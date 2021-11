El Ayuntamiento de Badajoz destina 21,1 millones a un nuevo Plan de Impulso Extraordinario

Ep.



El Ayuntamiento de Badajoz destinará 21,1 millones de euros a un nuevo plan de impulso extraordinario, cuyo contenido se ha acordado con todos los grupos municipales y que contempla unas 120 actuaciones en todos los barrios de la ciudad, entre ellas casi 2 millones para renovar la subestación de bombeo de San Roque, o 750.000 euros para iniciar el parque periurbano que unirá en el futuro La Banasta, Las Vaguadas, Llera y el Cerro del Viento.



Con un importe total de 21.165.852,76 euros, el plan invertirá 9 millones de euros en Vías y Obras y pedanías, 3,5 millones en parques y jardines, o casi 1,7 millones para la Fundación Municipal de Deportes (FMD) tanto para mejora y mantenimiento de instalaciones existentes como para nuevas como una pista de fútbol 7 en Pardaleras, junto a actuaciones como luces LED en el circuito de BMX o un 'skate park' y una pista de patinaje.



Otras intervenciones son el traslado de los murales de las Casas Aisladas de Valdebótoa a la iglesia; una propuesta consistente en una zona de biblioteca en el COC de San Roque, que pasaría a ser un espacio con usos compartidos; la recuperación de la zona de arbolado de La Cañada-Moreras junto a la Avenida de Elvas, o campañas de asfaltado, acerado y mejoras en parques y jardines.



El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, acompañado de la primera teniente de alcalde, María José Solana; el concejal de Economía y Hacienda, Eladio Buzo; el edil no adscrito, Alejandro Vélez; y los portavoces de PSOE, Ricardo Cabezas, y Unidas Podemos, Erika Cadenas, han presentado este plan que el primer edil ha enmarcado en uno de mayor tamaño, parte del cual se conoce y que viene como consecuencia de las diferentes convocatorias de los fondos europeos, y ha confiado en que a mediados de enero podrían empezar a poner en marcha los primeros expedientes.



En su intervención, Gragera ha destacado el acuerdo unánime alcanzado por los grupos municipales para poner en marcha "la que va a ser la mayor inversión de la historia de la ciudad" y les ha mostrado su agradecimiento "por la generosidad, por el esfuerzo y por las ganas que han tenido de intentar sumar y de intentar hacer de este acuerdo histórico un acuerdo unánime", como también ha confiado en que esta imagen de unidad sirva para que los vecinos sepan que "cuanto toca" los grupos políticos "son capaces de ponerse de acuerdo" en beneficio de los ciudadanos y la ciudad.



En este sentido, ha detallado que se van solicitar dos préstamos por valor de 33,6 millones, uno para la puesta en marcha de dicho nuevo plan de impulso por 21,2 millones y otro por 12,4 millones correspondiente a la parte municipal que cofinanciará los proyectos presentados a convocatorias de fondos europeos con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.



En relación a esto último, ha recordado que ya se conocen las actuaciones presentadas por el consistorio a las diferentes convocatorias, como el plan para entidades locales para movilidad sostenible o eléctrica, plataformas únicas o carriles de emisiones cero; el plan de sostenibilidad turística que, de aprobarse, supondrá un carril bici en torno al sistema abaluartado con bicicletas eléctricas y puntos de información digital; o un plan de renovación de espacios comerciales para renovar la imagen de Menacho, Juan Carlos I y adyacentes.



El préstamo relativo al plan municipal de inversiones, ha avanzado, se amortizará cuando se liquide el presupuesto de 2021 en el primer trimestre de 2022, como ya hizo el año pasado con el plan de inversiones, de manera que el ayuntamiento se quedó sin deuda bancaria tirando del ahorro municipal.



Ignacio Gragera ha hecho hincapié en que, una vez "se enlazan" las propuestas del equipo de gobierno con las de la oposición han coincidido en "muchas" cuestiones y en el diagnóstico de necesidades de la ciudad, o en los ejes en los que quieren ser "especialmente incisivos e invertir más cantidades de dinero" que resume en tres, la mejora de las calles, espacios públicos, parques y jardines, y la de las instalaciones deportivas y hacer un "especial énfasis" en equilibrar las diferentes zonas de la ciudad.



Unas actuaciones que, como ha remarcado, "van a suponer una transformación de la ciudad" y que son "necesarias, pero también transformadoras", mientras que María José Solana ha agradecido a la sociedad civil que han trasladado "con mucho sentido común cuáles eran las necesidades", a los funcionarios y al concejal de Economía por su trabajo "ímprobo".



Eladio Buzo ha valorado el plan de impulso en nombre del PP, al señalar que sus actuaciones son propuestas de los grupos o de los compañeros, y que nace de la "escucha activa" que tienen como equipo de gobierno y como grupos políticos que están en la calle y escuchan a los ciudadanos, de manera tal que las distintas intervenciones previstas mejorarán la vida de los ciudadanos y la ciudad.



INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS



En nombre del PSOE, Ricardo Cabezas ha destacado la importancia de este día "histórico" en el que los distintos grupos han hecho el esfuerzo de llegar a un "entendimiento" y a un acuerdo como esta cifra tan importante para invertir en la ciudad, a tenor de lo cual ha dicho que son un "ejemplo" y que, en estos últimos tiempos en los que hay "tanto griterío" entre la clase política, cree que la ciudadanía también agradece este tipo de gestos y actitudes que, en este caso, han venido de los políticos del ámbito local y espera que en administraciones superiores "tomen nota".



Y es que, como ha apuntillado, serán los vecinos los que se vean beneficiados con este plan en un ayuntamiento que es "de los más saneados de España" pero "porque durante mucho tiempo no se ha estado invirtiendo lo que la ciudad necesita", a la vez que ha celebrado que se acompaña de una comisión especial de seguimiento del mismo, un punto en el que ha coincidido con Erika Cadenas, para quien se trata de un plan de impulso que "necesita" la ciudad y que la unanimidad alcanzada por los grupos "significa que realmente" se están defendiendo los intereses de los vecinos.



Ante ello, ha dado las gracias a los técnicos y trabajadores de la casa y, además de mencionar a los portavoces de los grupos que han sabido ponerse de acuerdo "en lo que coincidimos, más que en lo que nos diferencia", a Buzo y a Gragera. "Hay que saber arrimar el hombro, trabajar todas juntas que es lo que nos está exigiendo ahora mismo la ciudadanía", ha agregado, para exponer que esta última "ahora efectivamente necesita certidumbres, mirar al futuro con seguridad después de esta pandemia global".



Finalmente, Alejandro Vélez ha destacado la importancia del acuerdo alcanzado y que lo que les une es el interés por Badajoz, y ha considerado que "muchas veces" si dejaran aparte la ideología y se centraran en los problemas de la ciudad iban a encontrar "muchos puntos de entendimiento, más que de desencuentro y que aquí está la prueba", con este plan en relación al cual ha pedido al equipo de gobierno que no se quede "en papel mojado" porque "es verdad que luego nos cuesta ejecutarlo", y ha valorado que también repercutirá en el mantenimiento o creación de puestos de trabajo.



Por otro lado y preguntado por las actuaciones pendientes del Plan de Impulso del pasado año, Gragera ha señalado que "de las cosas realmente importantes" queda la adquisición de un convento de San Juan, cuyos pliegos ya están firmados, y la urbanización de El Campillo, que está a la espera del informe de Patrimonio por si hubiera que modificar "algo" del proyecto inicial.