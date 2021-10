Zafra pone fin a una Feria Internacional Ganadera "ilusionante y esperanzadora"

La Feria Internacional Ganadera (FIG) de Zafra finaliza una edición "ilusionante y esperanzadora", tras la vuelta del ganado a las naves, y en la que se han alcanzado las expectativas en número de ejemplares y calidad.



Así pues, la Entidad Ferial de Zafra ha valorado "muy positivamente" esta edición y ha mostrado su "satisfacción" por reanudar el certamen y porque las asociaciones y ganaderos están "muy contentos" con el desarrollo de las actividades organizadas.



En este sentido, el alcalde de Zafra, José Carlos Contreras, ha dicho que lo más importante es que ha habido casi 2.000 cabezas de 150 ganaderías y que el futuro se presenta "ilusionante y esperanzador". Así, espera que el próximo año se alcancen las 2.800 reses de la edición de 2019 y se incorporen nuevas razas y asociaciones ganaderas.



Además, el primer edil segedano ha anunciado que hay obras encima de la mesa y se seguirá trabajando para alcanzar los objetivos que se van marcando desde la entidad.



El alcalde ha querido también agradecer la presencia de los medios de comunicación y la cobertura y promoción que le dan a la Feria de Zafra, no solo a nivel regional, sino también nacional. Esta edición ha contado con más de 80 profesionales acreditados.



Por su parte, Santiago Malpica, comisario de Ferias, ha destacado que la "esencia" de la FIG se ha mantenido con la exposición de los mejores ejemplares de cada ganadería, con los concursos, las subastas y las jornadas técnicas. Ha habido tres dedicadas al porcino, que es clave en el certamen, y los ganaderos las han valorado muy positivamente tanto por la asistencia de público como por los temas tratados.



La FIG ha sido también centro de debate de los asuntos "más destacados" de cada sector. También ha recordado que este año se ha compaginado la feria presencial con la virtual y han podido seguirse todas las sesiones de forma telemática.



Por último, el gerente de la entidad ferial, Pedro Ramos, ha dicho que, aunque han faltado la feria comercial y la lúdica, esta FIG de 2021 "no ha desmerecido" porque se han celebrado once concursos morfológicos con ejemplares de la mejor calidad y se han cumplido las expectativas en este sentido. En cuanto a las subastas, los resultados han sido "desiguales" pero se mantienen como en las últimas ediciones.