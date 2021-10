PSOE pide explicaciones a edil Policía Local por "caos circulatorio" en partido CD Badajoz

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha pedido explicaciones a la concejala de Policía Local, María José Solana, por el "caos circulatorio" en el partido del CD Badajoz.

Concretamente, el portavoz socialista en el Consistorio pacense, Ricardo Cabezas, ha criticado en rueda de prensa que el pasado sábado, en el encuentro del CD Badajoz contra la Cultural y Deportiva Leonesa, con casi 8.000 aficionados en la gradas, no hubo "ningún agente" de la Policía Local regulando el tráfico, tanto a la entrada como a la salida del partido, lo que produjo "grandes retenciones y un caos circulatorio".

Así pues, Cabezas ha asegurado que sí los hubo en otras ocasiones con aforos del 50 y el 75 por ciento, por lo que ha criticado que, cuando se está llegando cubrir casi el 100 por ciento del Nuevo Vivero, los agentes "desaparecen".

De este modo, se ha preguntado el motivo de esa "animadversión permanente y constante" del equipo de gobierno al C. Badajoz, que ha confesado "no entender", y ha exigido conocer por qué no había agentes de policía, "si hay problemas" con los trabajos extraordinarios de estos y si el "colapso de tráfico se volverá a repetir cuando juegue de nuevo el CD Badajoz en casa" o, por el contrario, se implantarán "medidas a tiempo".

Igualmente, Cabezas ha considerado que este hecho refleja que "algo pasa" en la Concejalía de Policía Local. "Ahí hay un desgobierno absoluto y desde el Partido Socialista le pedimos al señor alcalde que si la cosa no funciona, pues que le cambie las competencias y delegación a la señora Solana. No pasa absolutamente nada. Que siga haciendo cambios por que las cosas no funcionan y quienes lo pagan son los vecinos y vecinas de Badajoz. No funcionan y lo pagan los aficionados del Badajoz", ha apuntado.

Por eso, el portavoz socialista ha confiado en que estas mismas circunstancias de "caos en el tráfico y de inseguridad" no se den en otros eventos, según ha informado el PSOE de Badajoz en una nota de prensa.

DESCOORDINACIÓN Y SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN POLICÍA LOCAL

Por su parte, el concejal socialista Javier Monroy ha apuntado que la situación creada en los alrededores del Nuevo Vivero "no puede repetirse", ya que no llega a comprender cómo se ha podido llegar a ese escenario y si ha sido por una "falta de planificación y programación adecuada".

Así, ha explicado que no entiende que exista una "descoordinación más que manifiesta" por parte de la responsable de la Concejalía de Policía Local y del responsable del servicio, el superintendente.

Al mismo tiempo, Monroy ha apuntado que hay un dato que no se conoce realmente y era "saber cuál era el servicio que se tendría que haber previsto en cuanto a número de efectivos de policía para realizar el servicio de entrada y salida al partido de fútbol".

"No sabemos si al principio de la semana se había organizado un servicio extraordinario con un determinado número de policías, y si a última hora ese servicio se desconvocó. Ahí hay una parte oscura que al Grupo Socialista le gustaría conocer", ha preguntado el concejal socialista.

Por ello, el PSOE ha demandado una explicación oficial sobre lo acontecido el sábado y ha asegurado que tener "una entrada y salida al estadio, con casi 8.000 aficionados en las gradas, tan caótica, de colapso total, es algo que no debe volver a repetirse".

"La señora Solana está tardando mucho, muchísimo, en dar explicaciones sobre lo ocurrido, ha apuntado Javier Monroy que no entiende los problemas que tiene el Ayuntamiento de Badajoz con los servicios extraordinarios de los policías locales y ha incidido en que, si la concejala competente de Policía Local "no es suficientemente eficaz, el alcalde debe delegar en un nuevo edil".

Javier Monroy ha señalado que "hay que defender de forma contundente el trabajo que realizan los policías locales en esta ciudad" y ha manifestado que la plantilla está conformada por "gente profesional cien por cien".

"Pero los policías, cuando entran a trabajar, se encuentran que los servicios vienen nombrados desde arriba y lo que se había previsto para este sábado conociendo la afluencia de gente, no dependía de los policías, de los dos coches patrulla que esa tarde estaban de servicio en toda la ciudad, por eso es necesario que la señora Solana salga a cuanto antes para que dé explicaciones sobre lo ocurrido y que no acaban de contar", ha concluido.