pliega siempre a las órdenes de su jefe, Sánchez”, ha aseverado.

Así, Manuel Naharro ha dicho que esta actitud de Vara y el PSOE regional en “nada ayuda al problema de despoblación que sufrimos. Hace mucha gracia el nuevo eslogan del PSOE de ‘Es nuestro momento’”, sobre el que ha preguntado “cuántos años lleva siendo vuestro momento y Extremadura está cada vez peor, la provincia de Badajoz ha perdido en los últimos 4 años casi 6.500 habitantes, que son 6.500 opciones de oportunidades y desarrollo en los pequeños municipios que están en riesgo de desaparición”.

Por eso, el presidente del PP de Badajoz ha incidido en que “el momento es el de exigir que se respete a un sector que mantiene la economía regional, que Vara dé la cara por los intereses de los extremeños”.

A este respecto, ha anunciado que los populares de la provincia pacense van a presentar mociones en los ayuntamientos y la Diputación de Badajoz, para que "se retraten los socialistas y expresen con su voto si apoyan o no a nuestros 52.000 ganaderos frente a los insultos y las mentiras, si están del lado de Garzón o del de nuestro campo".

Además, todo el PP de la provincia de Badajoz va a comenzar una campaña de recogida de firmas para exigir la dimisión del ministro Garzón y reclamar medidas "que apoyen a nuestro campo, que aporten recursos para su modernización, para su sostenibilidad y adaptación a las nuevas exigencias regulatorias de producción", para exigir que desde el Gobierno no lo desprestigien ni ataquen, pues “los ganaderos están hartos de tener que hacer frente a unos costes de producción que suben día a día y ahora se pone en riesgo la comercialización de sus productos con esta situación”.

SITUACIÓN SANITARIA

Por otro lado, Manuel Naharro, a preguntas de los medios de comunicación, ha señalado sobre la situación y la gestión sanitaria de Vergeles ante la sexta ola del Covid, recordando que el PP de Badajoz ya salió a la calle para rechazar los recortes en servicios y recursos sanitarios, y que ahora estamos viendo “como hay un descontrol absoluto con una atención primaria desbordada, con unos profesiones que no pueden llegar a dónde tienen que llegar porque no se cubren bajas o se cierran Puntos de Atención Continuada, que no tienen médicos”.

También ha criticado los precios de los test de antígenos, “con familias que se están gastando un dineral excesivo, cuando en Portugal con el mismo test el precio no es el mismo, por eso el PP ha pedido, a nivel nacional, que el precio de los test se fije de forma oficial en 2 euros”, apunta la formación 'popular'.

PALABRAS DE AYUSO REPARTO FONDOS EUROPEOS

Finalmente, y tras ser preguntado también al respecto, Manuel Naharro ha dicho que las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre el reparto de fondos europeos entre las Comunidades Autónomas que “son declaraciones que hay que poner en su contexto”.

A este respecto, el dirigente 'popular' ha afirmado que “ella no ha criticado en ningún momento que se haya favorecido a Extremadura con las ayudas, sino que el mecanismo usado por el Gobierno no ha sido transparente”, subrayando y haciendo hincapié el presidente provincial que la región “tiene ítems más que suficientes como los índices de pobreza o de paro para que nos den más ayudas que a nadie y así lo va a exigir el Partido Popular”, ha sentenciado.