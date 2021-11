Vox pide a Junta indemnizar a ganaderos afectados por "ataques" de lince en Campiña Sur

El presidente provincial de VOX Badajoz, Ángel Borreguero, ha solicitado que la Junta de Extremadura indemnice a ganaderos que han sido afectados por "ataques" de lince a ganado en la Campiña Sur y La Serena.

Así pues, a través de una nota de prensa, ha incidido en que ganaderos y propietarios de fincas en las que se han soltado el lince ibérico se están quejando de "ataques" al ganado, que les está ocasionando "graves pérdidas", sin que la Junta de Extremadura les compense por los daños ocasionados.

En concreto, a través de una nota de prensa, Vox apunta que en la Campiña Sur y La Serena se ha sufrido la pérdida de ovejas, corderos y gallinas, por el "ataque indiscriminado" del lince, "pérdidas que no han sido cubiertas entre otras razones porque en las valoraciones de los técnicos de la Junta de Extremadura no se evalúa los animales que son escondidos y enterrados por los linces y lo que se tiene que pagar no se paga porque no hay más presupuesto para ello".

A este "incumplimiento" de los pagos por "compensación de daños", hay que añadir según Vox el "incumplimiento" de la Junta de Extremadura de repoblar de conejos en las áreas de suelta de los linces, ya que "el conejo es su principal fuente de alimentos, y ante la escasez de ello, el lince no tiene otra opción que buscar otras fuentes de alimentos, que no es otro que las gallinas y corderos de los ganaderos de la zona, incluso como es el caso fuera de las áreas de repoblación", concluye.