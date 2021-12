Gragera cree que el Gobierno "ha engañado" a Badajoz con el Ciere

Ep.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha sostenido que el Gobierno de España a través del Ministerio de Ciencia "ha engañado a la ciudad", después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes publique el convenio para la realización de las actuaciones necesarias para la creación, equipamiento y puesta en marcha del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético, que se ubicará en Cáceres.



Y es que, para Gragera, cuando uno lee el BOE del martes ve que toda la justificación del Centro de Almacenamiento de Cáceres parte de la Cumbre de Figueira da Foz, de los compromisos de Zamora, o hacen referencia al Centro de Nanotecnología de Braga "que era el centro hermano de aquel que se comprometió, firmó y adscribió a la ciudad de Badajoz en forma voluntaria por los gobiernos de España y de Portugal" y "por supuesto con el beneplácito de la Junta de Extremadura" que, como recuerda, ofreció los terrenos de la Plataforma Logística pacense.



"Cuando uno ve que esa justificación del Centro de Badajoz - el proyectado en la capital pacense bajo el nombre de Centro Ibérico de Energías Renovables (Ciere) - ha servido para el de Cáceres obviamente entiende que hemos sido atropellados, es un proyecto que viene a sustituir a otro, es un proyecto que da a Cáceres algo que es importante para la región y que yo me alegro sinceramente", ha recalcado el alcalde, para quien este martes hubo "una muy buena noticia para la región" como la puesta en marcha de dicho Centro Ibérico en Cáceres, pero "muy mala para Badajoz".



Sobre este tema, ha querido "dejar claro" para aquellos que pretendan "tergiversar" sus palabras es que las "quejas" mostradas este martes por él mismo en sus redes sociales "en ningún caso van hacia culpabilizar o hacer responsable ni a Cáceres, ni a los cacereños, ni a los responsables políticos de Cáceres" porque "esto no va de localismos, y no va de enfrentamientos entre ciudades".



Así, "quien quiera ir por ahí obviamente a mí no me va a encontrar porque eso no tiene sentido, ni razón de ser" y lo que le "molesta soberanamente" es que cuando en el Ayuntamiento de Badajoz se vio que ese Centro de Almacenamiento de Energía en Cáceres "era una realidad", de lo cual se alegra y felicitó públicamente a la capital cacereña por ello al ser "importante" para la región, les "entraron dudas sobre si ese proyecto iba a sustituir o no el que se tenía comprometido con la ciudad de Badajoz".



EL MINISTERIO DIJO QUE "NO TENÍA NADA QUE VER"



Según Gragera, el Ministerio de Ciencia dijo por escrito al consistorio pacense "que no tenía nada que ver, que existía un proyecto enmarcado en el Plan de Recuperación nacional, y otro proyecto enmarcado en las conversaciones y en los acuerdos de las cumbres bilaterales que se habían mantenido entre España y Portugal desde la Cumbre de Figueira da Foz pasando por Zamora, Braga, etc. y que no tenían nada que ver, que eran proyectos absolutamente complementarios".



Sin embargo, según iba pasando el tiempo, "esa duda iba creciendo a medida que se iban viendo un poco los perfiles y las características de las contrataciones que se iban realizando", de manera que se volvió a realizar una pregunta, "informal en este caso", y les insistían en que "no tenía nada que ver", cuando en dicho BOE de este martes se ve "que esa justificación del Centro de Badajoz ha servido para el de Cáceres".



De este modo, el primer edil ha insistido en que "es un proyecto que viene a sustituir a otro" y que "da a Cáceres algo que es importante para la región", de lo que por otro lado se alegra "sinceramente", pero "obviamente quitándole a Badajoz una inversión millonaria, que estaba comprometida, que estaba firmada y que estaba suscrita en acuerdos oficiales, en cumbres bilaterales entre España y Portugal".



"Y además lo han hecho mintiéndonos, porque si no nos hubieran mentido nos hubieran dicho desde el principio 'oiga ese centro no tiene nada que ver y no solo no tiene nada que ver, sino que es diferente', perfecto, y automáticamente nos hubieran dado trámite para realizar nosotros alguna otra petición o solicitud", ha recalcado, para matizar: "o si nos hubieran dicho 'oiga mira sí este centro viene a sustituir al suyo pero ahora se abren otras oportunidades, planteen alguna alternativa'". "No, no han dicho nada, ¿qué han hecho? Nos han engañado", reitera.



NO VA "CONTRA NADIE"



En su intervención, Ignacio Gragera ha insistido en que no va "contra nadie" y que defiende a la ciudad de Badajoz y "los compromisos no verbales, compromisos firmados, suscritos a través de un convenio y a través de unos acuerdos" en varias cumbres hispanolusas que se pueden remontar hasta el año 2003 y posteriormente al 2008.



"¿Por qué nos hemos quedado sin el centro? Esa es la reflexión que yo quiero hacer, ¿por qué no se cumplen los propios acuerdos firmados y suscritos por los gobiernos de España y de Portugal de manera sucesiva? Recordemos que es un centro que tenía nombrado hasta un director, hasta un director que se aburrió y se marchó", ha continuado el alcalde, que tacha de "gravísimo lo que ha sucedido" y tanto por que no se cumplan los compromisos con Badajoz, como porque además desde el Gobierno de España "se nos ha mentido por escrito".



Además de manera duplicada, ha dicho, porque no solo él mismo ha preguntado, sino que ha habido preguntas en otras cámaras por parte de otras personas como es el caso del anterior alcalde y senador, Francisco Javier Fragoso, a quien "también se le ha contestado lo mismo".



Finalmente y por si espera que la Junta de Extremadura defienda un proyecto alternativo en Badajoz, ha apuntado que pidió en su momento al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, en las reuniones que mantuvieron en el mes de julio que acompañara al ayuntamiento "en ese proceso" y que dijo que sí.



"Ya veremos", ha agregado, para incidir en que "lo que es cierto y verdad" es que lo que aparece en el BOE es que todo el trabajo que se ha realizado para traer el Centro Ibérico de Energías Renovables a Badajoz "se ha convertido" en un proyecto para la ciudad de Cáceres, y "ahora" lo que quieren "de alguna manera" en el ayuntamiento pacense es que a la capital pacense "se la tenga en cuenta, se la resarza" y "al menos" que se planteen alternativas de inversión pública.



Finalmente, ha insistido en que "no es una cuestión de la Junta de Extremadura" sino "una cuestión de un acuerdo de gobierno en una cumbre entre dos países que tiene carácter oficial" y que "por tanto esos acuerdos tienen carácter de ley y no se han cumplido".



El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios tras firmar los créditos bancarios destinados al Plan de Inversiones del Ayuntamiento de Badajoz y los Fondos Next Generation EU.