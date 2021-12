Badajoz cancela la fiesta nocturna de Fin de Año en la Plaza de España

Ep

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha anunciado la cancelación de la fiesta nocturna de Fin de Año en la Plaza de España, no así la denominada 'Nochevieja infantil' que tiene "otras circunstancias completamente diferentes", y el mantenimiento de la Cabalgata con cambio de recorrido.



Acompañado del subdelegado del Gobierno en Badajoz, Francisco Mendoza, el primer edil ha dado cuenta del contenido de la Junta de Seguridad Local celebrada en el consistorio de cara a los eventos y celebraciones de esta Navidad 2021, sobre la cual ha recordado que todos los años se plantean dispositivos ordinarios y extraordinarios para cubrir las Navidades, aunque "es verdad" que las de este año, como en 2020, tiene la "particularidad" de estar inmersos en una ola pandémica.



Ante ello, ha recalcado, "se va a hacer necesario el refuerzo de todas y cada una de las actividades en las que va a participar gente, en las que se prevé que va a haber afluencia de personas" y que ha relatado, comenzando por el viernes 24, Nochebuena, cuando hay zonas de la ciudad en las que se aglomeran o acumulan ciudadanos como consecuencia de estas fechas, y especialmente a lo largo del día, no tanto por la noche.



De esta manera, habrá servicios ordinarios y también extraordinarios de refuerzo con grupos especiales de Giapol, de Policía Local y también refuerzos de los planes especiales de Policía Local que van a ayudar a intentar controlar, vigilar y "sobre todo" hacer cumplir las medidas vigentes, así como evitar el incumplimiento por parte de aquellos establecimientos "que puedan llegar a tener la tentación de no cumplir con los requisitos y con las recomendaciones que se han establecido legalmente".



De cara al 25 de diciembre, Navidad, también habrá un "refuerzo especial" de efectivos de Policía Local y de otros Cuerpos del Estado en un día que suele ser "más tranquilo", pero que coincide con sábado y fin de semana y "también puede existir algún tipo, no de problemática, pero sí de afluencia o de aglomeración de personas en espacios públicos".



NOCHEVIEJA EN PLAZA DE ESPAÑA



En este punto, Gragera ha reconocido que el siguiente evento o día que les genera o causa "mayores problemas" es la Nochevieja del 31 de diciembre, cuando por parte del ayuntamiento se tenían previstas dos actividades.



Una de ellas es la 'Nochevieja infantil' que se celebra cada año a las 12,00 horas del medio día en la Plaza de España y que se va a mantener, porque entienden que se dan las condiciones y requisitos al ser el público fundamentalmente menores acompañados de sus padres, de manera tal que se les puede y se les va "exigir y controlar de manera individualizada" y "privada" el cumplimiento de las medidas.



Ya por la noche se tenía previsto celebrar la Nochevieja en esta misma plaza con una fiesta móvil, con música y ambientación. No obstante, entienden que la situación pandémica "desaconseja esta actividad" porque en primer lugar, aunque ya contaban con ello, continúa y persiste la prohibición de consumir bebidas alcohólicas en la vía publica y entienden que "no va a ser posible garantizar esa prohibición con todos los recursos".



Igualmente porque, como ha remarcado, en una actividad de esta características y en un espacio como la Plaza de España "va a ser imposible controlar los aforos" y "garantizar que esa actividad se desarrolle de manera normalizada", a la vez que ha expuesto que la incidencia de la Covid-19 en la ciudad "es la que es".



Así, y "con responsabilidad" y "sobre todo" siguiendo también los consejos y las recomendaciones de Policía Local y de los servicios de emergencias dedicados al control y vigilancia de esos eventos, el ayuntamiento ha decidido y ha comunicado a la Junta Local de Seguridad que se va a proceder a la cancelación y suspensión de esa fiesta de Fin de Año nocturna, no así la infantil.



uiendo con ese viernes 31 de dicimbre, hay solicitadas autorizaciones para cinco eventos privados para realizar fiestas o cotillones e, independientemente de la decisión de autorización o no que adopte la Junta de Extremadura, se tienen previstos dispositivos de control policial y vigilancia en esos cinco espacios para evitar incumplimientos y que haya "ningún tipo de problemas", con refuerzos de agentes del Giapol en colaboración con la Delegación del Gobierno a través de Policía Nacional y Guardia Civil.



Ya el sábado 1 de enero entienden que, pese a que no existen previsiones de que haya "algún tipo de concentración masiva", también estarán vigilantes y se hará "algún refuerzo".



CABALGATA DE REYES



En relación a la Cabalgata, el alcalde ha avanzado que se mantiene "pero con alguna novedad" dado que se modificará "en principio" el recorrido y se va a eliminar la recepción de los Reyes Magos en San Francisco para evitar la aglomeración de personas "incontrolada" en torno al templete, de manera tal que se iniciará en la estación de trenes y bajará por Carolina Coronado, para pasar por el Puente y la Puerta de Palmas y continuar por Entrepuentes, Santa Marina, Enrique Segura Otaño y Avenida de Europa.



En ese punto se modifica el recorrido tradicional, que en vez de ir por Correos hasta San Francisco seguirá por Pedro de Valdivia hasta Minayo y bajará por Juan Carlos I y Prim para volver a Entrepuentes, para evitar aglomeraciones en San Francisco, según Gragera, para quien este recorrido permite reducir dicha acumulación de personas en torno al templete y, al ser la mascarilla ya obligatoria en ese momento, estar al aire libre y no lanzarse caramelos, se podrá "asegurar o al menos garantizar la suficiente" amplitud o seguridad para que los niños disfruten de esta Cabalgata.



También, e "independientemente" de que se solicitará también la recomendación o autorización a la Junta, el ayuntamiento "continúa adelante con esta actividad" que consideran que puede reunir las "suficientes garantías" como para poder desarrollarse pese a la actual situación.



Respecto al reparto de Roscón de Reyes, se mantiene con la previsión de modificar esta decisión "teniendo en cuenta las limitaciones" y, en caso de celebrarse, se realizaría sin la posibilidad de consumirlo en San Francisco para evitar "grandes aglomeraciones en espacios sin mascarillas", ha concluido Gragera, que ha avanzado que también habrá controles de alcohol y drogas, y que ha cifrado en 222 los servicios de la Policía Local, 42 más que en 2020, complementado con los servicios de Policía Nacional y Guardia Civil, coordinados con Cruz Roja o Protección Civil.



UNOS 1.400 SERVICIOS EN TOTAL



Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Badajoz ha señalado que este año, como el anterior, se sigue atravesando una crisis sanitaria y una pandemia, y que el dispositivo establecido para estas fiestas movilizará entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Policía Local unos 1.400 servicios en el término de 15 días y hará un "hincapié e incidencia especial" los viernes y sábados para que la Navidad se desarrolle "en un clima de normalidad, dentro de la normalidad que supone la pandemia" y se puedan "garantizar" los aspectos que afectan a la seguridad de personas y bienes.



Finalmente, ha hecho una llamada "a la responsabilidad ciudadana" que "hasta ahora" cree que se está manifestando "adecuadamente", aunque hay que concienciarse "especialmente" en estas fechas para "efectivamente demostrar esa responsabilidad" y "cumplir con las medidas y recomendaciones que nos establecen las autoridades sanitarias de cara a combatir este virus".