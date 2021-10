Badajoz contará con una nueva Ordenanza de protección ambientan en contaminación acústica

Ep.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Badajoz ha adjudicado, dentro de la Delegación de Protección Ambiental y con un valor de 13.249 euros, una consultoría y asistencia técnica para la redacción de una nueva Ordenanza municipal de protección ambiental en materia de contaminación acústica.

La portavoz del equipo de gobierno, María José Solana, ha dado a conocer los asuntos abordados en la Junta de Gobierno Local celebrada este viernes en una rueda de prensa telemática en la que ha recordado que esta asistencia técnica en su momento fue adjudicada, pero tuvo que resolverse al encontrarse el procedimiento inmerso en plena pandemia de la Covid-19, por lo que "no era lógico" que la asistencia trabajase en un marco que no iba a dar resultados "eficaces ni eficientes", dado que la situación de contaminación acústica o medio ambiental "no era la habitual".

Así, se ha producido una nueva adjudicación y se trata de una consultoría que permitirá, mediante una serie de evaluaciones y controles de carácter técnico en diferentes puntos de la ciudad, la elaboración de esa ordenanza, ha señalado, junto con que el ayuntamiento ya cuenta con una en vigor como resultado de la Ley del Ruido del 2003 con sus posteriores decretos de desarrollo en 2005 y 2007.

Una ordenanza en materia medio ambiental para toda la ciudad y que también incluye la figura de zona saturada por acumulación de ruidos, que también va a ser objeto de estudio de esta asistencia técnica. Así y sobre dicha ordenanza municipal de protección ambiental e interpelada por si el ayuntamiento se ha marcado algún objetivo concreto con la nueva ordenanza de protección ambiental, especialmente en lo que respecta a la zona saturada de ruidos, ha apuntillado que "todas las posibilidades están encima de la mesa" y que esperarán a que concluya esa asistencia para la elaboración de la ordenanza. En relación a la figura denominada zona saturada por acumulación de ruidos, ha explicado que tiene que ser revisada cada tres años y que finaliza en julio la última revisión, de manera que cuando se tengan los resultados de dicha asistencia se tomarán decisiones, a la vez que ha considerado que los cascos históricos como el de Badajoz podrían ser "más versátiles de lo que es hasta este momento" y, por ejemplo, ser dotado de áreas de negocio acorde con la protección de la zona. LA VIÑA, CALLE STADIUM Y PALACIO DE GODOY La Junta de Gobierno Local también ha tenido conocimiento de tres decretos que Solana ha destacado como "muy importantes" dado que se va actuar a partir de finales de mes o principios del mes de noviembre en el Parque de La Viña, en la Calle Stadium y en el Palacio de Godoy. En el caso del Parque de La Viña, ha recordado que se trata de una actuación incluida en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenido e Integrado (Edusi) y que va a suponer que esa zona pueda tener recorridos accesibles y que va a actuar en diferentes espacios de este parque, a la vez que ha destacado que la concejala responsable, Blanca Subirán, ha comentado que es el resultado de una relación "muy estrecha" con las asociaciones de vecinos del entorno, que han requerido esa actuación. Un proyecto que en su momento fue informado y que, en este caso, lo que ha pasado por la Junta de Gobierno Local ha sido la adjudicación de la recuperación de ese parque, así como, por otro lado y también dentro de la Edusi, el proyecto de ejecución de la Calle Stadium en el marco de un proyecto que instalará en la misma un 'corredor verde' con una inversión de 2,7 millones de euros, mediante trabajos como pavimentación de tierras, trabajos previos, instalaciones, zonas peatonales, jardinería o riego y que "va a transformar toda ese área en la ciudad". El tercer decreto se refiere al plan de seguridad y salud de la zona de las demoliciones en otro entorno "muy significativo" como el Palacio de Godoy, cuya puesta en valor lleva incorporada la demolición de estructuras con un valor de adjudicación de 51.751 euros. FESTIVOS LOCALES Y PROPUESTAS DE GASTOS La Junta de Gobierno Local también ha aprobado los días que el ayuntamiento puede designar como fiestas locales en 2022, que serán el 1 de marzo, martes de Carnaval y cuando se podrá disfrutar de esta fiesta "de verdad", y el 24 junio, Fiesta de San Juan. Por otro lado, ha tenido conocimiento de un decreto de adjudicación de un vehículo bomba urbana ligera de los bomberos con sus respectivos equipamientos por 476.740 euros, de primera respuesta y que permite una dotación de seis bomberos y poder acceder a zonas estrechas como el Casco Antiguo, además de ser "versátil" por ser de respuesta inmediata tanto en la extinción de incendios como en la excarcelación en el caso de accidentes de tráfico. En materia de propuestas de gastos, ha citado una de Cultura del proyecto PhotoEspaña Visit Spain por 4.235 euros, y cuatro propuestas por casi 25.000 euros para materiales para continuar con la formación en las escuelas profesionales del ayuntamiento, una de ellas en materia de pintura y otra de jardinería y en las que se están formando 30 alumnos. Dentro de la Delegación de Policía Local ha destacado una serie de inversiones como chalecos antibalas en cumplimiento de la Ley de protección de riesgos laborales, 29.813 euros para tratamiento con herbicida en solares municipales, o 4.890 euros de delegación de Promoción Industrial y Turismo para un proyecto de accesibilidad visual mediante iluminación en el patrimonio histórico en los accesos de la Alcazaba. Otras propuestas de gastos consisten en la captura, desparasitación y esterilización de la colonia de gatos ferales en la ciudad; dos de Vías y Obras para el suministro de equipamientos en dependencias municipales en Novelda y Balboa, ha apuntillado María José Solana, que ha sumado tres subvenciones de la Delegación de Comercio a los centros comerciales abiertos de Menacho, Casco Antiguo y San Roque. Finalmente y preguntada por el proyecto 'Eurobird' de turismo de observación de aves, Solana ha explicado que se pretende volver a iniciar las rutas y el turismo ornitológico que "tan buenos resultados dio" antes de la pandemia, dado que permitió que la ciudad incorporara figuras dentro de un ámbito turístico "muy especial" para el aficionado al turismo ornitológico, en el que Badajoz puede tener un papel "protagonista" por la cantidad de especies que se pueden ver, incluso en tramos urbanos. Así, desde el consistorio se está trabajando para que estas rutas e iniciativas se lleven a cabo. Un campo, ha agregado, en el que también tiene "responsabilidad" la Junta de Extremadura, y ante lo cual ha considerado que "es complicado luchar contra la inercia de la invisibilidad" a la hora de que los prescriptores de carácter internacional en materia turística, que en este caso, recalca, la competencia la tiene el Ejecutivo autonómico, "hagan vueltas para intentar que la ciudad no sea tampoco visible en ese campo".