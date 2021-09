Arranca Feria Ganadera de Zafra 2021, símbolo de que "la España rural se pone en marcha"

Ep



La Feria Internacional Ganadera y 568 Tradicional de San Miguel de Zafra de 2021 ha arrancado esta tarde de forma oficial como símbolo de "cómo de nuevo la España rural, la España agraria se pone en marcha".



Así, lo ha señalado, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en un acto de inauguración, asegurando que, para el sector agroganadero nacional, el futuro puede ser "halagüeño" después de haber resistido, ha dicho, durante la pandemia, y teniendo en cuenta tanto la nueva PAC como los cambios legislativos que está introduciendo el Gobierno central para el mismo en diversas áreas.



En todo caso, ha destacado que para ello hay que "distinguir el grano de la paja" y ser capaces de unirse "en lo fundamental", dejando de lado "aquellas divergencias que no son sustantivas", para trabajar "juntos" en que el agroalimentario sea "un sector de presente y de futuro".



En este punto, Planas ha reconocido que "los agricultores y ganaderos tienen que ser mejor retribuidos", así como que se tiene que lograr que la cadena alimentaria saque más productos a la venta, lo que a su juicio en todo caso "no debe significar" un incremento de los precios para los consumidores.



Al respecto, el ministro ha destacado el trabajo realizado por el sector agroalimentario español durante la pandemia, siendo un "pilar fundamental de la resistencia" que "no han fallado a nadie", junto a otros profesionales como los sanitarios o las fuerzas, los cuerpos de seguridad o las administraciones, ha dicho.



De este modo, ha incidido en que el agroalimentario es un sector "en cambio, en mutación" y que tiene que afrontar tres "grandes retos", especialmente el ganadero, que "es fundamental" desde el punto de vista cuantitativa y de las estadísticas y porque "para la alimentación humana la proteína animal de alta calidad es fundamental".



RETOS



Así, tras reconocer que él es un ministro "ganadero y de la ganadería", Planas ha afirmado que el primer "gran reto" que a su juicio debe afrontar el sector es la renovación y trabajar para ser "más competitivos", con el objetivo de "crear más valor" para que agricultores y ganaderos tengan "mejores rendimientos" y "mejores precios", algo que "se consigue con trabajo y con innovación".



Con ello, según el ministro, hace falta también tener una "perspectiva de futuro" que es la "inmensa clase media" de la España rural, de la agricultura y la ganadería familiar y profesional, que "es el eje de todo aquello que funciona en el mundo rural". "Esa agricultura familiar y profesional necesita reconocimiento y apoyo, porque las condiciones en las que lleva a cabo su trabajo no son ciertamente las que en otros sectores y otras circunstancias se llevan a cabo", ha defendido.



Como segundo "gran reto", Planas ha citado el de afrontar el cambio climático y la preservación del medio ambiente (suelo, agua, diversidad, paisaje) como "fundamentales", porque según ha subrayado hasta 2050 hay que aumentar "más o menos un 70 por ciento la capacidad de producción de alimentos y bebidas para el conjunto del mundo", lo que supone una "oportunidad" para España y Extremadura, pero consumiendo "muchos medios naturales" que hasta ahora.



Y como tercer "gran reto" del sector agroganadero, ha defendido el de trabajar para que el mundo rural tenga "un futuro" social y territorial.



"Si queremos realmente que el futuro sea integrado para todos hay que tener en cuenta la opinión de quienes habitan en las ciudades grandes, pequeñas, medianas" y también del entorno rural que trabaja y que hace una labor "fundamental" para todos, trabajando en el campo de forma "rentable" para que tenga "futuro", ha espetado.



AGRADECIMIENTO DE VARA AL "ESFUERZO" AGROALIMENTARIO



A su vez, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha agradecido al sector agrolimentario el "esfuerzo" realizado "en el largo invierno de nuestras vidas", en alusión a la pandemia de Covid-19, y ha destacado la importancia de la celebración presencial de la Feria Ganadera de Zafra 2021, "al menos para lo que significa para el ganado".



En esta línea, ha afirmado que durante el confinamiento "la España urbana descubrió a la España que les daba de comer", y ha considerado que esto es algo que ahora habría que "hacer valer" y que "la gente no olvide nunca que en los momentos más duros hubo gente que siguió trabajando, sacrificando, sufriendo".



"Se logró porque mucha gente se empeñó en que así fuera", ha espetado. "Hemos resistido un envite de un violencia como probablemente no hubiéramos imaginado nunca en nuestras vidas", ha destacado, y ha apelado a que la sociedad no olvide que "la gente cuando pone lo mejor que tiene para resolver problemas que vienen encima la batalla se acaba ganando", más allá de "discusiones inútiles que no conducen a nada".



Así, ha destacado el "ejercicio de verdadera resistencia" demostrado durante la pandemia, de "muchas gentes que han hecho las cosas bien" en el sector agroalimentario extremeño. "En mitad de toda la que ha caído estaban trabajando, empujando, trabajando, empujando", ha dicho.



Igualmente, Fernández Vara se ha referido en su intervención a los meses de "conversaciones" que restan para que el Plan Estratégico Nacional de la PAC sea una "realidad", y ha defendido que si bien en esta asunto Extremadura lo tiene "todo dicho" al Ministerio de Agricultura, sí que entiende que "es difícil congeniar los intereses de todos", aunque ha afirmado que en todo caso hay que "equilibrar las demandas, las necesidades y las posibilidades de unos y de otros", gestionando "las cosas compartidas".



En este sentido, en la nueva PAC destaca la importancia del relevo generacional, en una región como Extremadura en la que en la agricultura, la hostelería y la construcción "hay una cifra de paro significativa" pero hay otros sectores "sin trabajadores" disponibles.



En este punto, el presidente extremeño ha apuntado que el problema de la natalidad "no se va a resolver de un día para otro" y que, por ello, España tiene que tomarse a su juicio "muy en serio" las políticas de inmigración, ya que el país va a necesitar en los próximos años --ha indicado-- "unos porcentajes de personas que vengan a vivir con nosotros" y a cubrir "huecos" que "nosotros ya no somos capaces de cubrir".



ALCALDE DE ZAFRA



Por su parte, el alcalde de Zafra y presidente de la Entidad Ferial de dicha localidad pacense, José Carlos Contreras, ha destacado la importancia de que pueda volver a inaugurarse este año de forma presencial la Feria Ganadera segedana, y ha mostrado su "esperanza" de que ya en 2022 el certamen pueda celebrarse en su plenitud.



"La de 2021 volverá a ser una feria ganadera importante en Zafra, aunque no puede ser lúdica, festiva por responsabilidad, y donde "ni en sueños podrían repetirse el millón de visitantes de algunos años al certamen", ha espetado.



En todo caso, ha incidido el alcalde en que "la FIG no se podía permitir estar dos ediciones sin la presencia de animales, porque es la presencia de animales el germen de esta feria, y que gracias a ellas millones y millones de personas han venido a Zafra a disfrutar de ella"; y en este punto ha resaltado el "esfuerzo" de todos los implicados en el sector para poder lograr este hecho.



Finalmente, ha recordado que este año se van a "llenar casi" las naves con 2.000 cabezas de ganado de 150 ganaderías de toda España, con los "mejores" ejemplares, subastas, concursos y jornadas.