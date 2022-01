Ayuntamiento Badajoz busca regenerar 7 hectáreas de la zona de la riada de 1997

Ep



El Ayuntamiento de Badajoz ha presentado a la convocatoria abierta por la Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, con cargo a fondos europeos, un proyecto que pretende regenerar 7 hectáreas de la zona afectada por la riada de 1997, con un importe de 4 millones de euros solicitados con el objetivo de dar respuesta a los vecinos y "cerrar esa herida".



El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, acompañado de la primera teniente de alcalde, María José Solana, ha presentado en una rueda de prensa telemática esta convocatoria orientada a la renaturalización de ciudades españolas, sobre la cual ha explicado que se trata de proyectos de hasta 4 millones de euros con cargo a los fondos europeos y el Plan nacional de recuperación, y que los ayuntamientos podrán ver subvencionadas sus iniciativas en un 95 por ciento, de manera que el 5 por ciento restante sería cofinanciación municipal, ya prevista por el consistorio.



De esta manera, el regidor ha valorado que se trata de proyectos "importantes" y que el edil de Medio Ambiente, Jesús Coslado, que no ha podido estar presente en la comparecencia, ha sido el responsable junto a otros concejales de redactar el que presenta el consistorio de la capital pacense, el cual pretende dar respuesta a una "necesidad" y una "reivindicación" que la ciudad y el ayuntamiento viene haciendo desde 1997.



Así, se va a intentar a través de esta convocatoria recuperar "gran parte" de la zona afectada por la riada de 1997, sobre la cual ha reconocido que se trata "de una herida que dura 25 años" y que "por desgracia y por circunstancias que han ido sucediéndose no se ha podido realizar con mayor antelación".



A continuación, ha señalado que desde aquella fecha el ayuntamiento ha ido con sus medios y su disponibilidad presupuestaria haciendo actuaciones en la zona, adquiriendo inmuebles, demoliendo e intentando dar respuesta a los acuerdos firmados en su momento por tres administraciones, entre el Gobierno a través de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, la Junta y el propio consistorio, para regenerar aquella zona llamada "de exclusión" y que "trajo por desgracia grandes dosis de dolor a la ciudad".



Ha aseverado también que, coincidiendo con el 25º aniversario de esos hechos y que Europa dota de fondos y capacidad de proyectos a los municipios, van a intentar con esta convocatoria dar respuesta a esas necesidades, a través de esta iniciativa que consiste en renaturalizar zonas de esa riada al actuar en tres en concreto, una de ellas el entorno de Antonio Domínguez y Ciudad Jardín en la parte baja junto al arroyo Calamón y las traseras del centro de salud.



Otra zona sería el Cerro de Reyes en el entorno del Calamón y que linda con el colegio Leopoldo Pastor Sito, así como en Pardaleras en Gil Ontiveros y la zona baja del Rivillas y Calamón; y la tercera en San Roque en el entorno del Revellín y del "San Roque viejo" al entender que son las zonas en las que, por un lado, el ayuntamiento ha hecho "mayores esfuerzos" para adquirir propiedades y limpiarlas y porque son espacios de paso dentro de la ciudad y "heridas que tenemos que ir cerrando".



UNA PEQUEÑA DEHESA



Según ha detallado, la superficie total en la que se va a actuar asciende a 72.678 metros cuadrados, algo más de 7 hectáreas, y no se va a actuar en toda la zona de la riada lo cual "es imposible con este presupuesto", aunque van a "seguir firmes" y buscando o generando recursos, propios también, para poder acentuar, acelerar y terminar "de una vez por todas" con "esta herida que la ciudad lleva sufriendo desde hace 25 años".



Las actuaciones consisten en la creación de un bosque con especies autóctonas como encinas o alcornoques y que sería una "pequeña dehesa", junto a la dotación de grandes zonas de paseo y elementos estáticos para poder realizar deporte como ya existen en los actuales parques del Rivillas y del Calamón y "al menos" dos quioscos, uno San Roque y otro en Pardaleras.



Lo "más llamativo", ha destacado Gragera, es que en el entorno de Antonio Domínguez se va a crear un circuito BMX con la intención de que consiga todas las certificaciones internacionales para que se puedan realizar en Badajoz eventos de carácter internacional, así como un aparcamiento "disuasorio" para vehículos eléctricos y facilitar el acceso a los nuevos parques, todo ello con un importe solicitado de 4 millones, en esta convocatoria cerrada el pasado día 4 a la que el ayuntamiento ha presentado este proyecto el pasado 30 de diciembre ante la citada fundación.



Ante ello, ha confiado que merezca la "atención", el "reconocimiento" y la aprobación de la Fundación Biodiversidad, y ha avanzado que no será el único, dado que hay convocatorias abiertas y hasta marzo podrán presentar otros proyectos en el mismo sentido y entorno, en los que están trabajando, junto con que "lo importante" es que se va a actuar en el entorno de la riada y que lo va a hacer el ayuntamiento a través de los fondos europeos.



"Después de 25 años, teniendo en cuenta la respuesta que hemos tenido del resto de administraciones, ya era hora de que viniera una vez más Europa a intentar ayudar a aquellos que, por desgracia, no tenemos el acompañamiento del resto de administraciones", ha apuntillado Gragera, mientras que Solana ha subrayado que este proyecto es el resultado del "esfuerzo" de todo un ayuntamiento, de colectivos que han dado su visto bueno y de concejales como Coslado, que ha dado positivo en Covid-19 y al que agradece su trabajo para que pueda ser una realidad.



Asimismo, ha confiado en que la propuesta del ayuntamiento sea "interesante" y ha sumado que es una ciudad que genera "confianza", que tiene capacidad de cofinanciación y que ejecuta los proyectos que se le conceden, y que la Unión Europea "nos reconoce como ciudad segura" y de "confianza", por lo que desde el equipo de gobierno instan a que el resto de administraciones vean a la capital pacense "en la misma línea".



"Y si no nos ven, se lo exigiremos", ha concluido, para esperar que las sucesivas convocatorias en materia de medio ambiente permitan "hacer de esta ciudad lo que se merece", y este corredor verde "muy importante" y que se une al de la calle Stadium.