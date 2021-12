Badajoz va a continuar con la programación navideña "normal" y con el "plan original"

Ep.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha señalado que la capital pacense va a continuar con la programación navideña "normal" y con el "plan original", hasta que desde Sanidad Pública, con quienes están "siempre en contacto" al igual que en el caso de la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura, se establezca que hay que tomar algún tipo de medida o de restricciones.

A preguntas de los periodistas tras asistir a la inauguración de un establecimiento de la cadena Mercadona de la calle González Serrano, Gragera ha señalado que la incidencia en la ciudad "sigue en aumento", pero que "es verdad que por desgracia" ha sufrido otras situaciones "bastante más complicadas", al hilo de lo cual ha insistido en "llamar a la prudencia" y "a la calma".

"Todos estamos con ganas de salir, todos estamos con ganas de disfrutar con la familia, tenemos comidas de empresa, tenemos comidas con amigos, reuniones con familiares", ha continuado, para reiterar que uno cuando está en el espacio público "cumple", y que en el espacio privado "también debe intentar cumplir".

En este sentido, en declaraciones a los medios de comunicación, ha sumado además que con la vacunación, "la prudencia" y "la responsabilidad" se conseguirá "no ya que la incidencia suba o no", lo cual "prácticamente, por la experiencia acumulada en estos años, es inevitable", sino "simplemente que no tenga translación a la presión hospitalaria" y que, "por tanto", se pueda continuar "haciendo una vida casi normal". "Con esa prudencia que dije al principio, pero casi normal", ha incidido.

Y es que, para el primer edil, se está en una situación "de poder hacerlo" y desde el ayuntamiento están "siempre en contacto" con Salud Pública y la consejería para que les informe sobre cuál es la situación y cuáles son los riesgos, de manera tal que "en principio no cambia nada" y se va a continuar con la programación "normal" para las fechas navideñas.

"No nos piden más que lo que estoy trasladando yo ahora, que es solicitar y pedir prudencia, y a partir de ahí intentar que estas navidades podamos disfrutarlas de la mejor manera posible, insisto, hasta que Salud Pública o Sanidad Pública no entiendan que hay que tomar algún tipo de medida o restricciones nosotros continuamos con el plan original", ha señalado.

HORARIOS DE LA HOSTELERÍA

Por otro lado e interpelado por si el ayuntamiento sería partidario de recortar los horarios de la hostelería en estos días que se aproximan, Ignacio Gragera ha valorado que cree que "no se hace necesario o no sería bueno", y ha ejemplificado que en Badajoz se ha vivido una ampliación de horarios y de terrazas durante la Feria de San Juan, en la Feria de Día, que "resultó bien", cuando, además, la hostelería "son espacios seguros".

Además, ha hecho hincapié, "se ha demostrado" con la experiencia que se lleva acumulada de la pandemia que si se reducen los horarios en la hostelería la gente en época y tiempo de fiesta "va a seguir realizando esas actividades, pero en entornos privados, que son más difíciles de controlar", a la vez que ha aseverado que desde el Consistorio se han puesto "a disposición" de la consejería "para aplicar las medidas que consideren oportunas", y que "la hostelería cumple en la grandísima mayoría de las ocasiones" y "es una garantía de vigilancia y de cumplimiento para los demás".

A este respecto y sobre la ampliación excepcional de las terrazas en la ciudad, ha abogado por ver cómo evoluciona la situación y que, si va mejorando, "obviamente" se tiene que "ir volviendo a la normalidad", aunque mientras continúe la pandemia desde el ayuntamiento quieren "darle ese plus a los empresarios, a los hosteleros y además esa seguridad a los propios usuarios de la hostelería para que puedan hacer uso de ella", aunque "vigilantes" con "aquellos que a veces utilizan esas ampliaciones para extralimitarse en los puntos de las mesas y provocan tiranteces con los vecinos".