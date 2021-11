Ep.



La Asociación Alma de Badajoz ha creado una herramienta virtual llamada 'Vi2gen' por la que se permite a víctimas de violencia de género pedir ayuda y subir a la nube pruebas de su maltrato de forma "segura" como audios, vídeos, documentos o fotografías que puedan tener.



El secretario y cofundador de esta asociación, Gregorio Gómez, ha explicado que 'Vi2gen' nace por la "necesidad" de que mujeres maltratadas se pongan en contacto con ellos "de una manera segura" y, con ello, "facilitar a esas mujeres que están conviviendo con el maltratador la opción de pedir ayuda".



En declaraciones a Europa Press Televisión, Gómez ha señalado que el 016 ha habilitado una línea de whatsapp pero "eso trae problemas si la mujer luego no borra las conversaciones" o "incluso a veces ellos tienen tanto control que tienen clonado el whatsapp y saben que se han puesto en contacto con las consiguientes consecuencias".



Así, ha señalado que con 'Vi2gen' se rellena un formulario en la página web de la asociación con el que se ponen en contacto con la misma "de una manera muy segura que no deja rastro en el teléfono" si se entra de "incógnito".



A través de este formulario, ha indicado que "pueden contar qué es lo que les sucede y qué ayuda necesitan" y también "pueden subir cualquier prueba que tengan" y "quedan automáticamente certificados la procedencia, el día, la hora y la fecha exacta de cuándo se ha subido" para que "eso les valga luego para el juicio".



Además, Gómez ha indicado que el registro también "puede ser anónimo" y a ellos les llega "toda esa información" que la mujer haya aportado, pueden intercomunicarse entre las distintas partes de la asociación como educadora social, psicóloga, trabajadora social y "automáticamente" se ponen "a trabajar en lo que ella necesita".



A este respecto, ha detallado que ellos se pueden poner en contacto con la víctima escribiéndole a través de la herramienta, pero "no le va a llegar ningún aviso al móvil", porque "eso podría ser ponerla en riesgo". "Cuando tenga un momento de tranquilidad", puede volver a acceder a la web con un código que se le da la primera vez que entra y ve la contestación o bien por si quiere subir una nueva prueba o solicitar algo más.



"Esto permite una comunicación mucho más segura entre lo que es la víctima y la asociación", ha subrayado Gómez, y ha explicado que, desde su puesta en marcha, "unas treinta mujeres" han contactado con ellos y están "utilizando ya el sistema para ayudarlas".



Asimismo, Gómez ha apuntado que "desde esta herramienta no se avisa" a los cuerpos de seguridad, pero si vieran que la mujer "está en alto riesgo" y "ven necesario" tomar esta medida lo harían.



Esta herramienta la difunden por redes sociales, medios de comunicación y van a empezar a poner cartelería sobre la misma "en todas las farmacias de Extremadura", gracias a una colaboración que tienen con el Colegio de Farmacéuticos, algo que les va a "permitir llegar más lejos", ha manifestado.



Sobre la Asociación Alma, Gómez ha explicado que nació en el año 2014 y, desde entonces, ha tenido una evolución "a mucho más", especialmente durante el año pasado, ya que a raíz del confinamiento y la crisis del coronavirus vieron "incrementadas las solicitudes de ayuda de una manera brutal".



A este respecto, ha destacado que tenían "una media de 60 o 70 mujeres al año" y el año pasado "fueron cerca de las 900" que les llaman desde Extremadura, pero también de otros lugares porque atienden "a cualquier mujer desde cualquier lugar que llame". Así, les han contactado mujeres de Marruecos, Chile, Estados Unidos o Alemania, entre otros.



Por último, ha explicado que están "tejiendo una red muy amplia con otras asociaciones" para ayudar a las mujeres a contactar con las que estén en su entorno más cercano y poder recibir los recursos que necesiten.