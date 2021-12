Gobierno de Badajoz confía firmar el 30 diciembre los dos préstamos por 33,6 millones

Ep

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Badajoz confía firmar "como muy tarde" el próximo día 30 de diciembre los dos préstamos que pretende solicitar por valor de 33,6 millones de euros, entre uno por 21,1 millones de euros destinado al denominado Plan de Impulso, y otro de 12,4 millones para cofinanciar proyectos presentados a convocatorias de fondos europeos.

La primera teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Badajoz, María José Solana, ha señalado que hay una serie de proyectos "en marcha" para que, en el momento en el que los préstamos que quiere solicitar el consistorio sean suscritos a final de este mes, poder iniciar los trámites anticipados, sobre lo cual ha adelantado que en estos momentos se está tramitando este tema por parte de la Delegación de Tesorería.

Se trata, ha explicado, de una parte "interna" y "técnica" en la que se están evaluando las licitaciones, y "a priori el interés es firmarlo, como muy tarde, el día 30", de manera tal que se informará en el momento en el que se tenga el banco que va a ser el adjudicatario del préstamo.

Así lo ha señalado en una rueda de prensa telemática para informar de los asuntos de la Junta de Gobierno Local de este este viernes, que ha aprobado, dentro de la Delegación de Vías y Obras, una cantidad de 50.825 euros para temas relacionados con asfaltado en Manuel Saavedra Martínez con Pedro de Alvarado; y dentro de Gabinete de Proyectos, otra de 4.283 euros por exceso de medición de proyecto de ejecución de obras de la reforma de cubiertas del palacio municipal de Badajoz.

Otra partida asciende a 4.100 euros dentro de Emprendimiento, Empleo y Formación y es "importante", según Solana, al suponer la posibilidad de la formación y, por tanto, de la obtención de la habilitación del carnet que se requiere dentro de prevención de riesgos laborales en materia de albañilería para unos 150 alumnos.

Al respecto, ha explicado que este tipo de cursos están orientados a mejorar la empleabilidad y que dicha delegación es "muy versátil" a la hora de impulsar dicha formación y "pulsa muy bien cada una de las necesidades que se van generando en la ciudad". En este caso, ha detallado que ante el "repunte que es evidente, además visualmente" de la construcción se ha analizado la necesidad de que los chicos que se están formando cuenten con este carnet habilitante al que va dirigida esta cuantía.

También ha tenido conocimiento de un decreto referido a Promoción industrial y turismo en torno a la planificación, diseño, ejecución y difusión de un plan de sensibilización dirigido y vinculado al turismo ornitológico, y que se trata de una adjudicación por 20.751 euros. Dentro de este área, además, se ha visto un servicio para el diseño de ejecución de medios para la difusión del proyecto 'Territorio Eurobirding' por 18.513 euros.

CARNAVAL DE BADAJOZ

Por otro lado y a preguntas de los periodistas por el malentendido que ha tenido lugar este pasado jueves sobre la declaración del Carnaval de Badajoz como Fiesta de Interés Turístico Internacional, María José Solana ha valorado que "no hay nada que aclarar" y que ha habido unas declaraciones por parte de un grupo político "que son absolutamente inciertas".

De esta manera se ha referido, sin citarlo, a que el portavoz del PSOE en el ayuntamiento, Ricardo Cabezas, haya dicho este jueves en sus redes sociales que esta celebración ya era de Interés Internacional. Al respecto, desde el consistorio se comunicó que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo había comunicado al ayuntamiento la necesidad de subsanar documentación en el plazo de 10 días sobre los impactos o repercusiones relevantes en prensa y medios de comunicación internacionales online y offline.

Desde la Concejalía de Turismo, señalaron también desde el ayuntamiento, "se está trabajando para aportar dicha documentación y seguir el camino para que el Carnaval de Badajoz sea declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional".

Para Solana, "no hay nada que aclarar en el sentido de que no es cierto la información que se ha trasladado" y en su opinión, "gestionar políticamente con la ilusión de los carnavaleros de una manera poco respetuosa no tiene justificación, aunque haya sido un error", a la vez que ha sumado el "esfuerzo" del Ayuntamiento de Badajoz, que "encauza el esfuerzo y la ilusión de todos los que disfrutan y quieren el Carnaval de la ciudad".