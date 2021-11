Badajoz celebra 31ª Feria Hispano Portuguesa y profundiza en relaciones entre ambos países

Ep.

La Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) celebra del 4 al 7 de noviembre la 31ª Feria Hispano Portuguesa (Fehispor), que profundiza en las relaciones entre ambos países con un 40 por ciento de expositores lusos de un total de 120, o con la presencia de la Feria de San Mateo de Elvas con expositores de loza y porcelana, junto a la celebración, como novedad, del I Congreso de Turismo Ibérico Turiberia, enmarcado en la II Muestra de Turismo Ibérico.



Fehispor presenta entre sus actividades destacadas la exposición 'La Magia' inspirada en el universo Harry Potter y que ya han disfrutado más de 250.000 visitantes en toda España; además de un espacio dedicado a la artesanía con una veintena de artesanos de especialidades como bisutería, cuchillería, maderas talladas, marroquinería o forja artística; u otro en torno a la gastronomía, 'Esencias hispanolusas - Encuentro de Sabores Ibéricos', que permite tanto degustar, como adquirir productos de alimentación de ambos lados de la raya.



La feria, que ocupa el total de los 10.000 metros cuadrados de Ifeba y se completa con la implicación de organismos como la Cámara de Comercio de Badajoz que está presente con el espacio 'II Encuentro transfronterizo de empresas agroalimentarias eco-eficientes REiNOVA', ha sido inaugurada en un acto que ha contado con la presencia del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera; la teniente de alcalde delegada de Ifeba, Blanca Subirán, y el presidente del CCDR Alentejo, Antonio Ceia Da Silva.



También han estado presentes el presidente de la eurociudad Eurobec que conforman Badajoz, Elvas y Campo Mayor y presidente de la Cámara Municipal de Campo Mayor, Luis Rosinha; el presidente de la Cámara Municipal de Elvas, Jose Antonio Rondao Almeida; y el subdelegado del Gobierno en Badajoz, Francisco Mendoza, entre otras autoridades.



EMPRESA, COMERCIO, INNOVACIÓN Y COOPERACIÓN



En su intervención, parte de la cual ha hablado en portugués, el alcalde de Badajoz ha felicitado que se trata de una feria "especial" que lleva 31 años dedicados a la empresa, al comercio, a la innovación y a la cooperación transfronteriza, de manera tal que decir Fehispor "es hablar de tradición, de cultura, de desarrollo y también de diálogo y entendimiento entre países".



También supone hablar "de un largo camino donde se ha ido construyendo y no derribando, y donde todos hemos ido aparcando intereses localistas para desarrollar proyectos generales, proyectos de todos y que a todos nos beneficiaban", porque, según ha remarcado, Fehispor ha sido "la semilla" de la que ha crecido "esta confluencia de sensibilidades, de debates y de realizaciones que hemos dado en llamar eurociudad", aunque ya lo eran sin saberlo y antes de comenzar a organizar actividades bajo esa denominación.



"Elvas, Campo Mayor y Badajoz conforman una geografía donde todos nos sentimos como en casa y partícipes de sus destinos", ha continuado Gragera, que ha aseverado que en este camino han existido proyectos y realidades que les iban ayudando a consolidar este "espacio de comunidad", como la Plataforma Logística o Ifeba "como eje y como inicio de todo".



Así, ambos espacios junto con los comercios, restaurantes o centros culturales y de ocio de Elvas y Campo Mayor "son hoy la constatación de que hemos avanzado más en unos pocos años que en siglos de historia", ha incidido, junto con que la historia conjunta les avala y empuja para seguir apostando por un futuro "necesario y útil para todos", y que la eurociudad "ha dejado de ser un concepto de la Unión Europea o reflejado en inversiones de fondos europeos, para convertirse en una geografía real donde los ciudadanos estamos aprendiendo a resolver reivindicando".



"Solo puede crecer aquello que previamente ha sido sembrado y estoy convencido de que en Alentejo y Extremadura, Badajoz y Elvas, Campo Mayor y por qué no también Portalegre, Estremoz, Borba, Évora, Olivenza por poner solo algunos ejemplos vienen empeñándose desde hace décadas en mirarse de frente y no darse la espalda, concienciándose de que solo de la mano podemos alcanzar objetivos superiores", ha hecho hincapié.



Finalmente, Ignacio Gragera ha recordado que hace 31 años nació Fehispor, cuando España y Portugal "apenas" llevaban cinco años en Europa, con el objetivo de profundizar en las relaciones en todos los ámbitos entre ambos países, unas relaciones que "no solo son rayanas, sino ampliamente transfronterizas, vecinales y amistosas", y un fin que "ha sido y está siendo ampliamente alcanzado y superado con la puesta en marcha y desarrollo" de la citada eurociudad, que "debe seguir plasmándose en lo cotidiano, para que tenga la efectividad que todos esperamos".



"PASAR DEL PAPEL A LA ACCIÓN"



Por su parte, Luis Rosinha ha valorado que Fehispor profundiza en las relaciones entre ambos territorios y es una de las principales muestras multisectoriales de España y Portugal, a la vez que ha reconocido que es un "orgullo" que la eurocidad Eurobec se presente en la misma para dar a conocer las potenciales de los tres municipios que la conforman y, en concreto, de Campo Mayor.



Asimismo, Antonio Ceia Da Silva ha planteado que hay que pasar "del papel a la acción" y ha abogado por que Extremadura y Alentejo mantengan cumbres o acudan a ferias de turismo en aras de profundizar en las relaciones entre ambos territorios.



Blanca Subirán ha señalado a su vez que Fehispor es "reflejo del compromiso" que tiene Badajoz con Portugal y que hace 31 años comenzaron a "forjarse" las primeras vías de colaboración y crecimiento para hacer de Ifeba un lugar de encuentro entre España y Portugal, y en el que instituciones, empresarios y visitantes de ambos lados de la raya disfrutan "del mejor contenido, marcando la vocación transfronteriza de esta institución".



Ha sostenido igualmente que Fehispor es "el germen de todas las grandes ferias y encuentros que vinieron después" y que han convertido a Ifeba en un "referente" de cooperación entre ambos países, además de ser una exhibición de productos y servicios, como ha detallado, también es un computo de "múltiples" actividades, conferencias, exposiciones, gastronomía, ocio, turismo, artesanía y "sobre todo la suma de múltiples sensibilidades, convirtiendo finalmente a Ifeba, a Fehispor, en un espacio de fusión entre los dos países y entre las dos regiones".