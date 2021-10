Ricardo Cabezas critica que PP y Cs "han traicionado el interés general" de Badajoz

Ep.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ricardo Cabezas, ha criticado que Partido Popular y Ciudadanos "han traicionado el interés general" y que la "inexistente" estrategia de ciudad ha dado paso "a la estrategia y al cálculo de partido", dado que ambos ven "qué beneficio propio pueden sacar" y buscan cada uno por su cuenta "sacar rédito a todo" de cara a las elecciones municipales de 2023 por las que "viven".

Así, ha sostenido que utilizan la ciudad "para su propia estrategia de subsistencia", desde Cs para "hacerse notar y que sirven para algo y desde ahí poder pillar cacho en 2023, en las próximas elecciones".

Mientras que el PP tiene la estrategia de ser "como siempre fans de sí mismo, de reivindicarse hasta la saciedad e ignorar a los de Ciudadanos", que según los 'populares' "no se merecen ni cuarto y mitad de lo que han conseguido en el ayuntamiento" y "son unos auténticos advenedizos que les ha venido todo dado", así como unos "paracaidistas que viven de las rentas del Partido Popular".

"Ahora mismo PP y Ciudadanos están en otra guerra y les da lo mismo si sube o baja Badajoz y eso no se puede permitir", ha señalado Cabezas, para quien ambos partidos "bloquean los presupuestos" y "se torpedean entre ellos" pero quienes "lo pagan" son los ciudadanos, ante lo cual se ha preguntado hasta cuándo se estará en esta situación en una ciudad que "no merece esta ambición tan dañina, pues busca pisar e invisibilizar a los del mismo espectro ideológico".

Además, según ha expuesto, no entiende cómo hasta la fecha no se ha aprobado el presupuesto municipal para este año 2021 ni el plan de impulso, como también ha criticado que pese a tener mayoría PP y Cs "se bloquean a sí mismos y actúan como oposición uno de otro" sin garantizar el mantenimiento de la ciudad para los próximos años, ante lo cual les ha pedido que reflexionen y prioricen el interés general de la ciudad.

Ricardo Cabezas ha hablado sobre estrategia municipal en una rueda de prensa telemática en la que ha lamentado que ninguno de los anuncios realizados se ha cumplido, como cuando le aseguraron desde el equipo de gobierno que en septiembre sacarían adelante el presupuesto de 2021, pero, según ha expuesto, "al final ha decidido el PP que pasan directamente al de 2022".

Tampoco hay noticias de un plan de impulso extraordinario, pese a ser una "intención" que le trasladó el alcalde, Ignacio Gragera, de Cs, según el portavoz socialista, para quien es el PP "el que se niega a confeccionar el presupuesto de 2021 en contra del deseo de Ciudadanos" en la ciudad "más importante del suroeste ibérico y con mayoría absoluta, al unirse la derecha sociológica" pero con un gobierno local "incapaz de hacer el presupuesto del año".

Del mismo modo, se ha mostrado "preocupado" por el mantenimiento a futuro de la ciudad, dado que el lema que "parece guiar" al equipo de gobierno de PP y Cs es que "hay que gastar por lo que no se ha invertido en mejorar la ciudad en los últimos años", pero desconoce si le pueden asegurar que después de los arreglos en plazas y jardines está planificado su "permanente" mantenimiento.

Y es que, para Ricardo Cabezas, esta situación le parece "un auténtico desbarajuste": "Sin presupuesto, sin plan de impulso, sin garantías de que no se repita la desatención a la ciudad y sin prioridad en el gasto", a tenor de lo cual ha planteado que Badajoz necesita "una puesta al día importante" en modernización.

"La inercia y la gravedad es la que empuja a este equipo de gobierno. No hay iniciativa. No hay planificación. No hay orden. No hay unanimidad, cada uno va por su lado. No hay nadie al volante", ha sostenido, para asegurar que se está llegando a un nivel "preocupante de incompetencia" y que "todo es susceptible de empeorar".

Finalmente, ha sostenido que es "evidente" que el ayuntamiento ha ahorrado dinero durante años "por encima de sus necesidades, por invertir menos de lo que Badajoz necesitaba" y que "así está la ciudad de descuidada"; al tiempo que se ha referido al "desmedido interés" del PP por los Presupuestos Generales del Estado (PGE) o los de la Junta, "con recados para todos" cuando "son inmensamente remolones para presentar los presupuestos del Ayuntamiento de Badajoz".

En su opinión, dichas declaraciones de la portavoz del equipo de gobierno y concejala 'popular' María José Solana en la Junta de Gobierno Local del pasado viernes "no es más que una maniobra de distracción" y "desviar la atención y despistar para no fijar el foco en lo pendiente presupuestariamente del ayuntamiento, que es de los pocos consistorios de España que no tiene aprobado el presupuesto anual".

Por otro lado y a preguntas por la agresión sufrida hace unos días, Ricardo Cabezas ha explicado que ha ratificado la denuncia, que amplió al día siguiente por recomendación de la policía solicitando una orden de alejamiento provisional hasta la celebración del juicio. Una situación en todo caso "incómoda", ante la cual ha agradecido las muestras de cariño y solidaridad que le han llegado, a la vez que ha confiado en que "esto sea mala anécdota" y que por su parte lo tiene olvidado, aunque tendrá que revivirlo cuando llegue el día del juicio. "No quiero darle mayor importancia a esta cuestión", ha concluido.