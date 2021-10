PSOE-Badajoz pregunta al gobierno local por el proyecto para restaurar estatuas dañadas

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha preguntado al equipo de Gobierno por el proyecto planteado hace un año por la Concejalía de Cultura para restaurar las estatuas dañadas.

Y es que para los socialistas, "no hay manera de que nada progrese adecuadamente y a buen ritmo en el Ayuntamiento de Badajoz" y "parece ser" que la concejala de Cultura, Paloma Morcillo, "tiene problemas importantes para sacar adelante sus delegaciones y las propuestas adscritas a las mismas".

Así pues, a través de una nota de prensa, el PSOE ha expuesto que ante la falta de información que afecta al patrimonio estatuario de Badajoz pedirán este martes una Comisión Extraordinaria de Cultura para tratar monográficamente sobre este proyecto, en relación al cual ha recordado que en julio de 2020 "ya se anunciaba" que Cultura preparaba un plan para "rescatar" estatuas públicas.

Por entonces, actuar en la de Carolina Coronado era una "prioridad" aunque "evidentemente no lo fue pues el monumento a la poetisa sigue igual", y era el principio de una "larga" lista de estatuas que el Grupo Socialista desconoce "si finalmente se hizo", a la vez que recuerda que en 2020 una asociación ya realizó un inventario "sencillo" sobre el estado de la estatuas.

No obstante, "han pasado dos años y no hay ni propuesta, ni presupuesto, ni por supuesto se ha sacado a concurso" y, según la edil socialista Silvia González, "no actuar tiene sus consecuencias", como que no se ha intervenido en la estatua original de Carolina Coronado, pero tampoco se ha duplicado "como aseguraron" para la avenida que lleva su nombre.

Asimismo, desde el 24 de junio de 2020 sigue sin repararse la de Manuel Godoy; o "habrá que esperar años" para intervenir en los monumentos del parque de La Legión "y ya será con fondos europeos", como también siguen "pendientes" las de Adelardo Covarsí, José Martí, Pizarro, Pedro de Alvarado, Hernando de Soto, Manuel Monterrey, Los Monteros, Memoria de Menacho, Ib Marwan o La Nacencia, entre "muchas otras".

Además, González ha recordado que ya en 2012 y 2018 el Grupo Socialista "se preocupó" por las estatuas de la ciudad considerando que era el momento para una reflexión sobre la línea estatuaria a seguir en la ciudad y sobre su mantenimiento "antes de que sea demasiado tarde", con el objetivo de "impedir" que rincones y plazas de la ciudad "sirvan para acoger horrores y atropellos estéticos o bien para mantener en buen estado de conservación estos monumentos".

Por tanto, "descuidar las estatuas de Badajoz de manera tan reiterada es no considerar a la propia escultura como categoría artística", ha concluido el PSOE.