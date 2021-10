Badajoz plantea 3 niveles alerta sanitaria con distintas restricciones para Carnaval 2022

Ep

Según dicho protocolo, el 'Nivel 0' contempla un 'Carnaval' "situados en la vieja normalidad", mientras que en el 'Nivel 1' habría control de aforos, horarios y ampliación de veladores y se buscaría una alternativa para los desfiles, mientras que en el caso de las murgas se instalarían diferentes escenarios para actuar por barriadas de la ciudad.



A su vez, en el 'Nivel 2' se contemplan sólo actividades que no concentren más de 500 personas y el desfile se trasladaría a la Feria de San Juan.



La Concejalía de Ferias y Fiestas ha explicado que es su "deseo" organizar un Carnaval "con normalidad, siempre y cuando la situación sanitaria lo permita", y anticipando distintos escenarios para la celebración de sus desfiles y concursos, de manera que se ha elaborado este protocolo que se ha enviado en la mañana de este viernes a los distintos colectivos carnavaleros.



Dicho protocolo, que también se ha remitido a los medios de comunicación, contempla en el caso de las comparsas y grupos menores un 'Nivel 0' por el que se contará con un Carnaval "situados en la vieja normalidad, en la que las restricciones serán las marcadas por Sanidad Publica en lo que compete a medidas de seguridad".



En el caso del 'Nivel 1', se contará con un Carnaval situados en un nivel 1 con control de aforos, horarios y ampliación de veladores para poder disfrutar de un carnaval de calle "lo más similar al 'Nivel 0'". Además, se buscaría una alternativa para el desfile, siendo este por Circunvalación Reina Sofía desde el puente de San Roque, y hasta el de la Universidad.



En el 'Nivel 2', se contemplan sólo actividades que no concentren más de 500 personas, "salvo medida más restrictiva". Así, no habría desfiles, ubicando el infantil y de adultos en las actividades de la programación de Feria de San Juan, según indica el ayuntamiento que "estará regido por las normativas sanitarias establecidas en las fechas de la festividad".



ARTEFACTOS



En el caso de los artefactos, en el 'Nivel 0' se contará con un 'Carnaval' "situados en la vieja normalidad, en la que las restricciones serán las marcadas por Sanidad Publica en lo que compete a medidas de seguridad.



Por su parte, en el 'Nivel 1', habrá control de aforos, horarios y ampliación de veladores para poder disfrutar de un carnaval de calle "lo más similar" al 'Nivel 0' y contempla también buscar una alternativa para el desfile, siendo este por Circunvalación Reina Sofía desde el puente de San Roque, hasta el de la Universidad. Además, se habilitará un espacio controlado para artefactos.



Ya en el 'Nivel 2' se contemplan sólo actividades que no concentren más de 500 personas, "salvo medida más restrictiva", y no habría desfiles, ubicando el del domingo en las actividades de la programación de la Feria de San Juan.



MURGAS



Respecto a las murgas, en el 'Nivel 0' se contará con un Carnaval "situados en la vieja normalidad, en la que las restricciones serán las marcadas por Sanidad Publica en lo que compete a medidas de seguridad".



En el 'Nivel 1', habría control de aforos, horarios y ampliación de veladores para poder disfrutar de un carnaval de calle "lo más similar" al 'Nivel 0' y se buscará una alternativa instalando diferentes escenarios para actuar por barriadas de la ciudad.



Finalmente, en el 'Nivel 2' se contemplan sólo actividades que no concentren más de 500 personas, "salvo medida más restrictiva", según el Ayuntamiento de Badajoz que insiste en que estará regido por las normativas sanitarias establecidas en las fechas de la festividad.



JUNTA DE GOBIERNO LOCAL



También la primera teniente de alcalde, María José Solana, se ha referido a los Carnavales en la rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos de la Junta de Gobierno Local de este viernes, en la que ha explicado que esta celebración se organiza desde Ferias y Fiestas, pero que tiene presencia en las reuniones a través de sus responsabilidades en materia de Policía Local y sabe que se están manteniendo encuentros con diferentes colectivos en torno a las diferentes actividades que se pueden desarrollar.



Así, se está haciendo una previsión de "dos o tres posibles escenarios", desde el "más restrictivo" al "más normalizado" según la situación sanitaria, según Solana, que ha agregado que se está trabajando con "intensidad" con los colectivos planificando diferentes posibilidades, y que "en principio" tanto todos los colectivos como el ayuntamiento tienen el objetivo "claro" de poder disfrutar "al 100 por cien" de los Carnavales de Badajoz.